Juan Carlos De Pablo: “Guzmán tenía el cargo de ministro de Economía, pero no la función”

El economista hizo un análisis de Martín Guzmán y de lo que fue su gestión

En medio de la interna del Frente de Todos que sumó un nuevo capítulo durante el último fin de semana, el economista Juan Carlos De Pablo dio su visión de la actualidad política de la Argentina y opinó que Martín Guzmán, quien renunció el sábado y fue reemplazado por Silvina Batakis, “tenía el cargo de ministro de Economía, pero no la función”.

Según su análisis, el ahora ex titular del Palacio de Hacienda dejó su puesto “porque se hinchó”, por lo que fue “un acto pasional, emocional”, aunque responsabilizó por esta decisión a los sectores del oficialismo que lo cuestionaron al señalar, con una metáfora, que “vos no podés en el edificio en el que vivís gritar todos los días y esperar que nada pase, porque algún día te van a tirar un ladrillo”.

“No sobreestimemos a Guzmán. Tenía el cargo de ministro de Economía, pero no la función. Tenía un pedacito, hablaba de una manera que los que no son economistas decían ‘mirá como sabe’. Yo, como economista, decía ‘y por qué no lo aplicás’. Pero todo eso queda para la historia”, sostuvo.

Durante una entrevista en TN con el periodista Joaquín Morales Solá, De Pablo remarcó que como el discípulo de Stiglitz “no era el responsable de la política económica, tampoco podés hacerlo responsable de lo que pasó” y que como “en la calle no había” alguien que quisiera asumir en su lugar, al Gobierno “lo único que le quedó es buscar en la tropa propia”.

En este punto se refirió a la flamante ministra Batakis y, si bien no quiso dar una definición sobre ella, aseguró que le da “el beneficio de la duda” y confió en que “las incógnitas” respecto del camino que tomará su gestión “se van a ir revelando día por día”.

“Ella mañana va a ir a la oficina y se va a encontrar con una planilla amarilla que dice qué hay que hacer con las Leliq, con el gasoil, con todo eso, y ahí el primer test es si la respuesta de esta chica va a venir de la circunstancia o de la ideología, y ahí nos vamos a dar cuenta rápidamente si nos va a tirar con Adam Smith o Ricardo, o si va a decir ‘che, arremangémosnos y veamos qué hacemos con esto’”, explicó.

De Pablo también opinó sobre la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis

Asimismo, el economista advirtió que “el problema de debilidad política está igual que la semana pasada o probablemente peor”, pero aclaró que eso “no es un índice de lo que puede venir” y reconoció que “no existía algún nombre” que pudiera “generar una tregua en los mercados”.

En este sentido, De Pablo precisó que “la Argentina es un país presidencialista y personalista”, por lo que consideró que “la debilidad política pone un techo”, pero “el área económica del Gobierno puede ubicarse en ese techo o más abajo, dependiendo de lo que haga”.

“El último ministro de Economía de Raúl Alfonsín fue Jesús Rodríguez; el de Mauricio Macri, Hernán Lacunza. Eran de adentro. ¿Qué hicieron estos dos muchachos? Se plantearon correctamente la idea de evitar males mayores, que es una tarea que no luce”, ejemplificó.

Al hablar de la actualidad, comentó que “hoy estamos todavía en shock, como cuando te pegan una piña y quedás medio grogui, pero dentro de 20 minutos lo más probable es que estés mejor”, pero agregó que lo que ocurra durante la semana dependerá de las acciones de las autoridades nacionales.

La salida de Martín Guzmán del Gabinete había generado nuevamente incertidumbre en el Gobierno

“El Presidente debe callarse, no ir a abrazarse con Milagro Sala… ese tipo de cosas. No espero milagros. Algunos dicen que puede haber un acuerdo entre el Presidente y la vice para un plan de estabilización, yo no lo descarto, sería una sorpresa agradable, pero no es lo que estoy esperando”, detalló.

Por último, criticó la idea de un Salario Básico Universal, iniciativa que viene siendo impulsada por movimientos sociales y por el sector del kirchnerismo más duro, y remarcó que ese beneficio “es una transferencia y el Estado cobra muy caro los servicios de las transferencias”.

“Primero, no llamemos salario a lo que no lo es. Salario es la remuneración por contraprestación de un servicio laboral. Esto es un ingreso. Universal es que nace un nieta y ya le hacemos un cheque, eso sería universal. Entonces, no juguemos con los términos. Además, yo no escuché a nadie de los que proponen esto decir que lo van a hacer en lugar de algunos de los planes que ya están. No es que dicen que sacan los planes o la jubilación y te dan un cheque a cambio. No, te lo agregan”, cuestionó.

