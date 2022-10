Cuál es el país europeo que ofrece oportunidades para que jóvenes argentinos vayan a estudiar y trabajar

La Embajada de Irlanda en Argentina anunció el lanzamiento de 200 nuevas visas de viaje y trabajo para jóvenes argentinos. (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

En las últimas horas la Embajada de Irlanda en Argentina anunció que el 24 de octubre abrirá la segunda tanda de 200 visas working holiday, para que jóvenes argentinos puedan ir por un año a vivir y trabajar en el país, y ganar salarios en euros.

El programa working holiday Irlanda había estado suspendido en Argentina a raíz de la pandemia de coronavirus, por ello, este año en vez de liberar 200 cupos que era costumbre en años anteriores, las autoridades de Irlanda decidieron otorgar 400 vacantes para jóvenes argentinos, el primer lote abrió a finales de mayo, y el segundo, como ya se mencionó, estará disponible a partir del 24 del corriente mes. Además, de forma excepcional, el límite de edad para el programa de 2022 es de 37 años.

La aplicación para vivir y trabajar en Irlanda por un año abrirá el 24 de octubre. (Getty Images)

Los requisitos para su obtención son:

- Ser ciudadano argentino y tener un pasaporte argentino válido y vigente.

- Tener entre 18 y 37 años de edad, ambos inclusive.

- No viajar acompañados de familiares dependientes, a menos que éstos tengan su propia visa.

- No haber participado previamente en el programa.

- No tener antecedentes penales.

- Contar con suficientes fondos para solventar el período inicial de su estadía; tener un pasaje de vuelta a su país de origen o suficientes fondos para comprarlo (EUR 1.500 con pasaje, EUR 3.000 sin él). Es posible que se les solicite demostrar los fondos al momento de su ingreso a Irlanda.

- Tener seguro médico y contra accidentes, incluidas internación y repatriación, por el total de su estadía.

- Pagar la tasa consular correspondiente a la visa de 150 euros.

Irlanda es célebre por los animados festejos de San Patricio que se llevan a cabo en las calles. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Aquellos que puedan cumplir con las exigencias descriptas y estén interesados en la obtención del permiso de trabajo, deberán enviar un mail a irishwhargentina@vfshelpline.com, expresando interés en el programa. “A los 200 primeros correos electrónicos recibidos se les asignará una cita”, detallaron desde la Embajada.

Los mails podrán enviarse desde las nueve de la mañana (09:00 horas) del lunes 24 de octubre, y quienes obtengan una cita deberán acudir a ella con toda la documentación antes mencionada.

¿Qué trabajo se puede conseguir en Irlanda con una visa working holiday?

Los jóvenes argentinos que tengan interés en el permiso de viaje y trabajo de Irlanda deben saber que la mejor época para obtener empleo es durante el verano europeo, es decir, desde mayo hasta fines de septiembre. Sin embargo, cuando se acercan las fiestas de fin de año, también es una buena época para buscar empleo en el país.

Los sectores que más trabajos ofrecen en Irlanda son el comercio, con vacantes para vendedores, asistentes de ventas y más; la gastronomía, con puestos como ayudantes de cocina, chefs, mozos, bartenders, entre otros; el llamado hospitality, con empleos para personal de limpieza, empleados domésticos y recepcionistas, entre otros puestos; y el turismo, con posiciones en hoteles, restaurantes y salones de eventos.

Irlanda es conocido en el mundo por contar con una sociedad simpática y abierta para recibir extranjeros de todo el mundo. (Getty Images)

En lo que respecta a los salarios, si se tiene en cuenta que el sueldo mínimo por hora, para trabajadores temporales, en Irlanda se paga 10,20 euros; se puede estimar que trabajando unas 8 horas por día se podría obtener un salario bruto superior a los 1.600 euros mensuales. Estas cifras de todas formas podrían variar dependiendo de la calificación del puesto en sí.

Para buscar las mejores ofertas laborales, existen varias plataformas webs donde los empleadores publican las búsquedas, tales como Irish Jobs, My job, Neuvco, Gumtree.ie, Construction Jobs, Recruit Ireland, Europelanguagejobs.com, entre otros.

Además existen anuncios que pueden encontrarse a través de los clasificados de los medios de comunicación, los tres diarios más recomendados donde buscar trabajo son The Irish Times, The Examiner y The Irish Independent.

Con todo esto en cuenta, los jóvenes argentinos que decidan probar suerte en Europa, podrían optar por la visa working holiday de Irlanda donde encontrarán un país culturalmente rico y donde podrán ganar una experiencia laboral que también les permitirá ahorrar en euros.

