“Corren de atrás a la inflación”: la crítica de los economistas al paquete de ajuste del Gobierno para conformar al FMI

El Gobierno adoptó una serie de medidas calificadas como un ajuste por los economistas y que están en sintonía con los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el gasto y controlar mejor la política monetaria para frenar la suba de la inflación, aunque son tímidas e insuficientes frente a la reciente crisis financiera local.

De hecho, al aprobar la revisión de las metas del primer trimestre, el staff del organismo afirmó: “Manifestamos el beneplácito con el compromiso de las autoridades de implementar medidas de política adicionales para lograr estos objetivos anuales”.

Cabe aclarar que el directorio del Fondo tiene que convalidar el aval al examen aprobado por el staff el 24 de este mes y desembolsar USD 4.000 millones al país que le servirán para pagar la deuda al organismo multilateral.

“De cara al futuro, la decisiva implementación de políticas será fundamental para garantizar que los objetivos del programa se cumplan durante el resto de 2022 y más allá. Esto también incluye tomar medidas para movilizar financiamiento doméstico neto en pesos, mejorar la transmisión de la política monetaria, reducir la evasión de impuestos, fortalecer el marco ALD/CFT y fomentar la inversión en sectores estratégicos”, señaló el staff, en sintonía con las medidas anunciadas hoy por el Gobierno.

Martin Guzman y Miguel Pesce

En este sentido, Fausto Spotorno señaló que “Pesce subió las tasas de interés, pero antes las había subido la Reserva Federal y la inflación no deja de crecer, así que las tasas siguen siendo negativas; no hay novedades del lado de las tarifas y el presupuesto está en línea con el FMI, aunque quedaron viejos esos números”.

“El gran problema fiscal que tiene el Gobierno es el aumento de los precios internacionales de la energía que debe importar en invierno, así que aún con el aumento del stock del gas natural licuado los subsidios aumenten mucho más”, explicó Spotorno.

Ricardo Delgado afirmó: “Claramente es un ajuste; van a tener que contener el crecimiento del gasto real, con menos subsidios y la política monetaria se va a endurecer para cumplir con el FMI”.

“Es una primera respuesta del gobierno ante las turbulencias financieras de esta semana, creo que se intenta sobre todo con la señal del presupuesto, que está hecho a la medida del acuerdo con el FMI, lo cual está bien, ya que se plantea un cambio estacional en el gasto, tal como lo plantearon el Gobierno y el Fondo, que quiere correrse en un semestre que se vislumbra complejo”, indicó.

“Hay un avance de la segmentación de tarifas, lo que empodera a Guzmán. A la vez, la suba de las tasas activas reguladas de cinco puntos del Banco Central ya no es tan gradual, lo cual encarece el crédito, como lo que se prevé en la segunda mitad del año”, precisó Delgado.

Maria Castiglioni dijo que “esta es una respuesta al cambio de escenario financiero que hubo en el mundo en general y en la Argentina en general, por el aumento de la inflación y la caída de los bonos”.

“El Banco Central debe tratar de frenar esta caída del peso y contener parte de la inflación, intentando que no se espiralice con algunas señales, pero de fondo lo que va a calmar es una corrección fiscal”, precisó Castiglioni.

Correr desde atrás

En tanto, Luis Secco sostuvo que “con esto corrés de atrás a los acontecimientos, al reaccionar cuando la macro se le iba a corriendo, porque tenía que haberlo presentado antes: llegan tarde, porque el daño en la confianza está hecho”.

“El presupuesto es un elemento necesario, pero es difícil deducir que haya un cambio en la política fiscal porque hay un descalabro del gasto; el presupuesto puede fijar un tope y luego venir una modificación por decreto que cambiar todo, como ocurrió en 2021. No confío en el presupuesto dictado por DNU, que ni siquiera tiene la fuerza de una ley aunque luego sea ratificado por el Congreso”, explicó el economista, que integra los equipos técnicos del PRO.

Acerca de las tarifas, dijo que “también corre de atrás a los acontecimientos, sobre todo después de las últimas subas internacionales de los precios, para poder acercarse al cumplimiento del acuerdo del FMI; sabemos que esto no va a generar ahorro porque el aumento de los costos fue mayor que el incremento de las tarifas”.

“Tenían que hacer este paquete para cumplir con el FMI, pero llegan tarde; para crecer, primero hay que estabilizar, porque lo gestual no alcanza, más allá de cumplir o no con el Fondo”, indicó Secco.

Gabriel Caamaño de Ecoledesma indicó que “el tema de las tarifas es puro relato, con un ahorro mínimo a un gran costo en términos de implementación; además la quieren vender como política de ingresos, cuando la principal política para proteger los ingresos sería reducir la inflación”.

Sobre la suba de las tasas “buscan forzar un mayor financiamiento neto, no combatir la inflación sino coordinarse con el Tesoro para que el sistema bancario financie al Gobierno, con tasas de interés más altas. De modo tal que esto no solo no es contractivo, sino que es más expansivo”.

Pedro Martínez de PxQ afirmó: “Hace algunas semanas que se está viendo que Argentina va a incumplir las metas con el FMI para el segundo trimestre. En el comunicado de la semana pasada el Fondo ya anticipó que va a haber un reacomodamiento de los objetivos trimestrales manteniendo las pautas anuales, hoy el Ministerio de Economía lo confirmó en su comunicado”.

“La primera sensación es que la respuesta llega tarde. Tampoco queda claro si va a ser suficiente. En el frente fiscal la apuesta parece ser que la segmentación de tarifas sirva para reducir el gasto. Además el Ministerio señala que el resultado del primer semestre estuvo afectado por aumentos transitorios en las prestaciones sociales debido a la aceleración de la inflación producto del shock internacional. No queda claro si va a alcanzar con reducir los subsidios y dejar de brindar bonos para alcanzar la meta fiscal de -2,5%. La suba de tasas, por otro lado, busca frenar la corrida contra los pesos”, afirmó.

“Es una medida adecuada y necesaria, hubiese sido bueno implementarla antes. Por último, en el frente externo todavía no hay ninguna pista de cómo el Banco Central va a lograr acumular reservas netas en el segundo semestre. Si en el primer semestre, con liquidación de divisas del agro récord, no pudo cumplir la meta de reservas, ¿por qué va a comprar divisas cuando las ventas del agro caen por factores estacionales? Creemos que ahí falta alguna medida que todavía no se dio a conocer”, indicó Martínez.

Ajuste regresivo

En tanto, Agustín Etchebarne de Libertad y Progreso expresó que “las medidas del Banco Central de suba de las tasas de interés corren por detrás de la inflación, porque llegan al 60% y sigue siendo negativa; lo mismo ocurre con los créditos a costo de los salarios: es una transferencia de riqueza de pobres a ricos”.

“Creo que esta política monetaria inflacionaria es muy perjudicial y se va a agravar, porque al límite de endeudamiento del exterior que ya había, se sumó el tope al endeudamiento interno, lo cual lleva a una suba de las tasas”.

En cuanto a la segmentación de las tarifas, explicó que “los subsidios de que se dan a la pobreza deben ser directos, no a través de las tarifas, porque si no aumentás a propensión a consumir de más y eso genera un exceso de demanda en sectores medios y altos, porque los pobres consumen de las garrafas”.

En definitiva, “son parches que no solucionan los problemas de fondo. Y no lograrán ni frenar la inflación ni generar un shock de confianza”.

Sebastián Menescaldi de Eco Go indicó: “Nos sorprende la suba de las plazos fijo por encima de las Leliq, pero está claro que busca incentivar a los bancos a tomar más bonos del Tesoro que en el Banco Central. El riesgo es que eso fomente una mayor dolarización a una tasa baja”.

-¿Le alcanzará al FMI?

-El efecto va a ser marginal: mostrar que tuviste buenas intenciones, respondió Menescaldi con un escaso entusiasmo que refleja el ánimo general del mercado y los expertos acerca de la profundidad de las medidas anunciadas.

