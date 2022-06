El arrogante CEO que generó el último cripto crash perdió casi toda su fortuna en pocos días, e igual asegura: “No me molesta”

Do Kwon, cofundador y CEO de Terraform Labs

Do Kwon, el cofundador de Terraform Labs cuyo ecosistema de criptomonedas colapsó con una pérdida de US$40.000 millones en mayo, asegura ahora que perdió casi todo su patrimonio neto en el desplome.

“No me molesta”, dijo en una entrevista reciente. “Vivo una vida bastante frugal”, aseguró.

Kwon aseguró al Wall Street Journal que probablemente era multimillonario cuando la criptomoneda luna, respaldada por Terraform Labs, cotizaba en cerca de US$100. Ahora, ese token cotiza casi en cero.

Investigadores en Corea del Sur y Estados Unidos ahora están indagando las circunstancias en torno al hundimiento de terraUSD, la moneda estable que Kwon impulsó y que cayó de su paridad con el dólar en mayo. El evento acabó con los ahorros de miles de inversionistas en todo el mundo y provocó una implosión generalizada en las criptomonedas.

Esta semana, Corea del Sur prohibió a algunos empleados actuales y anteriores de Terraform Labs abandonar el país, mientras que los fiscales están intensificando su investigación en torno a terraUSD. Los fiscales además están intentando invalidar el pasaporte surcoreano de Kwon, informó el martes la cadena local YTN.

Do Kwon (Bloomberg)

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. está investigando si la comercialización de terraUSD antes de que colapsara violó regulaciones federales de protección de los inversionistas, informó Bloomberg el 9 de junio. Terraform Labs dijo al Wall Street Journal que no comentaría sobre investigaciones activas.

En un intento de regreso, Kwon lanzó el mes pasado una nueva moneda luna que se distribuyó de forma gratuita a los poseedores del token original. El nuevo token, denominado Luna 2.0, se ha desplomado a USD 1,97, frente a un máximo de USD18,87, según CoinGecko.

Altanero

Según un perfil que Infobae publicó días atrás en la nota La “fauna” del cripto crash: 3 pilares teóricos y 12 personajes destacados de un universo en crisis, este surcoreano de 30 años es un graduado de Stanford (EEUU), ingeniero de software en Microsoft y Apple, que fundó Terraform Labs en 2018. Con ella recaudó más de USD 200 millones de fondos de inversión para financiar proyectos cripto basado en una stablecoin algorítima, Terra, de valor fijo con el dólar, pero con un satélite osado, Luna, que subía con brío.

“Es mi más grande invento”, fanfarroneó, admirado por “lunáticos” de todo el mundo. En poco tiempo, el valor de Luna superó los USD 40.000 millones. A quienes cuestionaban las bases del fenómeno, Kwon respondía: “no debato con pobres”.

En un reciente perfil de The New York Times, que también publicó este medio, Kathleen Breitman, fundadora de la criptoplataforma Tezos, dijo que el auge y la caída de Luna y TerraUSD se debió al comportamiento irresponsable de las instituciones que respaldaban a Kwon. “Fueron un montón de personas que querían comerciar con sus reputaciones para ganar dinero rápido”, mencionó. En medio de la caída de mayo,, agregó Breitman, “intentan consolar a la gente que está viendo cómo sus ahorros desaparecen debajo de sus narices. No hay ninguna defensa para eso”.

La cripto estable de Won vale casi nada hoy

“Es el culto a la personalidad —la actitud grandilocuente y arrogante de Do Kwon– lo que succiona la atención de la gente”, opinó en ese artículo Brad Nickel, presentador del pódcast sobre criptomonedas “Mission: DeFi”.

Martin Baumann, cofundador de CMCC Global, una firma de capital de riesgo con sede en Hong Kong, comentó que su empresa vendió sus tenencias en marzo, a más o menos 100 dólares por moneda. “Cada vez nos preocupábamos más, tanto del aspecto tecnológico como del regulatorio”, mencionó Baumann en un correo electrónico (CMCC y Hack VC se rehusaron a comentar sobre sus ganancias).

Incluso Kwon aludió a la posibilidad de un colapso, al burlarse en público de que algunos de los criptoemprendimientos podrían irse a pique en algún momento. Kwon señaló que le parecía “entretenido” observar cómo se derrumbaban las empresas.

En medio de la caída y con un grado de lo que mucho definieron como cinismo, Kwon aseguró en Twitter estar “desconsolado por el dolor que mi invento les ha producido a todos”. En ese momento, en un foro de Reddit para fans de Luna, los usuarios compartieron listas de líneas telefónicas para prevención del suicidio, pues hubo gente que invirtió sus ahorros en Luna o TerraUSD y expresó que había perdido la esperanza.

Con información de Bloomberg y © The New York Times 2022

