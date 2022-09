Sorprendió la inflación de EEUU: cómo puede afectar a la Argentina

Imagen de archivo de un letrero de la calle Wall Street afuera de la Bolsa de Valores de Nueva York en Nueva York, Estados Unidos. 28 de octubre, 2013. REUTERS/Carlo Allegri/Archivo

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió inesperadamente 0,1% en agosto, ya que el descenso de los precios de la nafta se vio compensado por el aumento de los costos de los alquileres y los alimentos. Aunque la lectura interanual continuó bajando, cayó al 8,3% desde el 8,5% previo, el número intermensual fue peor de lo esperado y da pie a la Reserva Federal a realizar otra fuerte suba de las tasas de interés el próximo miércoles. La novedad hizo caer con fuerza a Wall Street, desplomó los precios de las criptomonedas y lanzó a las monedas de mercados emergentes a un recorrido descendente.

Para analistas, la tendencia bajista de los dólares financieros y el buen tono del mercado argentino podrían, como mínimo, tomarse una pausa como resultado.

“Tras el mal dato de inflación en EEUU, la rueda de hoy podría complicarse”, dijo Emiliano Anselmi, team leader de Macroeconomía de PPI.

“El contado con liquidación, medido contra el M3 privado (que es la suma de los pesos circulantes más los depósitos a la vista), ya se está quedando un poco barato y da $328. La realidad es que siguen llegando muchísimos pesos a la economía, con un tipo de cambio a la baja, lo que hace que la brecha se amplíe. La evolución del M3 desde diciembre de 2019, comparado con el contado con liquidación, venía muy de la mano hasta febrero. Luego arrancó el carry trade, las cosas se complicaron”, dijo Anselmi.

“Con esta nominalidad de la economía y el contado con liquidación estancado, me hace dudar un poco. En algún momento, el barrilete se recoge”, concluyó el especialista.

Tras la publicación del índice de precios estadounidense, Wall Street pasó de inmediato a terreno negativo. En los primeros minutos de negociaciones, el índice Dow Jones cayó un 1,6%, mientras que el selectivo S&P 500 retrocede casi 2,1%. Por su parte, el tecnolólgico Nasdaq pierde casi 3 por ciento. A media rueda, las caídas se extendieron aún más.

Criptomonedas, mercados europeos y hasta el oro retrocedieron. Pero la variable que más cerca le pega a la Argentina fue el desplome de las monedas emergentes. La salida de capitales de esos mercados, consdiderados de riesgo en comparación con los centrales, hace que fondos e inversores vendan activos de esos países y demanden dólares para buscar refugio. Así, la demanda por dólares explica las bajas generalizadas en las monedas de la región.

El real brasileño, ni más ni menos que la moneda más relevante para el mercado argentino por el enorme intercambio comercial que sostienen los dos países, encabezaba en la apertura las pérdidas del día con una baja del 1,46% en el día frente al dólar estadounidense. El peso mexicano, por su parte, caía 0,93% poco después de la apertura y el peso argentino retrocedía 0,21% en el mercado mayorista oficial.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, subirá una vez más la tasa de referencia esta semana ante la persistente inflación que afecta a los EEUU.

Claro que un mercado controlado como el del dólar oficial en la Argentina se maneja con su lógica propia. La presión que ejerce el contexto global cae sobre precios de mercado del dólar, como el contado con liquidación. A media rueda, el contado con liqui subía 0,5% a $281,40 para interrumpir varias ruedas de baja.

“Me parece lógico que el contado con liquidación suba un poco, pero no lo estamos viendo”, dijo Mateo Reschini de Inviu. “Con la inflación que hay y la baja del tipo de cambio contado con liquidación de estas semanas hubo un atraso del tipo de cambio muy marcado. Por ahora los bonos están tranquilos, las acciones tienen suerte variada, pero me parece que no puede durar mucho, nos estamos descorrelacionando bastante del mundo”, dijo Reschini.

“Tuviste una baja muy fuerte del contado con liqui, pero tenés precisamente un punto de entrada muy interesante para aquellos que están dolarizandose hoy en día. Por eso, más por este lado, creo que es probable que vayamos a ver un salto del contado con Liquidación en los próximos días”, coincidió Gustavo Neffa de Research for Traders.

