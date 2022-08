Por las restricciones para comprar dólar ahorro, unos 18.000 usuarios se “bajaron” de los subsidios a la energía

El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martello, y Sergio Massa

El nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martello, confirmó que en los últimos días unos 18.000 usuarios que se habían inscripto para mantener los subsidios a la energía decidieron darse de baja, luego de que trascendiera que el Banco Central analiza suspender la compra de dólar ahorro para quienes sigan recibiendo esa asistencia del Estado.

La semana pasada, el director del Banco Central, Agustin D’Attellis, aseguró que la entidad monetaria se encuentra estudiando la posibilidad de impedir el acceso al cupo de USD 200 mensuales de dólar ahorro para quienes reciban los subsidios.

“La misión del ENRE es proteger los derechos de los usuarios. El organismo tiene que estar con la mirada puesta en los usuarios, independientemente de los intereses de las empresas que están pujando por obtener rentabilidades sin prestar los servicios acordes”, dijo Martello este martes en diálogo con la radio FM Urbana Play.

Por otro lado, el funcionario anticipó que el ente regulador tiene una “misión territorial” y saldrá a buscar a los usuarios que necesiten los subsidios pero que por distintas razones aun no se hayan inscripto en el registro. Según las estimaciones oficiales, de los 11,5 millones de hogares de todo el país, 7,5 millones se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y otros 4 millones no lo hicieron, detalló Martello.

La quita de subsidios comenzará en septiembre, según anticipó el Gobierno

El interventor del ENRE reconoció que el porcentaje de no inscriptos es alto e indicó que, por ese motivo, el organismo pretende “bucear” dentro de esos 4 millones para ver si realmente no se han inscripto porque no lo necesitan y porque no entran dentro de los estándares que se fijaron para la quita de los subsidios.

Además, el funcionario estimó que más hogares se inscribirán para mantener los subsidios luego de la llegada de las facturas porque recién en ese momento mucha gente se va a dar cuenta de su omisión. “Presumo que al momento de la llegada de la factura y la comparación con lo que estaba pagando antes, mucha gente se va a dar cuenta que no se inscribió. Por eso, el registro va a estar abierto a un después que llegue la factura”, explicó.

El registro que permite a los usuarios solicitar mantener los subsidios, de acuerdo con su ingreso familiar y otras situaciones particulares, continúa abierto a través de la página www.argentina.gob.ar/subsidios. La inscripción es un requisito necesario para que los usuarios puedan mantener los beneficios.

“Lo que tenemos que garantizar en esta etapa es que la quita de subsidios impacte lo menos posible, por el contexto macroeconómico, y que los subsidios lleguen a la persona que más lo necesite”, agregó Martello.

Martello asumió en reemplazo de Soledad Manin. Hasta ahora, se desempeñaba como Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires. Estuvo a cargo del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo bonaerense y fue responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo, siempre a nivel provincial. El nuevo miembro del equipo económico de Massa fue durante varios términos Concejal del partido bonaerense de Esteban Echeverría, y llegó a ser vicepresidente de ese cuerpo legislativo.

