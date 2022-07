Más cambios en el Gobierno: echaron a Sergio Affronti como CEO de YPF

Sergio Affronti dejó su cargo y dejó de ser el CEO de YPF, la empresa petrolera estatal. Su reemplazante será Pablo Iuliano, quien hasta hoy se desempeñaba como vicepresidente de Upstream No convencional de la compañía.

Según fuentes oficiales, Affronti fue echado de su puesto en medio de una denuncia sobre supuesto espionaje al presiente de la empresa, el ex diputado kirchnerista Pablo González , quien reemplazó a Guillermo Nielsen, primer titular de al petrolera de bandera en el gobierno de Alberto Fernández, en 2020.

Pablo Iuliano

El nuevo CEO de YPF es ingeniero químico de la Universidad Tecnológica nacional y tiene además un MBA en el IAE. Ingresó a YPF en 1998 en Rincón de los Sauces, Neuquén, como ingeniero de producción. A partir de ese cargo, hizo toda la carrera del Upstream de la compañía.

Pablo Gonzalez, President of Argentine state energy company YPF attends its centennial celebrations, at the Tecnopolis Park, in Buenos Aires, Argentina June 3, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Fue Gerente de operaciones en Cañadón Seco en la provincia de Santa Cruz y fue Gerente de Negocio en Mendoza Sur. Desde esa posición, pasó a liderar el proyecto de Loma Campana en asociación con Chevron. Según explican en YPF, fue una de las personas claves en el desarrollo del no convencional de la compañía.

Durante la gestión de Miguel Gutierrez, entre 2016 y 2019, Iuliano se desempeñó en Tecpetrol, la empresa del grupo Techint. Fueron sus únicos de su carrera profesional fuera de YPF.

“En Tecpetrol, Iuliano puso en práctica todo su conocimiento y los resultados se hicieron visibles rápidamente: en un año, Fortín de Piedra se convirtió en el principal yacimiento de gas no convencional del país. Con el cambio de gestión en YPF, Iuliano regresó como vicepresidente de no convencional de la compañía”, comentaron fuentes de la compañía.

“Iuliano es reconocido por sus pares como su bajo perfil, su capacidad de trabajo y su conocimiento técnico. En su primer año de gestión en YPF, se duplicó la producción de gas no convencional en un año y la producción de petróleo no convencional aumentó un 67%. Tiene una planificación a cinco años con el objetivo de duplicar la producción total de hidrocarburos de la compañía a partir del desarrollo no convencional”, agregaron las fuentes.

Noticia en desarrollo