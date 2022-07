Sin el sector privado que se alejó del “riesgo Tesoro”, el Gobierno consiguió una buena licitación de deuda

Adrián Escandar

La licitación de Bonos del Tesoro tuvo un resultado satisfactorio, pero contó con la formidable red de contención de dos Letras de Descuento que pagan tasas superiores a 60% y vencerán en agosto y octubre próximos. Esas dos letras de descuento se llevaron casi 70% de las ofertas porque los bancos estaban ávidos de encontrar un instrumento a su medida para colocar los depósitos que captan y que no tienen otro destino que el sector público.

Según el analista financiero Christian Buteler “la licitación ha sido buena. En un contexto adverso en el mercado local, el Tesoro logró colocar $113 mil millones netos. Es cierto que lo que vencía hoy era poco pero así y todo es una prueba para ver cómo se preparan para fin de mes donde los aguardan los vencimientos más grandes. Además, hubo un canje del T2V3 (un bono linked dollar -atado a la evolución del dólar mayorista-) que captó $9.300 millones que alivia los vencimientos del fin de mes. Esperemos que esto ayude a cambiar la tendencia porque los bonos de la deuda están muy golpeados y el tipo de cambio sigue muy alto”.

La otra carta que tiene la Secretaría de Finanzas para asegurarse el éxito en la próxima licitación es que casi la mitad de los bonos están en poder de la Anses. El sector privado se fue deshaciendo del llamado “riesgo Tesoro” y aumentó la participación oficial.

La otra noticia del mercado fue la escalada del “blue” que aumentó $11 a $ 283 por la falta de vendedores. El movimiento en el mercado libre no fue grande, pero no hubo quienes pudieran complacer a las manos compradoras y la escalada se produjo en la hora final. De esta manera, el dólar libre, se acercó a los dólares financieros; ya no están desarbitrados.

Pero con una diferencia de $55 con el dólar solidario, tomando a $278 el dólar libre comprador, la ganancia por comprar el cupo de USD 200 mensuales y hacer “puré” (vender los dólares solidarios en el mercado libre), es de $11.000. Si bien la cifra es atractiva, la preocupación de ayer es si este salto del “blue” no afectará a este mercado del dólar solidario, donde la divisa con el impuesto de 35% a las ganancias cotiza a $ 222,98.

Mirando lo que sucedió en el dólar mayorista que aumentó 20 centavos a $ 127,85, donde el Banco Central compró USD 3 millones y tuvo que ceder USD 100 millones para las importaciones de gasoil, se piensa que cualquier restricción es posible.

A pesar de esta situación, las reservas crecieron 9 millones a USD 40.404 millones.

Los dólares financieros tuvieron un comportamiento dispar debido a que los bonos que se utilizan para operar en esta plaza tuvieron una evolución distinta. El AL30 en pesos subió más que en dólares y esto dio lugar a un dólar MEP más caro que subió 66 centavos a $280,06. En cambio, en el GD30, el bono que más se utiliza para las operaciones de contado con liquidación, tuvo una evolución opuesta y esto provocó que bajara $1,73 a $290,15. El cable, ahora cuesta 3,5% contra 4,5% que valía ayer. Este dólar cable surge de la diferencia de precio entre ambos dólares porque el contado con liquidación tiene un costo adicional para colocarlo en cuentas del exterior.

Los negocios en esta plaza disminuyeron más de 20% a USD 163,7 millones por las recomendaciones de moderación a los operadores. En las primeras ruedas, siempre funcionan estas sugerencias telefónicas.

Los bonos de la deuda tuvieron nuevas caídas que hicieron subir el riesgo país en 6 unidades (+0,2%) a 2.734 puntos básicos. La condena a estos títulos se prolongará porque la inflación de Estados Unidos fue más alta de la esperada al alcanzar a 9,1% anual. Esto hace que el Bono del Tesoro norteamericano se convierta en refugio de los dólares de la región. Con menos negocios, los bonos CER tuvieron un comportamiento dispar. Los más cortos como el T2X3 perdieron 0,48%.

La Bolsa tuvo otra rueda desafortunada. Con negocios por $1.075 millones el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, perdió 0,90%. Los ADR’S -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- operaron un volumen menor al habitual de $4.658 millones.

Para hoy se espera la reacción de los inversores. Se sabrá si siguen aceptando las sugerencias de la Comisión de Valores de operar con moderación.

