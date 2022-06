Gabriel Martino, ex CEO de HSBC: “Hay renta inesperada y pérdida inesperada en un país tan volátil como el nuestro”

Gabriel Martino, ex CEO de HSBC en la Argentina

El empresario Gabriel Martino, ex CEO de HSBC en la Argentina y hoy dedicado a la industria fintech, dijo que el Impuesto a la Renta Inesperada “no es el camino a seguir, es justamente para el otro lado”. El banquero señaló que la presión impositiva ya es alta en el país y se quejó de la premisa que está detrás del impuesto: “en la Argentina hay renta inesperada y pérdida inesperada” .

Martino se refirió así al anuncio del día previo en el que el Gobierno buscará implementar un impuesto especial a la renta inesperada que constará de una alícuota especial de Ganancias para las Sociedades de 15% para aquellas empresas que hayan tenido una ganancia en términos reales superior a los $1.000 millones.

“Hay renta inesperada y pérdida inesperada en un país tan volátil como el nuestro donde hay políticas cambiantes, donde hay inflación del 70%, donde hay un cepo”

En declaraciones a Radio Mitre, Martino dijo que “es otro de los tantos problemas de poca previsibilidad que tiene la Argentina. Argentina es un país poco predecible y la adición del Impuesto a la Renta Inesperada también es no previsible. Hay renta inesperada y pérdida inesperada en un país tan volátil como el nuestro donde hay políticas cambiantes, donde hay inflación del 70%, donde hay un cepo” .

“Aparte la presión impositiva que tiene la Argentina es altísima. La realidad es que ese no es el camino a seguir, es justamente para el otro lado. Si queremos tener en el corto mediano plazo una Argentina distinta necesitamos plan, previsibilidad, inversión de largo plazo para poder generar empleo. Esto va al revés de todo eso”, agregó.

El banquero señaló que a pesar de las oportunidades que se presentan para el país, la inversión no lo tiene en cuenta como un sitio en el que hacer negocios.

“Justamente la semana pasada un fondo muy grande de Europa me decía Argentina está afuera del mapa. Argentina hasta que no presente un plan, no presente algo de largo plazo que sea creíble”, dijo Martino.

“Otra vez tenemos precios internacionales de los productos que nosotros exportamos por las nubes o en récords históricos y estamos discutiendo el cepo, discutiendo la inflación. Argentina necesita un plan, Argentina necesita ser previsible. No puede ser que en una economía que tiene 15.000 millones de dólares de superávit comercial falten dólares. No faltan dólares, en la Argentina sobran dólares. El mundo en este momento busca energía y alimentos y a nosotros nos sobran”, lamentó el empresario.

“Entonces cualquier fondo en este momento ve a la Argentina de lejos y el ejemplo es que la deuda argentina, después de una reestructuración, con las tasas subiendo y los cupones que paga mínimos, vale 1.900 puntos el riesgo país”, comentó.

“Si queremos tener en el corto mediano plazo una Argentina distinta necesitamos plan, previsibilidad, inversión de largo plazo para poder generar empleo. Esto va al revés de todo eso”

Consultado respecto a cuál será la herencia que recibirá el Gobierno que surja de las elecciones presidenciales del año próximo, Martino admitió que era negativa pero se mostró optimista.

“Nosotros de una vez por todas vamos a tener que poner algunas cuestiones en la mesa. Argentina no puede tener más déficit fiscal porque nadie lo financia. No tenemos acceso al crédito en dólares y los pesos, como hay un corralito en la Argentina, a los bancos no les queda otra que prestar”, dijo.

“Lamentablemente necesitamos tener previsibilidad para bajar la inflación. Nosotros tenemos lo que el mundo quiere. Hay 25 proyectos mineros de litio en este momento. Chile exporta 55.000 millones de dólares en minerales y nosotros 2.000 o 3.000 y nosotros compartimos una cordillera. Tenemos ambientalistas que dicen ojo con la minería cuando Canadá o Australia tienen minería”, agregó. “Hay 6 o 7 actividades en las que la Argentina puede ser ganadora”.

