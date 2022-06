Martín Guzmán viaja a la principal cumbre minera global en Canadá y analiza cambios normativos para facilitar inversiones del sector

Maximiliano Luna

El ministro de Economía Martín Guzmán viajará este fin de semana a Toronto, Canadá, para participar de la cumbre de empresas mineras más importante del mundo, en la que buscará junto con media docena de de gobernadores atraer inversiones para un sector que el Gobierno considera decisivo para la generación de divisas. El Gobierno analiza un reajuste normativo, algo que hizo recientemente con Vaca Muerta al flexibilizar el cepo cambiario, para impulsar proyectos mineros.

El evento es la convención de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) y es considerado la principal reunión sobre minería y exploración de minerales a nivel global. Como lo hace anualmente, convoca a los mayores inversores mundiales del sector minero y tendrá lugar entre el próximo lunes y miércoles. La Argentina tendrá una agenda particular que incluirá contactos con fondos de inversión, bancos y estudios de abogados que representan a grandes inversores con exposiciones, paneles con preguntas y respuestas y encuentros privados con un puñado más selecto de empresarios mineros.

Según pudo saber Infobae en base a fuentes oficiales, la agenda iniciará el lunes con un evento que los funcionarios del Gobierno llamaron Argentina Forum Day, que será en realidad una presentación externa a la feria del PDAC en un hotel del centro de Toronto. Tendrá la presencia de Martín Guzmán, la secretaria de Minería Fernanda Ávila, ejecutivos de la cámara argentina minera (CAEM) y los seis gobernadores que formarán parte de la comitiva.

Los mandatarios provinciales que comprometieron su presencia son los mandatarios de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Catamarca, Raúl Jalil; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Salta, Gustavo Sáenz y de Jujuy, Gerardo Morales. Según explicaron miembros de la comitiva -una parte de la delegación ya se encuentra en Canadá con los preparativos para la apretada agenda argentina en la exposición mundial- para el caso argentino sería la primera vez que viaje un funcionario con rango de ministro.

Hasta último momento fue parte de las tratativas el ahora ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, que iba a participar de los tres días de exposiciones en Toronto. Como la agenda que elaboraron la cartera productiva y los gobernadores iba tomando dimensión en las semanas previas a la convención, Kulfas decidió invitar a Guzmán, que finalmente será el único funcionario de ese rango presente en Canadá. El ministro de Economía menciona habitualmente a la minería como un sector con potencial para generar divisas, e incluso la nombró este martes durante su exposición ante la Asociación de Empresarios de la Argentina (AEA).

Un empleado de Alpha Lithium trabaja junto a una pileta de salmuera en el Salar de Tolillar, en Salta, Argentina. REUTERS/Agustin Marcarian

La flexibilización de los controles de capitales para sectores generadores de divisas fue uno de los puntos que Guzmán señaló como parte de su agenda urgente ante la platea ejecutiva de AEA y ejemplificó con la nueva normativa cambiaria para las inversiones en energía y para la economía del conocimiento. “Es un camino que busca converger a una situación en la cual haya un esquema de regulaciones macroprudenciales, que desalienten los movimientos especulativos de corto plazo pero que facilite la inversión”, dijo.

“En el campo de la minería hay oportunidades, se va a seguir avanzando con la política que se viene llevando a cabo. Tenemos una agenda de trabajo enfocada en potenciar oportunidades para la Argentina y el Gobierno y vamos a articular reglas del juego para el sector”, afirmó Guzmán. Fuentes oficiales aseguran que una de las cuestiones que el Poder Ejecutivo deberá determinar son las condiciones bajo las cuales se llevarán adelante actividades mineras consideradas relativamente nuevas como el litio, industria en la cual el país es uno de los pioneros.

Y respecto a la capacidad de financiamiento -no solo a la minería sino también a la energía-, señalan a un acuerdo con el Club de París como un posible elemento que destrabe flujo de divisas desde algunos de los países miembros de ese foro con grandes empresas mineras, como el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o Suiza.

La semana pasada, por ejemplo, el Gobierno decidió establecer precios testigo para el carbonato de litio para evitar irregularidades en las exportaciones de ese mineral, algo que generó ruido en el sector. En despachos oficiales defendieron la medida al asegurar que como el litio no es una commodity a pesar de que se negocia globalmente, su falta de precio de referencia representaba un problema para el Poder Ejecutivo. Regulaciones de ese tipo son las que tendrá que explicar Guzmán y los funcionarios del área ante los ejecutivos mineros en Toronto.

Al tratarse de un sector intensivo en inversiones, principalmente extranjeras y de largo plazo, la cuestión de los controles cambiarios no es menor. Aunque en el Poder Ejecutivo evitaban hablar por el momento explícitamente sobre si habrá una flexibilización como la que tuvo el sector energético. El Banco Central estima que la minería es uno de los rubros con mayores superávit de divisas en el entramado productivo.

Ese primer Argentina Forum Day, en el que el Gobierno espera unos 150 asistentes, principalmente inversores, tendrá como plato central una exposición particular de Guzmán con Fernanda Ávila y el presidente de CAEM, Franco Mignacco. Más tarde habrá otro con los seis gobernadores, y luego una sesión de preguntas y respuestas con el público.

Ese mismo día, en el marco ya de la exposición del PDAC, Guzmán y Ávila participarán de otro panel organizado por Lundin Mining, que adquirió el año pasado la explotación de la mina de cobre y oro Josemaría, en San Juan. El martes al mediodía, tras un encuentro más privado con empresarios, el ministro de Economía volverá a Buenos Aires y otra parte de la comitiva se quedará hasta el miércoles.

La secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Avila, y el ahora ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas

Hace algunas semanas, el Ministerio de Desarrollo Productivo había anunciado la puesta en marcha del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en la Argentina (Siacam) y la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac), ambas iniciativas inéditas, con participación de cámaras empresariales y sindicatos que conforman la actividad. La cámara minera apoyó la creación de ese ámbito de discusión y estimaron que la actividad podría implicar inversiones por USD 20.000 millones en los próximos diez años.

Según CAEM, la importancia de una mesa minera como la que se anunció radica en que la actividad es la industria productiva “más federal” ya que “se realiza en zonas alejadas de los centros productivos tradicionales”. Por otra parte, mencionaron otras ventajas, entre ellas que la cadena de valor del sector implica que el entre el 75% y 80% de sus compras se efectúan a proveedores nacionales, mayormente pymes.

La semana pasada el Gobierno decidió establecer precios testigo para el carbonato de litio para evitar irregularidades en las exportaciones de ese mineral, algo que generó ruido en el sector

Por otra parte, estimaron que la minería genera actualmente unos 83.000 puestos de trabajo, con altos salarios, que se vuelcan a las economías locales. “En 2021 fue uno de los tres únicos sectores productivos con balanza comercial positiva, generando entrada de divisas para el país”, explicaron en un comunicado.

De acuerdo a estimaciones oficiales, los rubros con más anuncios de inversión en los últimos dos años fueron hidrocarburos, con USD 13.084 millones; minería, con USD 12.885 millones y energías alternativas, con USD 9.380, los tres sectores que suelen tener un importante componente de financiamiento desde empresas del exterior.

Algunos proyectos mineros en vistas a ser explotados próximamente, luego del acuerdo con el FMI -según fuentes oficiales-, son los de Josemaría (San Juan), por USD 4.200 millones, una ampliación de Veladero (San Juan), por USD 140 millones, la que anunció el grupo francés Eramet para extraer litio en Salta (USD 400 milones), la china Zijin Mining Group para la construcción de una planta de carbonato de litio en el proyecto Tres Quebradas (USD 380 millones), y en la mina de Cerro Vanguardia (Santa Cruz), por USD 170 millones hasta 2023.

