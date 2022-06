Dólar hoy: la cotización libre avanza a $220 y se acerca a su récord de enero

Los dólares alternativos al "cepo" repuntan fuerte en junio.

El dólar libre es operado con una ganancia de cuatro pesos (+1,9%) en el día, a $220 para la venta, en su valor más alto desde el 26 de enero pasado. Hay que recordar que el dólar paralelo registró entonces su precio máximo de cierre en 222,50 pesos.

En tanto, el dólar mayorista progresa 17 centavos, a $122,47, con una brecha respecto de la cotización “blue” del 79,6 por ciento. En 2022, el tipo de cambio oficial acumula un alza de 19,2%, mientras que el dólar libre se encareció un 5,7%, en ambos casos, muy por debajo de la inflación del período.

Por otra parte, las paridades del dólar que se negocian a través de activos bursátiles se estabilizan en zona de récord histórico, a $237 para el “contado con liquidación” con el bono Global 30 (GD30C), y a $230 para el dólar MEP con el Bonar 30 (AL30D).

“En perspectiva histórica, este rally del dólar libre sólo es superado por la devaluación de agosto 2018 (+25,5%), la devaluación post PASO presidenciales de agosto 2019 (+32,9%) y el inicio de la cuarentena en abril 2020 (+19,5%)”, precisaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Consecuentemente, la brecha cambiaria del contado con liquidación -según la paridad del Global 30 (GD30C) contra el dólar oficial siguió avanzando, de 87% a 94%, para trepar a los máximos desde mediados de febrero (96,8%) y ya con un horizonte próximo a superar nuevamente el 100% debido a la actual tendencia.

“Vale recordar que cuando la brecha excede este umbral vuelven a despertarse los temores de un salto discreto del dólar en el mercado oficial, si bien el gobierno parece convencido de tenerlo como el último estandarte a ceder. El escenario es muy distinto al del año anterior, cuando el oficialismo enfrentaba el fin de la cosecha gruesa con una brecha que apenas superaba el 70%”, consignaron desde Portfolio Personal.

“Los dólares financieros subieron en las últimas tres jornadas en medio de una fuerte tensión por la situación de la deuda en pesos, sumado a esto la mayor aversión al riesgo global”, aportaron los analistas de Research for Traders.

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron el lunes en unos USD 244 millones, principalmente por el descenso de la cotización internacional del oro y del yuan chino respecto de la moneda norteamericana, y finalizaron en USD 41.353 millones de dólares.

El Banco Central acumula por su intervención diaria en la plaza mayorista un escaso saldo a favor de 52 millones de dólares en lo que va de junio. Asimismo, en el transcurso del 2022, el Banco Central acumula compras netas por unos USD 950 millones, un monto que representa el 15,6% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 6.072 millones al 11 de junio de 2021.

“Ante un ritmo de compras que no logra levantar, no sólo se va descontando que no se lograría cumplir con la meta de acumulación de reservas sino también crecientes dificultades en el balance cambiario a partir del segundo semestre. Ante dichas preocupaciones, sumadas a los ruidos sobre los títulos CER, los dólares financieros se han despertado y así es que ensayan un rápido reacomodamiento alcista en las últimas ruedas, ya que además no podían seguir ‘planchados’ en el tiempo bajo un escenario de elevada inflación, dado que al igual que el mayorista van incubando creciente atraso relativo”, describió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

SEGUIR LEYENDO: