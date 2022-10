Presupuesto 2023: masivo reclamo del campo para que el Gobierno no obtenga la facultad de modificar retenciones

El Gobierno de Alberto Fernández busca recuperar las facultades para manejar las retenciones

De cara al tratamiento que mañana en sesión especial realizará la Cámara de Diputados al Proyecto de Presupuesto del año próximo, el campo reclamó que no se apruebe el artículo 95 del mismo mediante el cual el Poder Ejecutivo busca recuperar el manejo de las retenciones a las exportaciones del agro.

Según consta en la iniciativa, se contempla que se prorrogue dicha facultad hasta el 31 de diciembre del año próximo. La misma le permitiría al Gobierno fijar retenciones con un tope en la alícuota del 33% del valor imponible o del precio oficial FOB sobre los productos agropecuarios. Hasta el momento y según lo que pudo saber este medio, el Gobierno no tendría los votos para aprobar el polémico artículo.

En las últimas horas, los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) enviaron una nota a los diferentes bloques de la oposición en la cual solicitan que no se deleguen facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en materia de retenciones. Además, señalaron: “Estamos frente a un gobierno que avasalla constantemente las instituciones y pone por delante de la ley a sus intereses sectoriales, y que además priorizan los criterios recaudatorios por sobre la razonabilidad y la gestión, aplastando las economías de todos los sectores del país”.

Jorge Chemes, presidente de CRA

En otro párrafo de la carta se hace mención a que el campo “soporta una presión tributaria exorbitante y confiscatoria. Recientemente quedo demostrado que mejorando las condiciones tributarias al sector mejora la recaudación y por sobre todo la inversión. Pero esta administración prioriza solamente el tener recursos para poder dilapidarlos en un sistema de prebendas políticas que en nada benefician a la Nación”.

Por su parte, la Federación Agraria Argentina (FAA) también realizó el mismo pedido ante los diputados. “Solicitamos no acompañar una norma inconstitucional, arbitraria y que favorece la concentración de capitales, en detrimento de la economía de desarrollo del interior argentino. Y proponemos mantenga el Poder Legislativo las facultades de legislar en materia de impuestos y de Derechos de Exportación”, expresaron en un comunicado.

También recalcaron que en materia Tributaria la delegación de facultades al Poder Ejecutivo “se encuentra prohibida, atento los presupuestos Constitucionales y los antecedentes Jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Entre los fundamentos jurisprudenciales encontramos principalmente que rige el principio de legalidad o de reserva de ley, rígido y estricto en materia tributaria, y que los Derechos de Exportación tienen una naturaleza innegable de carácter tributaria, es decir se trata de impuestos”. Y en se sentido, opinaron que el Poder Legislativo no puede delegar tales facultades, de acuerdo al artículo 75° de la Constitución Nacional.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina

A todo esto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) informó que mantuvieron reuniones con legisladores de diferentes fuerzas políticas para manifestarles la preocupación de que se incluya en el proyecto del presupuesto 2023 la posibilidad de delegar facultades en otros poderes. “Creemos que son ellos quienes tienen que trabajar en fijar las reglas impositivas, sin que se avalen propuestas donde otro poder deba cumplir con esas funciones”, agregaron en un breve comunicado.

Otro de los que opinó sobre el polémico artículo del Presupuesto, fue el presidente de la Fundación Barbechando, Germán Paats. Se trata de una entidad que sigue de cerca las cuestiones del campo en el ámbito del Congreso. “A los diputados les explicamos que delegar facultades sigue sumando imprevisibilidad al agronegocio. Y entendieron que no se podía hacer. Hoy diría que el Gobierno no tiene los votos para aprobar el artículo, y creemos que va a salir negativo. Es un artículo muy peligroso y pese a que la soja está en su punto máximo el resto de los productos de la agroindustria no lo están. Y en un proceso hiperinflacionario, con el déficit que tenemos, y con la necesidad de dinero que tiene el Estado para aguantar el enorme gasto, yo diría que si se delegan facultades el Gobierno las va a usar. Porque siempre que se delegaron facultades, las usaron”, señaló.

Posible alcance

“El martes el agro se juega un partido que puede ponerlo en jaque, además de la apremiante sequía”, señalaron en un comunicado desde la Fundación Barbechando. Al respecto, se precisó que si el Congreso acepta ceder la potestad propia de fijar las retenciones, en producciones como la carne vacuna, leche, maní, peras y manzanas, oliva, legumbres, yerba mate, cuero, lana y otras economías regionales, las mismas podrían ser castigadas con dos o tres veces más de carga impositiva.

De manera, el Gobierno podría aumentar las alícuotas de retenciones al 15% para todas los producciones que tenían retenciones del 0% al 2 de septiembre de 2018, como es el caso del trigo, maíz, girasol, carne, leche, maní, peras y manzanas, legumbres, olivas, madera, te, yerba mate, langostinos. Por otro lado, se podría aumentar al 33% para todos los productos que tenían alguna alícuota de retenciones al 2 de septiembre de 2018, como por ejemplo la lana y el cuero, y aumentar al 5% para los productos de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo nacional.

Juan José Bahillo durante su exposición en la Comisión de Presupuesto

A todo esto, la semana pasada el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo durante su participación en el 1º Congreso internacional de Maíz, que “tenemos que animarnos a repensar el esquema de retenciones”, y en las últimas durante una reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace reiteró que en el Gobierno “no hay intención de aumentar las alícuotas de retenciones”, y también descartó el cierre de las exportaciones de trigo, en medio de una situación compleja por el bajo volumen que se va a cosechar por los efectos de la sequía, y que podría complicar el abastecimiento del mercado interno y cumplir con los contratos de exportación.

A pesar de las promesas del funcionario nacional, aumenta la incertidumbre en las entidades del campo sobre el alcance del Presupuesto. “Si el Presupuesto se aprueba en estas condiciones, las provincias se van a seguir empobreciendo y algunas economías regionales quebrarán. Siempre que el Poder Ejecutivo tuvo facultades delegadas, las usó. Le pedimos a los legisladores que defiendan los intereses de sus Provincias y la República y que no deleguen sus facultades para legislar por el desarrollo y el bien común del país”, expresaron en un comunicado los integrantes de Barbechando.

