Los empresarios pymes le pidieron al Gobierno un blanqueo para pagar importaciones con dólares no declarados

Sectores productivos piden poder usar dólares no declarados para el pago de importaciones

Luego de los reclamos de varias cámaras empresarias por las dificultades para acceder a los dólares para las importaciones, desde la Confederación General Empresaria (Cgera) presentaron una propuesta al Gobierno para que les permitan exteriorizar activos —dólares “en el colchón” o no declarados— para destinarlos al pago de importaciones de insumos esenciales y bienes de capital para la producción.

La propuesta fue presentada por las autoridades de Cgera al secretario de Comercio Matías Tombolini, que está a cargo de las áreas de comercio exterior e interior. “La idea es que el empresario que consiga dólares, declarados o no declarados y que no sean mal habidos, que los puedan usar para el pago de importaciones, dado la escasez actual y hasta que el Banco Central regularice su situación”, indicó Marcelo Fernández, presidente de la confederación empresaria a Infobae.

Las medidas del Banco Central restringieron el acceso de las empresas a los dólares para importaciones

En primer lugar, Cgera propuso el “Aporte de divisas del sector privado para la importación de maquinarias e insumos para la industria”. Se trata de una exteriorización de activos externos para la industria ante la escasez de divisas y las dificultades de las Pymes de obtener permisos de importación.

Se propone que se otorgue a la industria los mismos beneficios para la exteriorización de activos externos, que por la ley 27.613 se le ha brindado a la construcción y al desarrollo inmobiliario. Es decir, la posibilidad de exteriorizar activos externos para que sean destinados al pago de importaciones de insumos esenciales, bienes de capital, y de aquellos productos que sean necesarios para sustituir compras externas.

En segundo lugar, desde la Confederación plantearon una “Administración del Comercio exterior” a través de declaraciones juradas de las empresas importadoras de insumos y/o materias primas para la industrialización de productos.

“Esta iniciativa consistiría en una declaración jurada cada 30 días de las Pymes que necesiten importar un insumo o materias primas, que no se produzcan en el país para la fabricación de su producto final y que este o estas no superen el 25 % de su facturación en el mismo periodo, es decir, que quede de manifiesto el agregado de valor al pedido de importación por parte de la empresa”, indicaron en un comunicado oficial.

“De esta manera, la Cámara Sectorial a través de la Confederación que la represente, o la Secretaria del Municipio o el Ministerio Provincial serán quienes certifiquen la información para ser entregada a la Secretaria Nacional correspondiente, la veracidad de la declaración de la Empresa”, explicaron las autoridades de Cgera, e indicaron que en los casos en que sea necesario que la importación sea por 60 días de facturación o un leve aumento del porcentaje aprobado por resolución o normativa, la Empresa deberá aportar la justificación confirmando la solicitud.

“Esto dará certidumbre de las necesidades de la Industria en materia de importaciones y las autoridades sabrán fehacientemente el stock de dólares mensual que las Pymes, por sector necesitan imperiosamente para producir, evitando así sobrefacturaciones y especulaciones ya que solo será por y cada 30 días”, asegura la Confederación.

Marcelo Fernández, presidente de Cgera, junto a Matías Tombolini, secretario de Comercio de la Nación

Además de ello, Cgera le solicitó al Gobierno que instrumente “en forma urgente” una lista de posiciones arancelarias estratégicas que impliquen todas las materias primas que utilizan las industrias Pymes, y garantizar para esa lista las autorizaciones para su importación y la provisión de las divisas necesarias para que puedan ser efectuadas, por parte del Banco Central.

Por último, impulsaron la creación de comercializadoras de productos argentinos en diferentes países. Esto surge de la investigación que realizó Cgera junto a la Embajada Argentina en Brasil, en la cual se vislumbró que una gran cantidad de productos argentinos que no tienen un importador directo tendrían posibilidades de penetrar en el mercado interno brasileño, y en Paraguay, si envían la mercadería a su costo a las comercializadoras o hubs que actuaran como distribuidores de dichos productos.

En caso de aprobarse alguna medida que permita el uso de dólares no declarados, luego se debería implementar algún mecanismo similar al del blanqueo para la construcción para poder destinar esos dólares a la compra de insumos importados previo pago de algún impuesto o no. “No estamos hablando solo de dólares no declarados sino también de los que el empresario pueda conseguir o los que están en una caja de seguridad o bajo el colchón”, indicó Fernández.

No estamos hablando solo de dólares no declarados sino también de los que el empresario pueda conseguir o los que están en una caja de seguridad o bajo el colchón (Marcelo Fernández)

La semana pasada, varias entidades empresarias del sector industrial y de las pymes solicitaron al Gobierno que se tomen medidas para que la salida de dólares a través del turismo al exterior, en particular frente al Mundial de Fútbol de Qatar, no afecte la necesidad de divisas de las empresas para la importación de insumos destinados a la producción.

“Ante la escasez de dólares, solicitamos se privilegie a los sectores productivos”, señaló un comunicado conjunto de la Unión Industrial (UIPBA), la Federación Económica (FEBA), la Confederación Económica (CEPBA) y la Asociación de Industriales (ADIBA), todas de la provincia de Buenos Aires.

SEGUIR LEYENDO: