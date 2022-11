Nuevo dólar para extranjeros: todo lo hay que saber sobre la divisa para quienes viajen al país

Los turistas del extranjero podrán pagar con tarjeta y tener un tipo de cambio más conveniente. EFE/Demián Alday Estevez

El Gobierno anunció que desde este viernes habilitará un tipo de cambio diferente para los turistas que hagan sus gastos en el país con tarjeta de crédito y débito, para así intentar desalentar el uso de efectivo y acelerar la formalización de los gastos del sector turístico.

El sistema nuevo permitirá que las operadoras de pagos con tarjeta puedan liquidar los dólares que reciben en el mercado MEP en lugar de hacerlo en el oficial. De esa forma, cada dólar de un turista terminará por valer el doble de lo que se le reconoce ahora si pasar su plástico por algún comercio.

El Ministerio de Economía elaboró una guía breve con los ejes centrales de la nueva medida:

-¿Cómo será el procedimiento de la nueva normativa?

-Los turistas consumen con la tarjeta. La tarjeta convierte ese gasto al tipo de cambio fijado para los turistas del exterior. Los turistas pagan en dólares a las tarjetas y las tarjeteras venden esos dólares en la Argentina a través del mercado financiero y luego le pagan en pesos a los comercios o servicios. Es para crédito, débito y también para las prepagas.

-¿Cuál es el objetivo principal de esta normativa?

La idea central de esta normativa es que los turistas no residentes que visiten el país puedan utilizar medios electrónicos de pago para mayor seguridad y comodidad. La norma entrará en vigencia el viernes 4.

Este viernes el Banco Central habilitará una ventana para un tipo de cambio mayor para turistas del extranjero. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

-¿Cómo se calcula el tipo de cambio?

El tipo de cambio a utilizar será el dólar MEP con los bonos más líquidos. Hasta hoy se utilizaba el del Banco Nación. Las tarjeteras podrán cobrar una comisión por dicha operación.

-¿Qué deberán hacer los bancos?

-Esta normativa no se instrumenta a través de los bancos sino de las tarjeteras. Los bancos intervienen en los gastos de los argentinos en el exterior y no en los de los extranjeros en la Argentina. Al negocio no le cambia nada. El banco no interviene. La conversión la hace la tarjetera.

-¿En la medida intervienen todas las procesadoras de pagos con tarjeta?

-Las tarjeteras mantendrán la obligación de liquidar las divisas que reciben tras un pago de un turista del exterior, pero podrán vender los dólares en el mercado financiero a valor MEP. No es obligatorio.

-¿Es para todos los turistas? ¿Cómo identifican que la tarjeta es de un extranjero?

-Sí, para todas las personas que tengan una tarjeta del exterior. Se identifica del mismo modo que ya se hace. Los chips y el ruteo de las tarjetas indica qué banco y en qué país fue emitida.

Massa anunció un dólar nuevo para turistas del extranjero

-¿Qué pasa con los argentinos que tienen tarjetas emitidas en el exterior?

-Si pagan con tarjetas del exterior, tienen el mismo beneficio. Esto corresponderá solo para los casos en que un argentino se fue a vivir al exterior, tiene tarjetas de ese país y regresa a la Argentina por vacaciones. Si un argentino con doble nacionalidad paga con una tarjeta del exterior, adquieren el mismo beneficio.

-¿Cómo va a impactar en las reservas del Banco Central?

-El BCRA dejará de percibir el monto que las tarjeteras hasta ahora vendían en el Mercado Único Libre de Cambios, que se estima que es el 15% del total. La ventaja es que los dólares que ingresen las tarjeteras para vender ahora en el mercado financiero engrosarán las reservas al quedar depositadas en las cuentas de los compradores.

Según explican desde la autoridad monetaria, en el momento en que se realiza el pago y los dólares ingresan a la operadora de tarjetas de crédito, pasarán a formar parte de las reservas brutas. Cuando esas operadoras vendan los dólares en el MEP, esas divisas continuarán como parte de las reservas brutas porque se contabilizarán como depósitos.

