El riesgo país superó los 2.700 puntos y los bonos de la deuda cayeron tanto que pagan más de 40% en dólares

El riesgo país de Argentina llegó a lo más alto desde mayo de 2020.

Los títulos de deuda pública argentina operaron otra vez con importantes bajas este miércoles, mientras se extiende la marcada cautela inversora, a la espera de señales políticas y económicas tras una nueva conducción del Ministerio de Economía.

Los bonos Globales, en dólares con ley extranjera, referencia de la deuda soberana argentina en el exterior, llegaron a hundirse 4% al promediar la rueda, para cerrar con una caída de en promedio de 2%, igualmente en nuevos valores mínimos desde sus salida a plaza en septiembre de 2020, con algunas especies que se pagaron debajo de los USD 20 por lámina de 100 dólares, como es el caso del GD35 y el GD46.

La fuerte caída en los precios de los títulos públicos en dólares de las últimas jornadas dejó a varios de ellos pagando tasas de retorno exorbitantes, muchas de ellas por encima del 40% anual en dólares. Entre los bonos emblemáticos del último canje de deuda, el GD30 ya rinde 40,2% y el AL30 38,9%. El AL29 llegó al 42,3% y el GE29, un bono en euros, terminó hoy con un rendimiento del 43,2%.

Fuente: Leonardo Svirsky-Bull Market Brokers. (Twitter: @svirskyleo)

“Ante el contexto económico y político, entendemos que no habría cesado la caída bursátil, sino que aún permanecería una tendencia declinante, si bien con un comportamiento cíclico extremadamente volátil”, estimó Roberto Drimer, director de VaTnet Financial Research.

Germán Fermo, Head of Strategy en el Grupo IEB (Invertir en Bolsa), identificó en las últimas ruedas un “violentísimo selloff de bonos argentinos ahora en Wall Street” y puntualizó que “en 2001, si la memoria no me falla, paridades se fueron a USD 17, casi ya estamos ahí otra vez. El modelo actual no tiene respuestas, Argentina como país no tiene respuestas y Wall Street lo sabe y no para de vendernos”.

Operadores bursátiles recordaron que el Boden 2015 llegó a negociarse a USD 16 durante 2008, cuando se extendían las pérdidas en los mercados por la crisis de las hipotecas en los EEUU.

Así como se desplomaron los precios de los bonos en dólares, también escaló el riesgo país de Argentina, que anotó 2.728 puntos básicos a las 15:20 horas, debido a la creciente desconfianza sobre la golpeada economía doméstica y las consecuencias de las peleas en la coalición de Gobierno. Fue el riesgo país más elevado desde el 26 de mayo de 2020 (2.778 unidades), previo al canje de deuda pública con acreedores privados.

A las 17:10 horas, el indicador de JP Morgan marcaba 2.689 puntos básicos para Argentina.

El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 2,6% en pesos, a 95.075 puntos, luego de dispararse un 4% en la sesión previa por compras de oportunidad. No obstante, el ascenso del Merval fue neutralizado cuando se lo midió en dólares, por el repunte de 1,5% del dólar “contado con liquidación”, según el bono Global 30 (GD30C).

En el marco externo, los inversores esperaban las actas de la reunión de la Reserva Federal de junio para obtener pistas sobre la salud de la economía y el ritmo de las subidas de tipos de interés para combatir la inflación en Estados Unidos.

La intervención compradora del BCRA en el mercado secundario sostiene las valuaciones de la deuda en pesos, que sufre la salida de fondos privados. El TX26 ganó un 6,1% y el TX28, un 3,2 por ciento. El Cuasipar subió 5,1% y el Discount en pesos con ley argentina avanzó 6,7 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil. Precios en dólares.

“Respecto a la deuda en pesos, el miércoles de la semana próxima tendremos una prueba sencilla con vencimientos en torno a los $10.000 millones. El principal desafío será la licitación de fin de mes con pagos en torno a los $500.000 millones. De todos modos, habrá que ver la participación del sector público en estos vencimientos tras las recientes intervenciones en el mercado secundario”, precisó Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

“Es probable que al igual que en junio volvamos a tener un canje en el mes corriente. Sin ir muy lejos, agosto será un mes similar en términos de vencimientos -$550.000 millones- mientras que el gran desafío será septiembre con pagos por 1,1 billón de pesos”, agregó Yatche.

Ventas del BCRA y alza para los dólares paralelos

El BCRA vendió este miércoles unos USD 90 millones en el mercado mayorista, para compensar una firme demanda para cubrir pagos por importación de energía que superaron los USD 100 millones en el día. El Central lleva vendidos unos USD 558 millones en julio por su participación cambiaria.

El monto operado en el segmento de contado (spot) fue otra vez importante, por unos USD 500,5 millones, cifra que revela que se están cursando más divisas para importaciones, que habían estado restringidas en la última semana de junio.

El dólar libre ganó tres pesos este miércoles, a 255 pesos para la venta en el reducido mercado informal. El billete “blue” llegó a ser operado a $280 el lunes último, después de la sorpresiva renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, y su accidentado reemplazo por Silvina Batakis. El dólar informal sostiene un alza de 47 pesos o 22,2% en lo que va de 2022, una tasa inferior a la de la inflación del período, por encima del 30 por ciento.

En tanto, el dólar mayorista ascendió 19 centavos, $126,39, con una brecha cambiaria de 101,8% respecto del “blue”. El tipo de cambio oficial anota un incremento de 23,1% en el transcurso del año, también una tasa apreciablemente inferior a la registrada por la generalidad de los precios y servicios de la economía.

En el mercado de futuros ROFEX, se operaron USD 381 millones. Todos los plazos mostraron bajas, inferiores al 0,2%, mientras que los contratos para fin de mes concluyó se pactaron con una tasa del 68,81%, y para agosto, del 79,78%, acordes con las proyecciones de inflación de las consultoras. En el Mercado Abierto Electrónico (MAE) se negociaron futuros por otros 149,1 millones de dólares.





