Tarifas de electricidad y gas: comienza la demorada inscripción para recibir subsidios a partir de agosto

A partir de este mes de junio, habrá tres niveles de usuarios, de acuerdo con los ingresos EFE

El Gobierno confirmó que a partir de hoy estará disponible tanto en la página www.argentina.gob.ar como a través de la aplicación Mi Argentina, el formulario para la inscripción de usuarios y usuarios de cara a la segmentación de las tarifas, que comenzará a regir a partir del 1 de agosto.

“A partir del 1 de agosto comenzarán a regir las tarifas de acuerdo con las tres franjas fijadas por el decreto dictado hace un mes por el presidente Alberto Fernández”, aseveró la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno.

Al respecto, explicó que al formulario tienen que ingresar absolutamente todos los que creen que pueden recibir el subsidio, ya sea porque tiene tarifa social o porque está en la franja de ingresos medios.

“Son datos muy sencillos de llenar y van a cruzarse con los que están en poder del Estado; una vez que estén cruzados, se van a empezar a cobrar las tarifas plenas y con los diferente subsidios según la franja a la que pertenezcan”, aseveró.

La puesta en marcha a partir de hoy de la inscripción de cara a la segmentación de tarifas de los servicios públicos de distribución de gas y energía eléctrica había sido anunciada el lunes pasado por la ministra de Economía, Silvina Batakis, en la conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Hacienda.

Según indicaron fuentes oficiales, desde este viernes 15 hasta el martes 19 de este mes se podrán inscribir aquellos usuarios cuyo documento finalicen en en 0, 1 y 2, mientras que desde el miércoles 20 al viernes 22 de julio podrán hacerlo quienes tengan documentos terminados en 3, 4 y 5. En tanto quienes cuenten con DNI finalizados en 6, 7 ,8 y 9 podrán inscribirse a partir del sábado 23 y hasta el martes 26 de este mes.

Cómo inscribirse

Aquellos interesados en completar el formulario para acceder a los subsidios podrán hacerlo ingresando al sitio www.argentina.gob.ar o a través de la aplicación Mi Argentina, ingresando por la solapa de “trámites”.

El decreto fue publicado el 16 de junio pasado en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial y, con esa medida, el presidente Alberto Fernández estableció “un régimen de segmentación de subsidios a usuarios y usuarias residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, con el objeto de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva”.

El régimen tiene vigencia “a partir de junio de 2022″, y la segmentación de tarifas prevé tres niveles de usuarios: los beneficiarios de la tarifa social, los que por su capacidad económica dejarán de tener tarifa subsidiada y, en el medio de esos dos extremos, los que podrán acceder a los subsidios.

Los usuarios incluidos en el Nivel 3, de ingresos medios, que no se registren perderán los subsidios. Mientras que los usuarios con tarifa social no requieren ingresar sus datos para mantener el beneficio. Foto: Europa Press

En el primer caso, el aumento en todo 2022 no será superior al 40% de la variación salarial del año pasado (53,4%), que resulta equivalente al 21,36%. En tanto, para el nivel medio, ese incremento será del 80% de la variación salarial de 2021, equivalente al 42,72%.

Los usuarios del Nivel 1 (de mayores ingresos) van a pagar el costo pleno de la energía. Incluye a todos los que tengan al menos una de estas condiciones:

- Ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT). Estos son ingresos por encima de $333.410 con los datos de abril. Esta cifra se va incrementando mes a mes de acuerdo a los datos actualizados de Indec.

- Tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años.

- Tres o más inmuebles

- Una o más aeronaves o embarcaciones de lujo

- Activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Cabe destacar que los usuarios incluidos en el Nivel 3, de ingresos medios, que no se registren perderán los subsidios. Mientras que los usuarios con tarifa social no requieren ingresar sus datos para mantener el beneficio.

Turnos a través de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorgará, a partir de hoy, turnos para realizar en forma presencial el trámite de pedido de mantenimiento de los subsidios a las tarifas de luz y gas, como lo establece la segmentación tarifaria definida por el Gobierno.

Las oficinas de la Anses están habilitadas para realizar la inscripción (Facebook)

En el sitio de Anses se va a poder ingresar el número de CUIL. Allí se podrá elegir día y hora en la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana al domicilio. La información estará en la página principal para poder acceder en forma rápida.

Los datos que se deberán completar incluyen: el Documento Nacional de Identidad, el número de trámite del DNI, nombre, apellido, CUIL, género, fecha de nacimiento, datos socioeconómicos, situación laboral, datos de contacto, domicilio declarado por el usuario, código postal, relación con el domicilio, datos del servicio de luz, datos del servicio de gas y datos del grupo conviviente.

En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios.

Finalmente, también se contempla que si una persona tiene más de un medidor a su nombre se subsidiará sólo el servicio del domicilio donde declare residencia.

