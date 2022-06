Efecto inflación: la mayoría de los consumidores cree que los precios de los productos son mayores a los reales

Por el contexto de volatilidad económica, los argentinos -siempre entrenados en la búsqueda de los mejores precios- ya no pueden saber cuánto valen las cosas (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Por los altos índices de inflación mensuales, que en los últimos tres meses estuvieron por encima del 5%, con un pico de 6,7% en marzo, hoy son pocos los consumidores que pueden conocer cuál es el precio justo de un producto, o que pueden asegurar con certeza si el valor de venta de un artículo es caro o barato. Según una encuesta de campo el 80% de las personas entrevistadas dio niveles por encima de los efectivamente vigentes.

Por el contexto de volatilidad económica, los argentinos -siempre entrenados en la búsqueda de los mejores precios- ya no pueden saber cuánto valen las cosas. Esta fue una de las conclusiones de un estudio sobre precios que hizo la consultora Compass LA Business Analytics. ¿Los resultados? Solo 3% de los consumidores lograron “acertar” el precio que tiene un producto actualmente en el mercado.

Café Instantáneo (11%) y yerbas (9%) son los dos productos donde se observó el mayor porcentaje de aciertos, seguidos por shampú, aderezos y jugos en polvo. “ La inflación ascendente hace que el consumidor crea que las cosas salen más de los que salen ”, destacó el informe. El 80% de las personas entrevistadas dio precios de los productos que fueron mayores a los reales, mientras que solo el 17% estimó un menor al real.

Con todo, el desconocimiento de los precios no tiene diferencias de acuerdo a las edades: tanto jóvenes adultos, adultos y mayores tuvieron el mismo porcentaje de acierto del 3%. En el caso de lavandina, cervezas, gaseosas y galletitas es donde se observaron los porcentajes más marcados de consumidores que dicen precios superiores al real. Además, en diferentes categorías de productos, el mismo consumidor puede tener percepciones de valores muy diferentes.

Según el estudio, la variabilidad máxima promedio de dispersiones de precios para un mismo consumidor es de 149 por ciento.

El economista Pablo Besmedrisnik contó a Infobae que los precios están cada vez más lejos no solamente de su valor objetivo (los productos y servicios valen en función de su estructura de costos) sino también de su valor subjetivo (valen por lo que los consumidores creen que valen). “Los precios al consumidor están lejos hoy de concentrar claramente las señales intrínsecas de los productos. La matriz de precios actual está determinada por una constelación de listas de precios (Precios Cuidados y precios generales), promociones de los bancos, descuentos especiales de los supermercados y propuestas de financiación, del Estado o de las mismas entidades financieras, que genera mayor provecho en los consumidores que un descuento directo”, aseguró el economista.

Con todo, a estos mecanismos se agrega el ajuste vía cantidad, con cambios en los tipos de envase o del producto real ofrecido. “El resultado final es la confusión. El consumidor sin saberlo terminará validando aumentos de precios como consecuencia de la confusión. Señales claras de precio potencian las mejores decisiones de los consumidores y alientan la ganancia de competitividad real de las empresas y no sus capacidades especulativas”, resaltó Besmedrisnik.

En mayo, la venta en supermercados y autoservicios subió 0,4% en comparación con igual mes del año pasado. En los comercios del AMBA bajó 4,7 por ciento

Otro efecto de los altos índices de inflación mensuales es que comenzaron a impactar negativamente en el consumo. Durante mayo, la venta en supermercados y autoservicios tuvo apenas una variación positiva de 0,4% en comparación con igual mes del año previo. Sin embargo, en el caso de los comercios ubicados en la zona del AMBA, hubo un retroceso de 4,7%, según los números de la consultora Scentia.

El relevamiento se hizo a través del sistema de scanning (las lectoras de precios) de 2.800 supermercados de grandes cadenas y 19.000 autoservicios. “De acuerdo a lo que suponíamos, en la medida que nos acercamos a mitad de año, veríamos una posible desaceleración del consumo y, probablemente, en el segundo semestre comiencen a verse meses negativos”, explicó Osvaldo del Río, director de la consultora.

En los primeros cinco meses del 2022, el consumo masivo acumuló una suba de 5% en comparación con igual tramo del año anterior. En el caso del AMBA, hubo una caída de 2,2% y para el interior, una suba de 10,6%. “No podemos dejar de asociar a este cambio en las tendencias el efecto de la aceleración en los precios, llegando en mayo a superar los 60 puntos en comparación con el mismo mes de 2021 y ya sabemos el impacto que tiene esto en la capacidad de compra de la gente”, agregó el especialista.

El Gobierno, en tanto, se prepara para lanzar el próximo 7 de julio una nueva etapa del programa de Precios Cuidados, con varios cambios que están siendo analizados. En primer lugar, una canasta más chica y focalizada, que dejará afuera de la actual lista de 1.350 aquellos menos demandados o relevantes para los consumidores.

El Gobierno prepara una nueva Canasta de Precios Cuidados, más chica y focalizada en los productos más demandados

Además, la pauta de aumentos que se acordará con las empresas seguirá siendo trimestral, pero más alta que los meses anteriores, para no profundizar la brecha con los productos que están fuera del programa y cuyos precios no están regulados. Este aumento por encima de lo que se habilitó en el trimestre anterior, busca que no se genere desabastecimiento, uno de los problemas del programa que se busca solucionar, según explicaron fuentes oficiales.

