Así son las nuevas facturas de luz y gas: más de un tercio de los usuarios del AMBA tendrán una quita de subsidios

Una factura de Edesur sin aumento aún, pero con el detalle del nuevo grupo de segmentación

Desde la semana pasada, comenzaron a llegar las primeras facturas de los servicios de gas y electricidad segmentadas de acuerdo a los nuevas categorías de usuarios: mayores ingresos, que perderán los subsidios en forma gradual (Nivel 1); ingresos medios, que pagaran tarifa sin subsidios si superan un cupo mensual (Nivel 3); y menores ingresos, que mantienen el aporte del Estado (Nivel 2).

Según las distintas distribuidoras que operan en la zona del AMBA, las facturas que reciban los usuarios en estos días ya tienen impresa la categoría a la que pertenecen y también cuál es el monto en pesos del subsidio que reciben actualmente del Estado. La información aparece detalla bajo el título “Decreto PEN 332/2022″ y luego se indica el Nivel que corresponde y el subsidio recibido.

Las distribuidoras -como por ejemplo Edenor y Edesur en energía eléctrica y Metrogas y Naturgy en gas- realizan mediciones de consumo y cortes de facturación en forma diaria. Cada día hay un corte de facturación para un grupo de clientes. Por ejemplo, los que recibieron sus facturas el 15 de octubre, verán reflejada la facturación correspondiente al bimestre que va de 10 de agosto al 10 de octubre.

Sin embargo, como la medición es bimestral pero la facturación es mensual (el monto total del bimestre se divide en dos facturas), la factura que se recibe estos días refleja solo la primera parte del bimestre (en este caso el mes de agosto y algunos días de septiembre) y por lo tanto no incluye la el nuevo cuadro de tarifas, ya que la quita de subsidios se demoró un mes y está vigente desde el 1° de octubre.

Una factura de Naturgy de uno de los municipios del conurbano que quedó dentro de la zona fría

Esos consumos con tarifa no subsidiada se comenzarán a ver en las facturas que reflejen la segunda parte del bimestre y que incluyan los días del mes de octubre. La quita de subsidios para los usuarios del Nivel 1 es gradual: 20% en octubre, 40% en noviembre y 40% en enero de 2023. Por lo tanto, el pago de la tarifa plena se hará a comienzos del próximo años.

Los usuario del Nivel 3 (ingresos medios) pagarán la tarifa si subsidios solo si exceden los límites de consumo determinados por la Secretaría de Energía. Para los usuarios de energía eléctrica, aplica para consumos por encima de 400 kWh por mes (Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Catamarca y La Rioja tienen un tope mayor, de 550 kWh por mes). En el caso del gas, los topes se determinaron por zona y categoría de usuario: el Gobierno estimó un consumo promedio y decidió que el subsidio sea hasta el 70% de ese valor.

En las facturas de Naturgy, la información sobre el nivel de segmentación aparece al dorso, bajo el título de "Mensajes"

¿Cuántos usuarios perderán los subsidios?

Según datos oficiales, de los 9,8 millones de hogares que completaron el formulario para mantener subsidios (desde el 15 de julio pasado), se distribuyeron de la siguiente manera:

- Nivel 1: 435.906 hogares de ingresos altos, que van perdiendo los subsidios gradualmente

- Nivel 2: 5,6 millones de hogares de ingresos bajos, que mantienen los subsidios

- Nivel 3: 3,7 millones de hogares de ingresos medios, que mantienen los subsidios con tope de consumo

En tanto, unas 141.661 solicitudes fueron dadas de baja, luego de que se decidiera que quienes reciben subsidios no pueden acceder a la compra de dólar ahorro.

Sin embargo, la cantidad de usuarios de gas y energía eléctrica supera el número de inscriptos en el registro. Por ejemplo, hay casi 15 millones de hogares que reciben energía eléctrica y se calcula que cerca de 5 millones no se inscribieron. Esto puede ser, en una parte menor de los casos, porque decidieron no recibir en aporte del Estado, pero el Gobierno estima que una mayoría no lo hizo por no contar con información o con conectividad para hacer el trámite.

Según fuentes del sector, en el AMBA los usuarios del Nivel 1, que perderá los subsidios, son un gran porcentaje del total. Por ejemplo, fuentes de Metrogas señalaron que la mayoría de sus clientes quedaron dentro del nivel de mayores ingresos: 41% de Nivel 1; 30% de Nivel 2, y 29% de Nivel 3. En el caso de las distribuidoras de electricidad, el porcentaje de clientes que perderá los subsidios alcanza el 30% y 31 por ciento del total.

Seguir leyendo: