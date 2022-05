Qué pasa si hay una corrida cripto: a quién pueden recurrir los inversores

Los exchanges, mercados de criptomonedas, no necesariamente responden por las tenencias de sus usuarios

El mercado cripto vive uno de sus peores momentos. De la mano de la volatilidad financiera global, estos activos todavía nuevos en comparación con inversiones tradicionales reaccionan en su mayoría con bajas mucho más contundentes de las que sufren los mercados de acciones luego del golpe a la economía global que supuso la guerra de Ucrania y el intento de la Reserva Federal de los Estados Unidos por aplacar la inflación.

La tendencia bajista que se apoderó del mercado tuvo esta semana un anabólico que potenció las caídas de los precios y generalizó un sentimiento de pánico entre los inversores. Uno de los proyectos más prometedores de stablecoin, TerraUSD (UST), una moneda que tenía por objetivo imitar el valor del dólar estadounidense perdió completamente la paridad con su referencia como resultado de la caída en los precios de las criptomonedas , en especial el de Luna, el token que utilizaba UST para mantener su peg con el dólar.

UST era la tercera moneda estable más importante del mercado cripto. Tether (USDT) y USD Coin (USDC) la superan en capitalización de mercado. Pero, a diferencia de esas dos, UST era un intento de crear la stablecoin “algorítmica”. La diferencia, a grandes rasgos, está en que mientras que USDT y USDC sostienen el peg con el dólar a través de la acumulación de reservas en dólares y otros activos tradicionales, la fallida UST intentó mantener su valor a través de un mecanismo de arbitraje con Luna y otras criptomonedas. Pero ahora es blanco de una corrida.

Luna Foundation Guard lucha por devolver a UST a la paridad 1 a 1 con el dólar, pero aún no lo logra

El protocolo Anchor, que prometía un rendimiento de casi el 20% anual sobre UST, atrajo a millones de ahorristas agravando el impacto del fracaso de la stablecoin al sumar volumen y damnificados a su colapso. La autopsia sobre UST todavía no se terminó: la principal hipótesis es que la volatilidad de las cripto que se utilizaban para garantizar su precio hizo estallar el mecanismo de arbitraje. Pero los inversores también arriesgan hipótesis de ataques y manipulaciones.

Cualquiera sea el motivo, las pérdidas de pequeños y grandes inversores en UST, Luna y Anchor acompañaron una baja generalizada del valor de las criptomonedas como un todo. Según cifras de CoinmarketCap, la capitalización de mercado de todas las criptomonedas borró USD 200.000 millones en valor sólo en las últimas 24 horas.

La naturaleza del mundo cripto, su objetivo de ser un ecosistema desregulado, descentralizado y libre de toda posibilidad de represión, hace que los inversores estén completamente por su cuenta. Como pocos, el mercado de criptomonedas es un mercado de individuos sin recurso a terceras partes.

Ante una corrida como la que sufrieron UST y Luna, entonces, el inversor individual tiene poco de su lado. Corrió un riesgo y asume los resultados.

Lo más cercano a un regulador que tienen los inversores en esas cripto es la Luna Foundation Guard, la organización detrás del proyecto de UST y Luna. Su alma mater, el desarrollador Do Kwon cofundador de Terra, lidera los esfuerzos de la fundación por tratar de remontar la debalce de UST. Para el caso, sería lo más equiparable a un banco central: la organización salió a combatir las caídas en los precios a través del uso de reservas.

En medio de la debacle, Kown y Luna Foundation explicaron un plan. Para devolver la paridad a UST, Kwon indicó que estaba apoyando una propuesta comunitaria que aumentará cuatro veces la cantidad de Luna que se acuña por día. Esto permitiría al ecosistema hacer frente a la elevada demanda de Luna por parte de los inversores que buscan deshacerse de UST debido a su reciente colapso.

El mercado de criptomonedas borró un valor equivalente a USD 200.000 millones en 24 horas REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

“Antes que nada, el único camino a seguir será absorber el suministro de monedas estables que [buscan liquidarse] antes de que UST pueda comenzar a revincularse al peg. No hay forma de evitarlo”, explicó el fundador.

Cabe señalar que UST se basa en LUNA para mantener su vínculo 1 a 1 con el dólar estadounidense a través de un conjunto de mecanismos de emisión y quema de tokens. Los usuarios siempre pueden negociar 1 UST por el equivalente a USD 1 de Luna. Cada vez que hacen esto, también destruyen ese UST y lo sacan de circulación. Sin embargo, solo se puede vender una cantidad limitada de UST por día. Por eso, a la par se busca aumentar la capacidad de acuñación de Luna de USD 293 millones a USD 1.200 millones.

“Sí se quemaran miles de millones de UST y Luna se diluirá significativamente. Sin embargo, no hay límite en el suministro de Luna, este mecanismo de mercado realmente funcionará para traer UST estable y precio de Luna estable (aunque probablemente a un precio más bajo para Luna)”, explicó la propuesta que hasta ahora prácticamente sólo encontró votos a favor entre los tenedores de la cripto.

Lo más cercano a un regulador que tienen los inversores en UST y Luna es la Luna Foundation Guard, la organización detrás del proyecto

Hasta ahora, los esfuerzos de Kwon y Luna Foundation Guard no tuvieron el resultado esperado.

Y la sensación de indefensión en la que cayeron muchos inversores en criptomonedas se vio aumentada por otra revelación. Coinbase, el exchange -mercado- de criptomonedas más importante de los Estados Unidos informó a la Bolsa que los inversores que usan sus sistemas no tienen siquiera derecho a reclamarlas en caso de que algo salga mal.

“Debido a que los criptoactivos en custodia pueden considerarse propiedad de un caudal de quiebra, en caso de quiebra, los criptoactivos que mantenemos en custodia en nombre de nuestros clientes podrían estar sujetos a procedimientos de quiebra y dichos clientes podrían ser tratados como nuestros acreedores generales no garantizados”, escribió Coinbase en la presentación.

Dicho más simple. En caso de quiebra, las tenencias de los usuarios de Coinbase no son de esos usuarios. Son parte de los activos que la empresa puede liquidar para saldar deudas.

Y en este punto es donde uno de los elementos más importantes del mundo cripto cobra relevancia. La idea de activos y monedas descentralizadas -sin bancos, gobiernos ni sistema financiero tradicional- implica que para tener la propiedad de esos activos, cada inversor necesita ponerlos en su bolsillo. O, en términos cripto, en su propia billetera. Ya sea una billetera digital como Metamask o una billetera “fría” como Ledger -un objeto similar a una memoria flash-, si el inversor no tiene sus cripto en las manos, no es dueño de ellas. Y si el tercero con el que opera, un exchange por ejemplo, desaparece, no hay a quien reclamar.

