Lacunza y Álvarez Agis advirtieron que la inflación no bajará en 2023

Alvarez Agis y Lacunza debatieron hoy

El ex ministro Hernán Lacunza y el ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis coincidieron en advertir que en 2023 la inflación no cederá que habrá más tensiones en la economía en el marco de la campaña electoral.

Los economistas compartieron hoy un panel sobre las perspectivas actuales y futuras de la economía argentina, durante el evento anual Legal Forecast 2023, organizado por Estudio Marval O’Farrell Mairal, Lacunza señaló: “El primer problema hoy es el mercado de cambios, que es siempre la caja de resonancia de las tensiones de la economía”.

“La estrategia de los múltiples tipos de cambio dio tres o cuatro meses de vida a un modelo, pero a este ritmo de rendimientos decrecientes habrá que hacer algo distinto pronto”, expresó el último ministro del gobierno de Mauricio Macri.

Hernán Lacunza en el debate de Marval

“El tipo de cambio va a corregir por las malas lo que la política económica no haga por las buenas”, advirtió el economista, que también fue ministro de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal.

Al respecto, el economista de la consultora Empiria destacó: “No creo que baje la inflación hacia fines de 2023, por la dinámica que trae la política económica. Y pasa más rápido de 100 a 200, que de 50 a 100. Esto es un desafío político y social de primera magnitud”.

Aspiradora del Central

“No intentemos hacerlo si no atacamos las causas fiscales: nada va a funcionar si el Tesoro sigue siendo una aspiradora del Central. Es como podar en el Amazonas”, indicó.

Además, afirmó: “Argentina es el único país que mantuvo el mismo nivel de gasto que en la pandemia. Y hoy estás en una situación en la que si intentaras un plan platita por las elecciones, podrías entrar en una dinámica de mucha más aceleración”.

Por otra parte, advirtió: “Ojo con la metáfora de la rana en la olla: a cien grados el agua hierve”.

Por su parte, el ex viceministro de Economía Álvarez Agis, coincidió en subrayar: “No había que ser muy inteligente para ver que el dólar soja te iba a generar los problemas que creó una vez que se cerrara la ventana”.

Alvarez Agis en el debate de Marval

“Es cómo darle la tablet a un chico: después te la sigue pidiendo y el hermanito también. El gobierno está en una encerrona y marzo aparece muy lejos”, explicó el segundo de Axel Kicillof en la gestión de Cristina Kirchner.

“Desindexar una inflación de 100% es un problema que no puedo ni siquiera dimensionar.”

Al respecto, el titular de la consultora PxQ planteó: “El desafío político es inabordable, pero el técnico es muy difícil y el que logré bajarla al 50 se merece el Nobel, pero la sociedad no lo podrá apreciar”.

“En 2023, si todo sale bien, va a ser un año de mierda: es difícil pensar que incluso podamos repetir la inflación de este año. El Gobierno intenta un acuerdo de precios pero sin incluir los salarios y eso no funciona; la pregunta es qué va a pasar cuando haya que salir de eso”, señaló.

Situación difícil

En la apertura de la jornada, Santiago Carregal, chairman de Marval O’Farrell Mairal, expresó: “Vivimos una situación difícil en nuestro país producto de los desaciertos en los que recurrimos desde hace décadas, agravadas por una crisis internacional que puso en cuestión condiciones que creíamos seguras desde hace mucho tiempo”.

“En ese contexto desafiante, este año Marval cumple 100 años, en los que construimos reputación y credibilidad a partir de nuestras pautas de comportamiento y seguimos apostando a estas instancias de diálogo para seguir mejorando nuestros niveles de servicio y contribuir a resolver los problemas que enfrenta nuestro país”, concluyó.

