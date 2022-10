Sergio Massa prometió que no habrá suba de retenciones al campo en 2023

Massa anunció que Economía y la Mesa de Enlace buscarán acordar medidas para afrontar la sequía (REUTERS/Matias Baglietto)

El ministro de Economía Sergio Massa aseguró hoy en un breve diálogo con Infobae y otros medios, que el Gobierno no aumentará retenciones al agro y que hoy mismo propondrá, en el debate por el Presupuesto 2023, una cláusula de garantía para que el ejecutivo no pueda subirlas.

Se haría, según pudo saber este medio, cómo un agregado al Artículo 95, el mismo con el que se pretende devolverle las facultades al Gobierno para manejar de las retenciones a las exportaciones del agro y que generó rechazo del campo. Con esta cláusula, creen en Economía, la oposición acompañara ese artículo y, por otro lado, se evita la judicialización de más casos de ruralistas que acuden a tribunales para que se declare inconstitucional que el Gobierno cobre derechos de exportación al sector.

Además, Massa anunció hoy que el Gobierno financiará con una transferencia directa el 40% del gasto de los pequeños productores para la compra de semillas y de fertilizantes de cara a la próxima siembra, como parte de las medidas relacionadas con el esquema de dólar soja que aumentó las exportaciones a niveles récord mensuales.

Massa anunció hoy que el Gobierno financiará con una transferencia directa el 40% del gasto de los pequeños productores para la compra de semillas y de fertilizantes de cara a la próxima siembra

En un acto en la localidad bonaerense de Las Heras junto al secretario de Agricultura Juan José Bahillo, el ministro de Economía presentó la segunda parte del “dólar soja”, que tiene que ver con el uso que le dará el Gobierno a la recaudación adicional de derechos de exportación durante septiembre. Una medida será el bono solidario de $45.000 para personas sin ingresos.

La segunda apuntará a pequeños productores de trigo y maíz, a los que se les subsidiará de manera directa (no a través de un crédito sino de transferencias) parte de su gasto para la próxima campaña. Massa dijo que buscará llegar a “los que no llegaron al programa de fomento de exportaciones porque tienen unidades chicas, vendieron apenas terminó la cosecha, y no tuvieron oportunidad de acceder a mejores precios”.

“Cambiamos la lógica, no va a ser un modelo de crédito porque esas unidades a veces tienen dificultades para relacionarse o cumplir con los bancos. Vamos a subsidiar el 40% de los gastos del productor en fertilizantes y en semillas para ampliar su capacidad productiva y que el Estado pueda devolver parte del esfuerzo que hizo el conjunto del sector”, continuó el jefe del Palacio de Hacienda.

Bahillo había anticipado a la Mesa de Enlace las medidas que anunció Massa hoy

“Son más de 19.500 productores de casi 400 hectáreas de todo el país que van a recibir el 40% de manera directa de sus gastos. El Gobierno pretende que el sector siga creciendo. Buscamos la oportunidad de ampliar la superficie sobre la cual la Argentina genera riqueza. Aspiramos a tener más de 1 millón de hectáreas más sembradas”, aseguró el funcionario.

Por otra parte, respecto a la sequía sobre la que vienen alertando los productores, Massa comentó: “Estamos frente a una sequía unica que nos esté poniendo riesgos para adelante en trigo, en maíz y nos hace enfrentar dificultades en carne”, reconoció.

“He instruido al secretario Bahillo a armar una mesa con las entidades, el INTA y el sector de la comercialización para ver cuáles son las mejores medidas para responer a la emergencia de la sequía”, continuó.

Por último, pidió a los dirigentes de la Mesa de Enlace agropecuaria: “Sigamos trabajando juntos. No es un desafío de un Gobierno o un sector, la agenda de seguridad alimentaria es un desafío global y lo enfrentamos juntos, el Gobierno y el campo. Esa tarea nos obliga a sentarnos a la mesa y dar garantía de precios de alimentos accesibles pero también garantía de exportaciones”, aseguró el ministro.

También le dedicó un párrafo a la Mesa de Enlace: “Les agradezco que estén acá. Nos vamos a pelear un montón de veces, nos vamos a poner de acuerdo en otras tantas, lo importante es tener la buena fe de discutir de manera transparente con todas las cartas y los números en la mesa”, concluyó.

Por su lado, Bahillo dijo unos minutos antes que el equipo económico se propuso “construir una agenda positiva para el sector. ¿Cómo hacerlo? Sobre la base de la escucha, del diálogo, de dejarnos ayudar. No renunciamos a la responsabilidad de tomar decisiones. Pero si nos dejamos ayudar por las entidades, seguramente esas medidas van a ser más concretas y exitosas”, mencionó.

El Gobierno subsidiará el 40% del gasto en semillas y fertilizantes de pequeños productores. REUTERS/Agustin Marcarian

El titular del Palacio de Hacienda encabezó desde el mediodía el acto en un establecimiento rural del distrito bonaerense de Las Heras. Estuvo acompañado por el Bahillo, y fueron invitados los presidentes de las cuatro entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace.

Según precisaron ayer los dirigentes de la Mesa de Enlace tras una reunión que mantuvieron con el Secretario de Agricultura, quien les adelantó los aspectos más salientes de los anuncios de hoy, el plan que instrumentará el Gobierno estará dirigido a pequeños y medianos productores de hasta 400 hectáreas de soja y 100 de maíz.

Tras la vigencia del dólar soja, por el cual los productores vendieron más de 14 millones de toneladas de la oleaginosa y generando ingresos por una cifra superior a los USD 8.100 millones, Sergio Massa decidió destinar unos 40.000 millones de pesos para destinarlo al plan de estímulos que se presentará hoy, por el cual se podrá afrontar el 40% del valor total de los fertilizantes y semillas que se necesitarán para la siembra.

Los productores que decidan acceder al beneficio no tienen que haber registrado operaciones en el dólar soja ni mantener más de un 15% de stock de la oleaginosa. Todo será a través de un aporte no reintegrable, previa inscripción en la web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y de acuerdo a los primeros cálculos los productores de maíz podrían percibir unos $20.000 por hectárea y $6.500 por hectárea en el caso de la soja.

