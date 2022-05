Inflación: qué pasará con los programas de precios a partir del control de Martín Guzmán y luego de la renuncia de Roberto Feletti

A casi dos meses de haberlo lanzado, los comerciantes sólo consiguen en el canal mayorista un tercio de los 60 ítems que integran la canasta

La llegada del economista Guillermo Hang a la Secretaría de Comercio, ahora bajo la dependencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, renovó las expectativas empresarias respecto de posibles cambios en los programas de control de precios. Precios Cuidados, el acuerdo para los negocios de proximidad, Ahora 12, los fideicomisos. ¿Qué pasará con cada uno de ellos? ¿Cómo encarará el flamante funcionario estas negociaciones?

El debut de Hang con las empresas de consumo masivo será por Precios Cuidados, que debe renovarse el 7 de julio. El secretario saliente, Roberto Feletti, le había sugerido a algunas empresas adelantar la discusión a junio para lograr un mejor abastecimiento de los productos que integran el programa, pero este cambio de funcionarios dejó esta posibilidad en stand by. Desde la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) ya se le pidió una reunión, por lo que se espera que se activen los encuentros entre funcionarios y el sector privado a partir de la semana próxima.

Según lo acordado con la renovación de abril, los 1.357 productos que forman parte de Precios Cuidados tendrían aumentos mensuales de 3% cada vez hasta julio. Sin embargo, la inflación de abril ya fue 6% y la de mayo se prevé que ronde el 5%, según las consultoras privadas.

Esta aceleración de la inflación hace que cada vez más la brecha entre los precios del programa y los de los productos que están fuera sea cada vez mayor -en algunos casos llega al 40%- y la demanda supere ampliamente la oferta. Por eso es que las góndolas muchas veces se encuentran vacías y por eso también es que Feletti había considerado la opción de adelantar la discusión a junio. Ahora, las empresas esperan que Hang avance por ese mismo camino o poder negociar, en julio, subas que compensen la inflación y que achiquen la brecha.

Otro fracaso

El flamante secretario deberá resolver también qué hacer con el fracasado nuevo programa de Precios de Proximidad. “Súper cerca” no llegó a implementarse porque renunció Paula Español, y ahora sucedió prácticamente lo mismo con Roberto Feletti. A casi dos meses de haberlo lanzado, los comerciantes sólo consiguen en el canal mayorista un tercio de los 60 ítems que integran la canasta, por lo que “ya hay un efecto desgaste que hace que los almaceneros ni siquiera busquen los productos”, precisó el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore. ¿Qué hará Hang con este programa impracticable e incontrolable?

También debe definir el hombre de Martín Guzmán cómo continuará el programa de financiamiento “Ahora 12″, que vence el 30 de junio, y los fideicomisos del aceite y del trigo, creados para desacoplar los precios internacionales de los locales sin aumentar las retenciones.

Desde el Palacio de Hacienda precisaron que los programas van a continuar, adaptados-Martín Guzmán no asumiría el costo político de dar alguno de baja, más allá de que no funcionen- y con más diálogo con el sector empresario. No es casual que en las últimas semanas se hayan reunido, junto al presidente Alberto Fernández, con los dueños de Arcor, Luis Pagani; de Techint, Paolo Rocca, y con el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

El ministro está convencido de que la inflación es un problema macroeconómico y que no es el sector privado el que la genera, por lo que buscará una mayor coordinación para tener precios de referencia y lograr bajar gradualmente la suba de precios a través de un cambio en las expectativas.

“Nuestra postura es que no somos los responsables de la inflación, sino parte de sus consecuencias. Y esto se ve más complicado con el panorama internacional. Lo que pretende el sector es que haya un espacio de diálogo y colaboración para resolver los problemas. Nos preocupa a nosotros tanto como al Gobierno, por eso estamos dando aumentos de sueldos importantes. Cerramos en mayo la paritaria de alimentación en 59%. Nos preocupa mucho el mercado interno y también queremos aumentar las exportaciones; y todo eso requiere certidumbre y previsibilidad”, remarcó a Infobae Funes de Rioja.

Respecto de los fideicomisos, el privado de harina y fideos tiene USD 25 millones que serán gastados en junio, por lo que las empresas tendrán que mudarse al oficial, recientemente creado y del que por ahora participan apenas tres molinos. En cuanto al del aceite, hay una fuerte molestia en el sector debido al fuerte aumento del precio internacional del girasol y un incremento de apenas 20% del subsidio por parte del Estado. “Hoy el precio autorizado por la Secretaría de Comercio cubre sólo el 37% de la producción de aceite. El resto es todo subsidio de los exportadores, y eso es insostenible”, dijeron a este medio fuentes del sector aceitero.

