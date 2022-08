El nuevo titular de la AFIP, Carlos Castagneto, dijo que trabajarán para “que paguen los que tengan que pagar y no cobrarles a los que no corresponda”

Carlos Castagneto, Mercedes Marcó del Pont y el presidente Alberto Fernández.

El nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, dijo que el objetivo de su gestión será hacer un organismo “abierto, con objetivos claros” y lograr “presencia y prestar servicios al contribuyente para facilitarle las tareas y los trámites”.

Castagneto evaluó que su “mayor desafío” es lograr que “la AFIP tenga presencia y dar servicios al contribuyente” porque “a veces cuesta mucho que un organismo como la AFIP sea amigable. No se puede perder el control, pero sí prestar servicios adecuados al contribuyente para facilitarle las tareas y los trámites”, en declaraciones que formuló en la Casa de Gobierno.

Luego del acto en el cual el presidente Alberto Fernández tomó juramento a Mercedes Marcó del Pont como nueva secretaria de Asuntos Estratégicos, en reemplazo de Gustavo Beliz, Castagneto señaló que su intención es continuar con las políticas de su antecesora para mantener el crecimiento de la recaudación impositiva.

“Vamos a seguir trabajando como lo venía haciendo Mercedes (Marcó del Pont, hasta hoy titular de la AFIP) para hacer un organismo abierto, como lo venimos tratando de lograr, con objetivos claros”, anticipó.

“Como dijo el Presidente recién, empieza una nueva etapa en el Gobierno con el presidente del Banco Central, tenemos que trabajar de forma mancomunada. Lo importante es tratar de cumplir con la ley, ser justos y equitativos: que paguen los que tengan que pagar y no cobrarles a los que no corresponda”, dijo.

Castagneto sostuvo que “el aumento de la recaudación es una consecuencia del crecimiento económico y de la productividad de la Argentina”, en lo cual “también influye el crecimiento del empleo”.

La AFIP es un organismo clave para el esquema económico comandado por el nuevo ministro Sergio Massa. (AFIP)

Y agregó: “Lo que hablamos, en su momento, con Mercedes es hacer una AFIP amigable a pesar del rol que le toca de recaudación. Y tratar de simplificar muchos mecanismo que a veces a los contribuyentes les cuenta tanto. Lo que no vamos a perdonar es el trabajo ilegal, la trata laboral, como lo venimos trabajando. Porque me parece que, en el siglo XXI, no puede existir más la trata laboral en la Argentina”..

Ante una pregunta, el titular de la AFIP comentó que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner le pidió que “trabaje, que trabaje y que trabaje”, porque “es muy importante que entre todos saquemos al país adelante en un momento que es difícil, no sólo para la Argentina sino para el mundo”.

“Argentina está recuperando mucho el empleo registrado, también el control aduanero, porque se están tomando medidas para tratar de controlar mejor el ingreso y el egreso de mercaderías”, y que además “ha aumentado también la recaudación a través del IVA”, manifestó.

Consultado acerca de si se aplicará una política más agresiva para el control evasión y de la salida de fondos hacia el exterior, Castagneto apuntó que “hay leyes que se están aplicando y otras que se tienen que aplicar, así que vamos a seguir trabajando” en esa línea.

“Sabemos que estamos atravesando un momento difícil, y creo que como decía el presidente Fernández recién, la AFIP ha acompañado en estos años de pandemia, con el ATP, con el IFE”, dijo, y comentó que “se está trabajando en el recupero del ATP en aquellas empresas que no han cumplido con los requisitos del mismo”.

Más adelante remarcó que con su antecesora en el cargo habló “acerca de cómo se hacían engorrosos los trámites y que hay que facilitarlos mucho más, especialmente en un país como el nuestro que tiene un gran desarrollo territorial”.

Sergio Massa asume hoy como ministro de Economía, Producción y Agricultura. (Reuters)

“A veces hay que recorrer muchos kilómetros, a pesar de que se pusieron en práctica muchos sistemas durante la pandemia para facilitar las cosas, porque la AFIP tiene que estar al servicio de la población”, graficó a modo de ejemplo.

Castagneto subrayó que se va a seguir “escuchando a otros sectores, y a trabajar en conjunto con el gobierno, especialmente con el ministerio de Economía”, con cuyo titular designado, Sergio Massa, aseguró que tiene “una muy buena relación desde hace años”.

Carlos Castagneto fue viceministro de Desarrollo Social con Alicia Kirchner, durante la primera presidencia del kirchnerismo. Además, es un hombre de confianza de Cristina Kirchner y se quedó con un organismo clave para el esquema económico comandado por el nuevo superministro Sergio Massa.

La AFIP es el organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social de la Nación, y está integrada por la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, sector este último que hasta ahora se encontraba a cargo de Castagneto.

