Semana tensa: sale el dato de inflación, se licitan bonos y sigue expectativa de nuevo “dólar soja”

Comienza una semana tensa. Mañana se conocerá la inflación de octubre que aseguran que se acercará a 7%, el viernes habrá una licitación clave de la Secretaría de Finanzas para renovar la deuda del Tesoro y se definirá si habrá una remake del dólar soja a alrededor de 225 pesos.

Se estima que hay un remanente de 12 millones de toneladas sin liquidar que podrían aportar USD 7.000 millones según estimaciones de la consultora Ecolatina. Por supuesto, el costo será la elevada emisión de pesos que impactará en la inflación, justo después del lanzamiento del programa Precios Justos.

Las últimas licitaciones del Tesoro marcaron que el mercado invierte cuando la tasa efectiva es de 116% anual contra 107% actual. La prolongación del carry trade depende así de un aumento de tasas, porque comenzó la dolarización de activos

A cuenta de ese programa, los consumidores han visto aumentar el precio de los alimentos en los últimos días que impactarán en la inflación de noviembre.

En medio de este aumento de la inflación es que se espera una nueva suba de tasas.

Señales

Las últimas licitaciones del Tesoro marcaron que el mercado invierte cuando la tasa es de 116% efectiva anual contra 107% actual. La prolongación del carry trade -invertir en pesos para más adelante tomar la ganancia en dólares- depende de esta decisión porque comenzó la dolarización de activos y hay señales notables en el mercado.

Sin anotar grandes números, la suba de los dólares alternativos es diaria y se siente cuando se mira el aumento acumulado. Por otra parte, el retraso del dólar contado con liquidación es de una proporción considerable. El analista financiero Christian Buteler calculó el stock de pesos contra el contado con liquidación y le dio un valor de 350,44 pesos.

En el CCK, el escenográfico lanzamiento de "Precios Justos"

Mientras tanto, el Banco Central siguió comprando Bonos indexados con vencimiento entre 2023 y 2024 no solo para financiar a los organismos sino para mantener la paridad. Por caso, el viernes hizo una fuerte compra de $49,5 millones de Bontes TX24 a 48 horas a $286,35 y los vendió a $286,50. El Central está comprando todo lo que le ofrecen y le da salida a lo que el mercado llama “precios cuidados”.

Pero en el resumen final, termina como comprador. Desde el 12 de octubre hasta el presente lleva emitidos caso $200 mil millones para llevar adelante estas operaciones que incluyen Bontes 2023 y 2024, los que el sector privado no quiere.

Después del fallido canje para patear hacia adelante los vencimientos de noviembre y diciembre -casi todas las ofertas fueron del sector público- deberá renovar este mes $464.625 millones y 466.490 millones en diciembre. Estas cifras eran accesibles de renovar hace unos meses, pero ahora parecen gigantescas.

Situación reservada

El tema de las reservas no es menor. El Gobierno está acelerando la devaluación a 6,7% mensual, pero no consigue dólares a estos precios. El campo le liquida apenas USD 48 millones diarios de promedio contra USD 150 millones de agosto, que no alcanzan para satisfacer la demanda de los importadores. Por eso cada día es vendedor. El viernes se deshizo de UDS 50 millones. En lo que va del mes perdió 25% de lo que recaudó con el dólar soja.

Los datos recientes apuntan que el mercado demanda tasas más altas para invertir en pesos y no volver al dólar

Respecto al dólar para los turistas comienzan a hacer efecto en la salida de divisas. Según Ecolatina en los primeros 5 días hábiles del mes se fueron USD 161 millones contra USD 202 millones del mismo lapso en octubre.

Pero la gran preocupación es que siguen bajando las estimaciones de la cosecha de trigo y hasta el momento los cálculos más conservadores estiman una caída de ingresos de USD 2 mil millones. Pero no son estimaciones finales y se anticipan más recortes. Estos dólares que van a faltar son lo que hacían transitable el camino sin ingreso de dólares del agro entre diciembre y marzo.

Por el clima, los cálculos más conservadores estiman una caída de ingresos de USD 2 mil millones, pero se anticipan más recortes.

Ese camino ahora es un desierto insalvable que explica el recalentamiento de los dólares financieros. A lo que se suma que en el primer trimestre de 2023 vence deuda del Tesoro por $3,5 billones que son el resultado de haber renovado los vencimientos anteriores hacia los plazos que tolera el mercado. El mayor vencimiento lo tendrá en julio con $1,7 billones. En octubre, mes de las elecciones los vencimiento son de apenas 9 mil millones. El mercado de la deuda es una pantalla donde se puede intuir el futuro político.

