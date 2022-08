Dólar ahorro: cómo hacer para darse de baja de los subsidios y poder comprar el cupo mensual de USD 200

La quita de subsidios comenzará en septiembre, según anticipó el Gobierno

Luego de que trascendiera que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) analiza suspender la compra de dólar ahorro para aquellos argentinos que reciban los subsidios energéticos, se conoció que cerca de 18.000 usuarios que se habían inscripto para recibir el beneficio, dieron marcha atrás con sus solicitudes y las cancelaron, tal como confirmó Walter Martello, nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Fue la semana pasada cuando Agustín D’Attellis, director del BCRA, aseguró que la entidad está considerando la posibilidad de impedir el acceso al cupo de USD 200 mensuales de dólar ahorro para quienes reciban los subsidios.

En este contexto, hubo argentinos que prefirieron dar marcha atrás con sus solicitudes de subsidios para no perder el derecho a acceder a los 200 dólares ahorro que se pueden comprar de forma mensual. En este marco, Infobae compuso una guía para que los argentinos sepan cómo remover sus solicitudes del beneficio, a saber:

1. En primer lugar hay que acceder al sitio oficial de la Segmentación Energética (https://www.argentina.gob.ar/subsidios), una vez allí, hay que seleccionar la opción “Modificar o eliminar la solicitud” que se encuentra a la derecha del formulario de inscripción.

2. Una vez se haya seleccionado la opción “Modificar o eliminar la solicitud”, el sitio abrirá una nueva página en la cual hay que ingresar el número de gestión de la solicitud (el mismo le habrá llegado al usuario a través del mail ingresado) y el número de DNI de la persona que realizó la gestión en un principio.

3. Tras ingresar esos datos, el sitio abrirá una nueva página en donde figurarán todos los datos que fueron ingresados en la solicitud, ya sean los datos personales, laborales y económicos y de contacto, así como los datos domiciliarios, de servicio (tanto electricidad como gas), habitacionales y del grupo de personas que viven bajo el mismo techo.

4. Por último, el usuario deberá seleccionar la opción “Eliminar mi solicitud” y volver a cliquear sobre “confirmar” para concluir la baja del pedido. En caso de únicamente querer modificar algún dato erróneo, habrá que seleccionar “Rehacer mi solicitud” y volver a comenzar desde cero el pedido de subsidios.

Captura de pantalla del sitio oficial de la Segmentación de tarifas una vez que se ingresaron los datos del número de gestión y DNI del titular inscripto. Desde allí se puede gestionar fácilmente la cancelación del pedido del beneficio

“La misión del ENRE es proteger los derechos de los usuarios. El organismo tiene que estar con la mirada puesta en los usuarios, independientemente de los intereses de las empresas que están pujando por obtener rentabilidades sin prestar los servicios acordes”, dijo Martello este martes en diálogo con la radio FM Urbana Play.

El funcionario también anticipó que el ente regulador tiene una “misión territorial” y saldrá a buscar a los usuarios que necesiten los subsidios pero que por distintas razones aun no se hayan inscripto en el registro. Según las estimaciones oficiales, de los 11,5 millones de hogares de todo el país, 7,5 millones se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y otros 4 millones no lo hicieron, detalló Martello.

El nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martello, y Sergio Massa

Sumado a ello, reconoció que el porcentaje de no inscriptos es alto e indicó que, por ese motivo, el organismo pretende “bucear” dentro de esos 4 millones para ver si realmente no se han inscripto porque no lo necesitan y porque no entran dentro de los estándares que se fijaron para la quita de los subsidios.

Además, el funcionario estimó que más hogares se inscribirán para mantener los subsidios luego de la llegada de las facturas porque recién en ese momento mucha gente se va a dar cuenta de su omisión. “Presumo que al momento de la llegada de la factura y la comparación con lo que estaba pagando antes, mucha gente se va a dar cuenta que no se inscribió. Por eso, el registro va a estar abierto aun después de que llegue la factura”, explicó.

El registro que permite a los argentinos a solicitar subsidios para los servicios de electricidad y gas sigue abierto a través de la página web antes mencionada. “Lo que tenemos que garantizar en esta etapa es que la quita de subsidios impacte lo menos posible, por el contexto macroeconómico, y que los subsidios lleguen a la persona que más lo necesite”, agregó Martello.

