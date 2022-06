Inflación: Martín Guzmán y el nuevo secretario de Comercio se reúnen con un grupo de empresas de consumo masivo

El ministro de Economía Martín Guzmán y el secretario de Comercio Interior Guillermo Hang

El ministro de Economía Martín Guzmán y el secretario de Comercio Guillermo Hang convocaron a algunas de las principales empresas de consumo masivo a una reunión, aunque no les adelantaron cuál será el tema del encuentro, lo más probable es que sea para definir los ajustes del programa de Precios Cuidados, que el Gobierno prevé relanzado el próximo 7 de julio.

La reunión será después del mediodía, a partir de las 13 en el ministerio de Economía, sin una agenda de temas definidos. Entre las empresas convocadas están Molinos Río de La Plata, Arcor, Móndelez, Quilmes, Procter & Gamble y Coca-Cola. Fuentes oficiales no dieron más precisiones sobre el motivo del encuentro y aseguraron que forma parte de las reuniones periódicas que se realizan con todos los sectores.

Luego de la llegada de Guillermo Hang a la secretaría de Comercio, tras la salida de Roberto Feletti, el Gobierno se prepara para lanzar el próximo 7 de julio una nueva etapa del programa de Precios Cuidados, con varios cambios que están siendo analizados. En primer lugar, una canasta más chica y focalizada, que dejará afuera de la actual lista de 1.350 aquellos menos demandados o relevantes para los consumidores.

Además, la pauta de aumentos que se acordará con las empresas seguirá siendo trimestral, pero más alta que los meses anteriores, para no profundizar la brecha con los productos que están fuera del programa y cuyos precios no están regulados. Este aumento, en un contexto de inflación mensual que en los últimos meses estuvo por encima del 5%, busca que no se genere desabastecimiento, uno de los problemas del programa que se busca solucionar, según explicaron fuentes oficiales.

El Gobierno se prepara para una nueva etapa del programa de precios regulados

Desde la nueva gestión al frente de la secretaría de Comercio consideran que una lista más corta de productos permitirá focalizar mejor los esfuerzos de las empresas. Reconocen la incomodidad de arrancar con aumentos más altos de los previstos en los meses anteriores, pero consideran que es clave reducir la actual brecha de precios entre artículos que están dentro y fuera del programa, que hoy ronda entre 30% y 40%, para evitar desabastecimiento.

Hoy los productos más demandados del programa son gaseosas, aceites, alimentos en general y productos de limpieza. Con todo, esperan que la nueva lista y la nueva pauta de aumentos estén vigentes a partir del 7 de julio próximo, cuando correspondía realizar una actualización de acuerdo al esquema previo.

En cuanto al programa de precios para comercios de cercanía, que hoy tiene una canasta de 60 productos pero poca disponibilidad, según fuentes del sector minorista, analizan cambios: contemplar las particularidades de cada región del país, con canastas adaptadas regionalmente, y más presencia de pymes que abastezcan a los comercios de su zona de influencia.

Desde la llegada de la nueva gestión de la secretaría de Comercio, ya hubo cambios en el programa de cuotas de Ahora 12 —con una suba en las tasas— y en el fideicomiso de las empresas de trigo. Esta semana, se definió integrar los fideicomisos Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) y Anticíclico para dar “sostenibilidad” a la política que busca desacoplar los precios internos de los internacionales.

