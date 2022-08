Elogios de un importante ex funcionario macrista a las medidas de Massa para enfrentar la suba del dólar

Sandleris, ex presidente del BCRA.

El ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se expresó a favor de la reciente suba de las tasas y el sendero de corrección fiscal manifestado por el Gobierno en el último mes.

Sandleris, asesor estratégico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, afirmó en ese foro que “la economía argentina atravesó desde principios de junio una nueva crisis financiera. La crisis empezó en el mercado de bonos en pesos indexados con CER, cuando esos instrumentos cayeron en unos días como 20%. Pero los bonos CER no son algo que vaya a la tapa de los diarios. Esa crisis que empezó en los bonos en pesos contagió enseguida al riesgo país y al dólar. Y así el tipo de cambio paralelo -renuncia de Martín Guzmán mediante- llegó a tocar 350 pesos por dólar”.

“¿Por qué ocurrió esa crisis y por qué paró?”, se preguntó el economista de Juntos por el Cambio. “Uno aprende cuando tiene que manejar crisis cambiarias es que no son crisis lineales, no todos los días pasa lo mismo. Se aceleran, frenan, parece que terminaron y renacen. Cundo uno ve las causas de los que pasó, tiene que ver con las consecuencias del plan ‘platita’, armado para la elecciones, y un ‘plan platita reloaded’ en la primera parte de este año, en el cual el Gobierno tuvo mucho déficit fiscal financiado básicamente con deuda en pesos y emisión”, reflexionó.

“Esa crisis que generó esta suba del tipo de cambio paralelo, que también estuvo asociada a esa pérdida de reservas del Banco Central, ¿cómo intentó intentando frenarla Massa? Básicamente en lo que está haciendo hay dos elementos que son claves para parar corridas cambiarias. Uno, hay que ofrecer un retorno más atractivo a la moneda que se está depreciando, subir la tasa de interés en pesos. Pero eso solo no alcanza, hace falta anclar las expectativas de devaluación. Y un poco la llegada de Massa generó algo de mejora en las expectativas asociado a cierta expectativa política un poco más pro-mercado que lo que venía haciendo el Gobierno hasta ese momento. Y cierta promesa de más disciplina fiscal”, reconoció Guido Sandleris.

“Si uno mira lo que han sido los anuncios desde que asumió este mes, básicamente fue que se va a cumplir con la meta fiscal acordada con el FMI -no dijo cómo lo va a hacer-. Básicamente el ajuste de tarifas de energía que anunció tiene un impacto mínimo este año en el resultado fiscal, porque la mayor parte del consumo de energía es en invierno este año va a ser gradual el aumento, con lo cual tiene un impacto muy chiquito en el desequilibrio fiscal pero sí tiene impacto el año que viene y eso ayuda a anclar expectativas, pero no ha habido medidas fiscales anunciadas significativas”, apuntó el ex presidente del BCRA.

“La esperanza, al pensar cómo va a corregir este desequilibrio fiscal primario que apunta al 3,5% del PBI: ¿cómo va a llegar ese 2,5%-3% de meta acordada con el Fondo? Yo creo que hasta 3% de déficit fiscal primario el FMI toleraría. Cómo va cumplirlo no está claro; la esperanza está puesta en la gestión, manteniendo constantes los techos nominales en pesos de los gastos, no ajustándolos por inflación, mientras que la recaudación sí crece con la inflación, y eso permita juntar unos ahorros. Pero el verdecito de si lo va a lograr o no, no lo tenemos, hay que esperar que transcurran estos meses a ver si mejoran los números fiscales, que fueron muy malos en el primer semestre”, continuó Sandleris.

Por otro lado, Sandleris pronosticó que la inflación podría llegar al “ochenta o noventa por ciento en 2023″ y que, del resultado de las medidas adoptadas por Massa dependerá el tamaño de la “bomba que le quedará al próximo gobierno”.

