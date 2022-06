Un unicornio argentino ganó el mundial de emprendedores: quién es y qué hace su empresa

Gastón Taratuta, de Aleph, en la premiación que se realizó en Mónaco

Por primera vez un argentino fue galardonado con el premio al emprendedor mundial del año en un certamen que se celebró en el el principado de Mónaco. El CEO y Fundador de Aleph, Gastón Taratuta, fue el elegido en la competencia global de emprendedores que incluyó participantes de 60 países.

Aleph, la compañía elegida en el primer puesto, conecta a las mayores plataformas digitales del mundo con los grandes anunciantes y millones de consumidores. El certamen se presenta como una celebración de la visión y determinación de los emprendedores de todo el mundo y el ganador es elegido por un jurado independiente.

Gastón Taratuta revolucionó el mundo de la publicidad digital con la creación de una plataforma global, detectando la falta de oportunidades para que las empresas y los anunciantes de los países emergentes se conectaran a las mayores plataformas digitales del mundo.

“Estamos muy orgullosos que un argentino haya recibido por primera vez esta distinción” (Nacuzzi)

La empresa es una suerte de embajadora global de grandes compañías, plataformas y redes sociales, como Facebook, Twitter, Twich, Warner Music, EA Games, Snapchat y Spotify, entre muchas otras. Y no ha ocultado en el pasado sus intenciones de salir a cotizar en Wall Street.

En 2005, Taratuta fundó Internet Media Services (IMS) para ingresar en el ecosistema digital en la Argentina y otros países e impulsar el crecimiento de la industria tecnológica mundial. El año pasado, Taratuta combinó IMS y otros negocios similares para formar Aleph Group.

En la actualidad, Aleph Group es un holding publicitario mundial, con presencia en 90 países y operaciones en cuatro continentes.

A mediados del año pasado, luego de una inversión de USD 470 millones del fondo CVC Capital Partners, la firma alcanzó los USD 2.000 millones y se convirtió en uno de los unicornios de internet de Argentina.

En 2005, Gastón Taratuta fundó Internet Media Services (IMS). El año pasado, combinó IMS y otros negocios similares para formar Aleph Group

Apasionado por el futuro de la publicidad digital, Taratuta invierte en programas educativos que ayudan a personas de países emergentes a desarrollar carreras profesionales en los medios digitales. La plataforma educativa Digital Ad Expert de Aleph se compromete a formar y conectar a 50.000 profesionales de la publicidad digital. Su programa Digital Ad Degree seleccionará a 500 personas de cada uno de los 90 países en los que opera la empresa para que reciban formación a distancia y se unan a una red de más de 15.000 anunciantes que buscan talento en todo el mundo.

“Nos pone muy contentos lanzar este programa global y que comience por Argentina. La iniciativa está centrada en publicidad digital en las grandes plataformas digitales globales, como TikTok, Linkedin, Snapchat, Twitter y Spotify, entre otras, que son partners de Aleph a nivel global. En 3 meses podrán certificarse en cada una de las plataformas con las que trabajamos. Luego vamos a contactarlos con nuestra base de datos de anunciantes de todo el mundo para, por ejemplo, gestionar y administrar campañas a distancia. Alguien en Córdoba o Rosario, desde su computadora y trabajando de otra cosa, puede hacer este curso”, detalló Taratura en una entrevista con Infobae en abril.

Sobre el país, aseguró que tiene una ”visión pesimista”. “Estuve hablando en distintas universidades y estoy preocupado por los jóvenes. Obvio que también por los grandes, los abuelos... pero lo de los chicos es complejo. El país no tiene seguridad, ni jurídica ni personal, y no hay oportunidades. Lo peor que nos puede pasar es que el talento migre porque no ve futuro. No es un tema de gobiernos, es un tema social. No veo bien al país. Si miramos lo económico, hay una moneda que no es fuerte, y eso es un gran problema”, dijo.

Taratuta es porteño: nació en Núñez y es hincha de Racing. Es hijo de un fabricante de zapatos e hizo el secundario en el colegio Sholem Aleichem. Es emprendedor Endeavor y comenzó su carrera como gerente de ventas de UOL en Brasil. Tiene un Master en International Marketing de Florida International University y ha participado en programas para graduados de Stanford University.

“Estamos muy orgullosos que un argentino haya recibido por primera vez esta distinción. Es un premio al esfuerzo, a la dedicación y al permanente espíritu de superación”, señaló Norberto Nacuzzi, de EY, la compañía que organizó el World Entrepreneur of the Year 2022.

SEGUIR LEYENDO: