Dólar: cómo afecta el feriado que decretó Alberto Fernández a la cotización libre

El feriado nacional con el que el presidente Alberto Fernández reaccionó al intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afectará al transporte, la educación, hospitales y al sistema financiero. No habrá bancos, no operará la Bolsa y se detendrá todo el sector financiero regulado. Pero, aunque parezca ajeno a todo esto. las transacciones del mercado cambiario informal, que sostiene a las cotizaciones de dólar libre, también se detienen para pasar a operar de una manera similar a un día de fin de semana: puede haber arbolitos y transacciones particulares, pero no habrá una referencia clara de precio.

“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) recuerda que las sucursales bancarias de todo el país no abrirán hoy para la atención al público por el feriado nacional decretado por el Poder Ejecutivo”, comunicó esta mañana la autoridad monetaria.

El mercado “blue” o del dólar libre depende del sistema financiero formal para funcionar. Como mínimo, por una cuestión logística. Buena parte de las transacciones están basadas en tesoros ubicados en cajas de seguridad de sucursales bancarias de distintas partes del país, con lo cual el volumen mayorista que crea la referencia de precio en la City porteña no va a estar presente hoy. Con los bancos cerrados, no hay acceso a esas cajas de seguridad.

“No se va a operar y que lo que eventualmente se haga será irrelevante”

“Efectivamente, te diría que no se va a operar y que lo que eventualmente se haga será irrelevante”, dijo a Infobae un cambista con décadas de trayectoria en la City.

Como explica un avezado cambista porteño, eso no quiere decir que no se pueda comprar o vender dólares en el mercado informal durante el día de hoy. Los fines de semana y días no laborables nunca frenaron a los arbolitos que atienden a turistas en el centro porteño, grandes ciudades del país y centros turísiticos. Tampoco a las financieras que operan en las periferias. Pero sin referencia de precio y con menor volumen, los valores a los que se cambian divisas tienden a ser más altos en la medida en que los cambistas tienden a cubrirse frente a posibles fluctuaciones de los valores cuando termine el fin de semana.

Claro que, aún con las sucursales bancarias cerradas, las cajas de seguridad no bancarias si operan y permiten un número limitado de operaciones. El precio de referencia, en principio, será el mismo de ayer. Aunque las operaciones minoristas que se concreten probablemente sufran una prima -un costo mayor- propio de fines de semana y feriados.

Cotización en baja

El jueves, el libre había iniciado septiembre con una baja de cinco pesos (-1,7%), a $285 para la venta. El billete verde detuvo en agosto su escalada en el mercado paralelo, después de avanzar un 15% en junio y otro 24% en julio. El mes pasado bajó seis pesos o un 2 por ciento.

Así el dólar libre terminó en su precio más bajo en un mes -el 1 de agosto cerró a $282- y también regresó a un valor similar al que registraba a mediados de julio.

Cómo opera hoy el sistema financiero

Como aclaró el Banco Central, los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados.

Los bancos no atendrán al público en las sucursales y solamente lo harán a través de los canales digitales.

Para el día de hoy la Anses no tenía previsto pagos de jubilaciones, según el calendario informado oportunamente. Ese cronograma solamente preveía el pago de Pensiones No Contributivas, que será trasladado al lunes.

Por otra parte, tampoco funcionarán los mercados financieros ni operará la Bolsa de Comercio. Todas las fechas de liquidación de las operaciones financieras, incluyendo el clearing de los cheques, se trasladarán al lunes 5.

A través de estos canales electrónicos, se pueden realizar diversos pagos, como:

➖ Transferencias inmediatas

➖ Envío de dinero

➖ Código QR de billeteras virtuales o aplicaciones de banco

➖ Tarjetas de débito

➖ Tarjeta de crédito

➖ Cajeros automáticos

Por último, la autoridad monetaria aseguró que “garantizará la disponibilidad de billetes para atender las necesidades de la sociedad”. La recarga de efectivo en los cajeros automáticos tendrá un operativo de emergencia en lugar del circuito habitual.

