“El Bitcoin está a punto de estrellarse”: la profecía de un experto que asegura que la cripto más popular caerá por debajo de los USD 10 mil

El profeta del desastre del Bitcoin, Peter Schiff, pronosticó un posible desplome de la criptomoneda más popular del mundo hasta los 10.000 dólares.

Cabe destacar que la criptodivisa más popular está en caída libre junto con la bolsa de Nueva York, por la política más contractiva de parte de la Reserva Federal de Estados Unidos ante el aumento de la inflación.

“Si Bitcoin rompe decisivamente por debajo de los 30 mil dólares parece muy probable que se estrelle por debajo de los 10 mil dólares. Eso significa que cualquiera que posea Bitcoin tiene ahora una decisión muy importante que tomar. ¿Qué va a hacer? Es mejor que decidas ahora para que no entres en pánico y tomes una decisión precipitada en el momento”, indicó Schiff en un hilo de tweets.

La encuesta en Twitter de Peter Schiff

Según The Street, “el economista Peter Schiff es el opositor favorito de los evangelistas del bitcoin en las redes sociales; es muy activo allí, y parece aficionado a su papel de agorero del bitcoin, deplorando su ascenso meteórico y pronosticando su colapso”.

Por esta razón, “no duda en devolver los golpes dados por los campeones de las criptomonedas. Cuando los precios del Bitcoin y de las monedas alternativas suben, Schiff sabe que, por supuesto, será objeto de las burlas de los partidarios de las criptomonedas, que a menudo aprovechan la oportunidad para sacar a relucir sus pesimistas predicciones”.

Sin embargo, “cuando los precios caen, no duda en devolver el golpe. Este es el caso actual, ya que los precios del Bitcoin y de las monedas digitales están cayendo a niveles no vistos desde julio de 2021″.

En una encuesta que publicó en Twitter sobre la actitud que tomarían los inversores una vez que, como ocurrió hoy, Bitcoin cayera por debajo de los USD 30.000, afirmó: “Asumo que muchos HODLers lo harán hasta que se queden sin dinero. Mala decisión”; “HODL significa hold on for dear life (aferrate a la vida) y es un término popular entre los fanáticos de las criptomonedas. Es similar a la estrategia de inversión de comprar y mantener”, explicó The Street.

Los motivos del derrumbe

El artículo precisó que “los precios de las criptodivisas se mueven desde hace tiempo en correlación con el mercado de valores, y más concretamente con las acciones de los grupos tecnológicos”.

Según varios expertos, “los inversores que apuestan por las empresas tecnológicas suelen apostar también por las criptomonedas. Por lo tanto, cuando los temores de crecimiento se intensifican, como es el caso actualmente, los activos de riesgo son los primeros que los inversores liquidan”.

Ante este contexto, “Schiff no duda en recordar a los aficionados a las criptomonedas -y a las empresas que han invertido en bitcoin- esta conexión”.

“El #Bitcoin está a punto de estrellarse. Despierten a los HODLers y vendan mientras puedan. No digan que no os lo advertí!”.

“Es muy posible que Schiff no haya terminado, ya que también ha atacado a otras empresas con estrategias de inversión en bitcoin, como MicroStrategy (MSTR) del multimillonario Michael Saylor - Get MicroStrategy Incorporated Class A Report, la plataforma Coinbase (COIN) y Grayscale Bitcoin Trust. (GBTC) - Obtenga el informe de Grayscale Bitcoin Trust”.

“Las tres acciones más importantes de #crypto bell weather están siendo asesinadas hoy”, dijo Schiff.

Según The Street, “hasta ahora, los oponentes favoritos de Schiff no han respondido a sus ataques. Si el mercado se diera la vuelta repentinamente -los precios de las criptomonedas son muy volátiles- definitivamente los escucharíamos. Mientras tanto, el economista saborea la situación”.

