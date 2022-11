La Aduana suspendió del registro de exportadores a 50 empresas que no ingresaron USD 315 millones al país

La Aduana suspendió del registro de exportadores a 50 empresas que no ingresaron USD 315 millones al país en un contexto de falta de dólares para las reservas del Banco Central y de alta brecha cambiaria.

El organismo que conduce Guillermo Michel informó que “está avanzando en un trabajo detallado sobre los exportadores de granos irregulares, esto es, empresas que se arman para exportar granos y no liquidar las divisas al país”.

Una calificada fuente de la Aduana explicó a Innova la maniobra: “Es simple, se compra una sociedad anónima con antigüedad, se exporta USD 1 millón luego del pago de retenciones y no se liquidan las divisas por el Mercado Libre de Cambios. De esta manera el exportador irregular no obtiene $ 160 millones, sino que se hace de $ 300 millones a través del CCL. De este modo, se duplica el ingreso y se genera una ganancia financiera que no existe para un negocio regular”.

“El primer grupo de estos exportadores irregulares sobre los que la Aduana está trabajando incluye a 50 empresas exportadores de granos que no liquidaron USD 315 millones. Estas empresas ya fueron suspendidas del registro de exportadores y no podrán seguir operando”, aclararon en el organismo.

Según la Aduana, “la maniobra irregular está fuertemente concentrada en los 10 primeros exportadores suspendidos que concentran más del 77% de las divisas sin liquidar”.

Las fuentes oficiales aclararon que “el paso siguiente es investigar la capacidad económica de cada una de las empresas y denunciarlas por la no liquidación de divisas y, si corresponde, por lavado de activos notificando de esto a la Unidad de Información Financiera”.

Investigación de la Aduana por no liquidar divisas

Al respecto, las fuentes de la Aduana subrayaron que “como mucha de las operaciones financieras ‘tocaron’ bancos estadounidenses estamos evaluando avanzar para que a través de los mecanismos legales con los que cuenta la UIF se activen investigaciones en la Finchen (oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera)”.

Una cuestión que provocó la atención especial de los agentes de la Aduana fue “la vinculación entre dos de las principales empresas del listado Extrajeren SA y Grupo TBA SRL con Díaz y Corti SA, empresa que se hizo cargo de la operatoria de Vicentin y que forma parte del Grupo OLIO”.

Al respecto, recordaron que “en junio del año pasado un tribunal de Rosario dispuso el embargo por USD 3.100 millones y sobre una lista de propiedades y vehículos de alta gama en poder de los principales accionistas de la cerealera Díaz & Corti”.

Los operativos de la AFIP por los granos

La firma, que operó hasta 2020 dos plantas de Vicentin en San Lorenzo y Ricardone, a las afueras de Rosario, también tenía la concesión del puerto de Barranqueras, cuyo contrato fue rescindido en abril por la provincia de Chaco.

En este sentido, desde la Aduana las respuestas fueron categóricas: “Esta gestión generó los mecanismos de alerta temprano necesarios para detectar a tiempo una empresa que exporte de manera irregular más de USD 700 millones durante medio semestre y que no ingrese las divisas al país”. En tiempos de reservas líquidas negativas, cualquier esfuerzo se vuelve útil para el Gobierno.

