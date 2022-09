Houston por Wall Street: por qué en su primer viaje a EEUU Massa eligió poner foco en Vaca Muerta y no en el mundo financiero

Massa con operarios del sector de hidrocarburos, semanas atrás en Neuquén

La primera visita oficial del ministro de Economía Sergio Massa a EEUU tendrá el foco puesto en Washington, con una agenda nutrida con el Fondo Monetario, otros entes multilaterales y también con dirigentes comunitarios y funcionarios del gobierno de Joe Biden. Pero hacia fines de la semana el ministro tomará un vuelo interno de tres horas a Houston, la metrópolis texana reconocida por ser el centro del negocio petrolero de Occidente… y también por el centro espacial de control de vuelos y entrenamiento de astronautas de la NASA. Donde reciben el famoso “Houston, tenemos un problema” de la película Apolo 13.

La de Massa será una gira larga, de más de una semana, que el ministro cerrará con un encuentro con Kristalina Georgieva, la titular del FMI. Típico viaje en el que los ministros argentinos suelen pasar por Wall Street a reunirse con inversores, banqueros y bonistas. Y muchas veces, al menos así lo fue en los últimos años, a dar explicaciones y hacer promesas frente a caras largas. Esta vez no habrá viaje a Nueva York. ¿Por qué? Cerca de Massa dicen que no tiene sentido ir ahora a hablar con bonistas: el mercado financiero global está cerrado para la Argentina. “Sin embargo, Vaca Muerta está más viva que nunca. El contexto local no es bueno, pero es lo mejor que tenemos para mostrar. Sergio prefiere ahora esa agenda productiva, lograr inversiones en la economía real” , aseguraron en off the record.

Vaca Muerta

El ministro presentó semanas atrás un nuevo esquema para el sector hidrocarburífero con un esquema diferencial de acceso a dólares a cambio de más producción. La semana pasada, además, el Gobierno firmó por medio de YPF un preacuerdo de factibilidad con la malaya Petronas para hacer una planta de licuefacción de gas e impulsar la exportación de GNL

Así, los cuatro ejes de la gira petrolera de Massa serán:

1 - Consolidar lo que representa el decreto 277 para el sector: la libre disponibilidad de divisas y barriles de una fracción del incremental de producción.

2 - Plantear la apertura de la inversión de GNL entre YPF y Petronas al resto de los sectores.

3 - Dar detalles a las empresas de servicios petroleros el régimen de “canal verde” de importación de equipos, para que puedan avanzar en inversiones en exploración. Ese “canal” fue lanzado por Massa días atrás en Neuquén para “que todo lo que es equipos, maquinaria e infraestructura, que nos permite acelerar el proceso de importación de productos, tenga con la Aduana un trabajo articulado que reduzca los trámites burocráticos”, según tuiteó el ministro.

Massa con las secretarias de Energía y Minería, Flavia Royón y Fernanda Ávila

4 - Y, finalmente, destacaron fuente oficiales, “poner en vigencia el reclamo pendiente de las empresas respecto al decreto de disponibilidad a partir del cumplimiento de plazos en dólares que no se ha cumplido desde la gestión de gobierno anterior”. La referencia es al Régimen de Promoción e Inversión para la Explotación de Hidrocarburos de 2013, que Chevron intentó usar sin éxito luego de los controles cambiarios que instauró Mauricio Macri en 2019.

“Debería ir a NYC también. Los inversores y acreedores no tienen confianza en la Argentina y no están convencidos de que exista un plan para evitar un colapso económico. Massa es uno de los pocos del Gobierno con capacidad de pacificar un poco”, dijo en diálogo con este medio Benjamin Gedan, analista del Wilson Center, una think tank de Washington.

“Dicho esto, es buenísimo que vea a petroleros y compañías de litio. Para lograr un crecimiento económico sostenible, diversificar la economía y mejorar su competitividad, la Argentina requería reformas estructurales. Pero hay oportunidades importantes para exportar más energía, alimentos y litio a precios muy altos. Hay que aprovechar eso rápido”, agregó.

“Visitar inversores financieros a esta altura no es tan útil, y puede ser hasta contraproducente”, dijo otro inversor financiero con oficina en Nueva York y mucho conocimiento del país. “No nos olvidemos que Batakis vino a hacer reuniones ‘serias’ dos días antes de que la reemplacen. Massa tiene que conseguir un par de victorias resonantes que reflejen su poder político. Las inversiones energéticas ayudarían en ese sentido. Si lo logra, los inversores financieros van a viajar rápido a Buenos Aires a verlo”, explicó.

En su corto recorrido petrolero, Massa estará acompañado por a la secretaria de Energía, Flavia Royón, y los presidentes de YPF, Pablo González, y de Enarsa, Agustín Gerez. “No habrá delegación. Massa viaja solo con su vocero (Santiago García Vázquez) y su asesor internacional (Gustavo Martínez Pandiani). Luego, ya en EEUU, se incorporarán funcionarios puntuales a reuniones en las que sea necesaria su participación, según el tema que se trate”, dicen en el entorno del ministro.

Texas

El jueves está previsto que Massa desayune con un grupo de empresas petroleras en Houston. Luego tendrá reuniones puntuales con ejecutivos de Chevron, Exxon, Shell y Total, cuatro compañías que ya tienen inversiones en Vaca Muerta, y otra conjunta con proveedores de servicios petroleros, como Schlumberger y Halliburton, entre otros. Los encuentros serán en el Baker Institute de la Universidad Rice, un instituto de políticas públicas que tiene un Centro de Estudios Energéticos con un programa especial para América Latina.

El Baker Institute de la Universidad de Rice

“Es increíble el potencial de Vaca Muerta. Las petroleras dan vueltas por todo el mundo y no hay un lugar así. Claro, la geología es una parte muy importante, pero las empresas también necesitan otras cosas”, le dijo a Infobae Francisco Monaldi, Director del Programa Latinoamericano de Energía del Baker.

Monaldi hizo eje en el beneficio para este contexto local del “ciclo corto” de la explotación –e inversión– del shale, a diferencia del negocio tradicional y también del offshore, donde se necesita una inversión de miles de millones de dólares antes de ver una gota de petróleo. “En shale, si se cambian las reglas se deja de invertir. Mejor que no pase, pero en ese sentido el riesgo es menor. Para desarrollar Vaca Muerta se necesita mucha infraestructura y los problemas macro no ayudan. No puede ser que las empresas estén pensando todo el tiempo si van a poder sacar sus ganancias o no del país”, destacó el experto venezolano. “Brasil lo hizo, por caso, y hoy produce 3 millones de barriles diarios, más que México y Venezuela cuando hace 20 años producía menos que Argentina”, ejemplificó.

El experto enumeró tres exigencias del sector privado: solución al esquema de subsidios, crear garantías legislativas claras con el tema de divisas –”algo que en gran parte se resuelve arreglando el primer punto”– e infraestructura. “Sin ella Vaca Muerta se va a quedar enterrada en un momento en que las empresas saben sacar rápido y bien los hidrocarburos de la tierra, con precios altos y un mundo que necesita energía como pocas veces ocurrió en los últimos años”.

“El sector va a hacer planteos, pero tiene una agenda más positiva que la de Nueva York. Massa quiere volver del viaje con buenas noticias y no exponerse tanto a no poder dar algunas respuestas. Creo que el ministro hoy prefiere buscar resultados desde la economía productiva más que desde el sector financiero” , explicó el representante de una de las empresas que verá Massa en Houston.

La semana pasada, Massa y Wado de Pedro, con el embajador malayo y ejecutivos de la petrolera Petronas, antes del anuncio de asociación con YPF para estudiar la factibilidad de hacer una planta de GNL en el país

Ernesto Díaz, VP para la región de la consultora Rystad Energy, cree que los actuales beneficios para el sector no alcanzan y que las petroleras esperan negociar un mejor esquema. “Hoy por hoy, Massa es quien está identificado con la toma de decisiones y es muy bueno que viaje a Houston. Para destrabar inversiones hace falta acceder al tipo de cambio, libre giro de dividendos y disponibilidad de divisas en el exterior y disponibilidad de importaciones para insumos. Si Massa va a ver a las petroleras con esa agenda será todo más fácil para analizar inversiones, y hay buenas chances”, resumió Díaz.

Daniel Montamat, ex secretario de Energía y ex presidente de YPF, cree que Vaca Muerta es lo mejor que puede mostrar Massa en el exterior, un yacimiento que debe sumar aún USD 15.000 millones más por año de inversión. “Convencer a Wall Street en este momento es muy difícil; por eso, mejor Houston, donde las inversiones son de capital fijo, de largo largo plazo y conocen perfectamente el potencial de Vaca Muerta. En Nueva York también nos conocen, pero por los defaults consecutivos, nuestro prontuario financiero y la falta de un plan de estabilización para la economía”, expresó.

Finalmente, Monaldi reconoció que en medio de los problemas macro del país y con las presidenciales del año que viene cada vez más cerca, las petroleras van a tomar con pinzas todo lo que se les prometa. “El ministro tiene un perfil pragmático y no ideológico para encontrar soluciones que no sean parches”, afirmó desde Houston. Y destacó un punto central que Argentina parece tener a favor: en medio de la grieta, ve consenso político para desarrollar Vaca Muerta. “Ahora hay que crear políticas estables y creíbles”, resumió el especialista del Baker Institute.

