Una startup de dos amigos del colegio recibió USD 10 millones de los inversores que confiaron antes que nadie en Facebook y SpaceX

La palabra clave es proptech, o la cruza mundo de las propiedades con la tecnología. En ese nobel rubro desarrolla su negocio Mudafy, una startup argentina de sólo tres años que fue fundada por dos amigos y compañeros del secundario que acaba de recibir una inversión de USD 10 millones. El desembolso estuvo encabezado por Founders Found, una firma estadounidense de capital de riesgo muy conocida por haber invertido antes que nadie en gigantes como Facebook, SpaceX, Airbnb y Nubank y Kavak en la región.

Founders Fund es dirigido por Peter Thiel, el histórico inversor de Silicon Valley famoso por el que le dio el cheque a Mark Zuckerberg para hacer crecer Facebook. Junto a Elon Musk, Reid Hoffman y otros componen el grupo conocido como “Paypal mafia” formado por fundadores, empleados y vinculados a esa empresa de pagos digitales que se hicieron millonarios y se convirtieron en inversores tech.

“Nuestro objetivo es simplificar, digitalizar y eliminar fricciones en el proceso de compra y venta de una propiedad en la región. Si lo logramos vamos a ser grandes… un unicornio” (Forte)

“Es una gran felicidad tener a inversores de esa calibre” , le dijo a Infobae Franco Forte (32), CEO y cofundador de Mudafy junto a su amigo Lucas Díaz (31).

Forte y Díaz se conocen desde el colegio secundario y estudiaron juntos ingeniería en el ITBA. Luego cada uno siguió su camino, uno más vinculado a la tecnología y otro a la banca de inversión y los negocios internacionales, en distintas empresas y proyectos. “Eso en el día. A la noche y en horas extras, por casi 10 años, pensamos y desarrollamos productos para la industria inmobiliaria. Primero un sistema de gestión y publicación en portales, básicamente un CRM, y también desarrollo de sitios web. Teníamos unos 200 clientes. El otro fue un portal de búsqueda de viviendas para comprar y alquiler. Fue un trabajo en paralelo que nos permitió conocer al detalle al sector inmobiliario”, destacó el CEO de la empresa.

“En 2019 fue el momento: dejamos todo y lanzamos Mudafy”, describió Forte. La empresa, que ya había recibido USD 1,8 millones de la aceleradora de EEUU YCombinator, tiene operaciones en Argentina y México –lanzaron en 2020, en medio de la pandemia– y 350 empleados.

“ Crecemos a un ritmo de 20% mensual desde hace dos años. Hacemos más de 100 transacciones por mes, con un volumen total vendido de más de USD 200 millones, con un 2% de ingreso neto para nosotros. También hay que sumar créditos hipotecarios, sobre todo en México, donde los ofrecemos como un servicio que eligen más del 50% de los clientes que optan por esa alternativa dentro de la plataforma. Nuestro objetivo es simplificar, digitalizar y eliminar fricciones en el proceso de compra y venta de una propiedad en la región. Si lo logramos vamos a ser grandes… un unicornio”, resumió Forte.

Con este financiamiento, del que también participó IDC Ventures Mudafy quiere generar 500 millones de dólares en ventas anualizadas para finales de 2022. La inversión será utilizada para continuar su expansión en México, continuar desarrollando a equipo de clase mundial y mejorar aún más la personalización de la experiencia de compra para sus clientes, desde el descubrimiento de la propiedad adecuada en su portal hasta la firma de la escritura, detallaron en un comunicado.

Peter Thiel, de Founders Fund

— El mercado inmobiliario local está muy golpeado, ¿va a mejorar?

— Forte: Es verdad que el mercado está en uno de los puntos más bajos de su historia, pero se sigue vendiendo. Si están en precio, las propiedades se venden. El tema es que cambiaron los precios históricos y muchos están desactualizados, esas no se venden. Si el precio es real, que no significa que sea bajo del todo, se vende.

— Tardaron más de 10 años investigando y trabajando para el mercado hasta que lanzaron el portal, ¿por qué?

— Desde 2008 pasaron muchas cosas, hicimos mucho en el medio, pero el foco siempre fue este: llegar a donde estamos. ¿Tardamos? No sé: desde que decidimos abocarnos a esto 100% aceleramos muy rápido. Primero había que entender el mercado, que es muy complejo y está cruzado por las emociones. Desde que lanzamos, no paramos de expandirnos, y tuvimos la pandemia en el medio. El modelo fue muy efectivo: para mejorar una industria no hay que romperla. Somos parte del mercado y hoy tenemos 800 alianzas con inmobiliarias entre los dos países, y les generamos millones de dólares de ingresos por ventas.

