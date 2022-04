Presupuesto de viaje: los 4 pasos para planear vacaciones y ahorrar lo suficiente para hacerlas realidad

Crear un presupuesto de viaje es el mejor método para disfrutar al máximo las vacaciones. FOTO: OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO.COM

A la hora de irse de viaje la gente busca relajarse, descansar y recuperarse del estrés de la vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces los costos que se encuentran en el destino pueden generar angustia y preocupación, sentimientos que están diametralmente opuestos a la idea de placer y bienestar con las que se asocian las vacaciones.

Por ello, crear un presupuesto de viaje es una buena práctica para evitarse este tipo de disgustos y además sirve para llevar las finanzas al día y hasta para ahorrar durante el viaje .

“Tu presupuesto es la herramienta que convierte los sueños de viajar en realidad”, dijo Jesse Mecham fundador de la aplicación de presupuestos You Need a Budget (Ynab) en un artículo de Insider. “Al crear categorías de presupuesto para tu viaje, ahorrarás dinero para esos objetivos, reducirás el estrés y podrás desconectarte por completo y disfrutar de un viaje que sabes que podrás pagar”.

(Gettyimages)

Por todo ello, aquí están los 4 consejos indispensables para saber cómo crear un presupuesto para que tu viaje se haga realidad:

1. Objetivo claro

“Para presupuestar sus objetivos de viaje, comience con la parte divertida: soñar, investigar y planificar”, sostine Mecham, quien delineó los primeros interrogantes que habría que hacerse: “¿Adónde quieres ir? ¿Cuándo quieres ir? ¿Aproximadamente cuánto dinero costará el viaje?”.

Con estos interrogantes en mente, ya es posible comenzar a definir el viaje en sí: el destino, el dinero disponible y la duración. Los primeros ejes a tener en cuenta.

Realizar una buena investigación previa al viaje ayudará a establecer los objetivos y a encontrar mejores ofertas. (Crédito: Prensa Digital House)

2. Investigación

Según el artículo, es indispensable realizar una exhaustiva investigación propia recorriendo sitios como Google Travel, Reddit, grupos de Facebook, blogs de viajeros, sitios webs especializados en viajes y más foros que tienen información muy valiosa.

En este paso claro está, puede aparecer un disgusto, quizás el destino deseado es muy costoso y no será posible afrontarlo; pero en contrapartida, se puede encontrar otro lugar turístico más económico que no se estaba considerando en una primera instancia.

“El consejo más importante es elegir los países sabiamente. Si quieres ir a Singapur, Hong Kong o Japón, vas a gastar mucho más dinero. Si quieres viajar y no tienes un gran presupuesto, ve a Sudeste de Asia, ir a Asia central, ir a algunos países de América Latina”, dice Drew Binsky, bloguero de viajes que ya estuvo en 197 países del mundo.

Sumado a ello, una investigación temprana ayudará a encontrar las mejores ofertas. Por ejemplo, si sabe que los vuelos a París suelen rondar los 1.000 dólares, cuando haya uno a 600 sabrá que es un buen momento para comprarlo.

Organizar con anticipación las finanzas del viaje hará que la experiencia sea más relajada y tranquila

3. Estrategias inteligentes para ahorrar

Hacer un desglose mensual puede servir para ahorrar el dinero suficiente para el viaje. Por ejemplo si estimó que el viaje costará $240.000 pesos para unas vacaciones anuales, deberá ahorrar unos $20.000 pesos mensuales para alcanzar el objetivo.

Si se cuenta con menos tiempo para planificar, el consejo de Mecham es dividir la cantidad de dinero que se requiere por la cantidad de meses que faltan para el viaje. “Si el número no se siente realista para el lugar donde se encuentra ahora, considere retrasar un poco el viaje. Siga ajustando hasta que el pago mensual se sienta adecuado para usted”, dice.

Establezca un fondo de amortización, es decir una reserva de dinero apartada para un gasto planificado. En este caso, se separará cierto dinero especialmente para las vacaciones, nunca jamás debe tomar ese dinero para otra cosa a menos que se esté en una situación límite.

Poner dinero en una cuenta bancaria aparte ayudará a que sea menos tentador “meter mano”. Se recomienda no llevar la tarjeta de débito de dicha cuenta y no debe ser la misma de la que se saca dinero a diario.

Automatizar los ahorros es otra de las formas de ahorrar para un objetivo concreto. Es posible automatizar cierto monto para que mes a mes se deposite en una cuenta separada y así olvidarse del tema.

Separar dinero que esté destinado para el viaje todos los meses es una de las mejores formas de alcanzar el objetivo presupuestario. (Foto: Freepik)

4. Aprenda trucos de viaje para ahorrar dinero

Este último consejo, al igual que el punto 3, es múltiple. Existen varias cosas que pueden hacerse para ahorrar en los viajes y poder abordar el gasto total.

El primero y quizás el más replicado por muchos viajeros expertos es el de ser flexible con las fechas y los horarios. “Si tienes un destino específico y una fecha específica en mente (‘Quiero ir a París en julio’), entonces te vas a ver obligado a pagar el precio que te cueste el vuelo y el alojamiento -dice Matthew Kepnes autor del blog de viajes Nomadic Matt-, sin embargo, si agrega algo de flexibilidad (”Quiero ir a Europa en el verano”), podrá encontrar muchos más detalles sobre vuelos y hoteles, lo que puede reducir sus gastos a la mitad”.

Ser flexible con las fechas y horarios del vuelo es el primer consejo para conseguir mejores precios. EFE/ Victor Lerena

El segundo tip a tener en cuenta tiene que ver con el momento del año del viaje. Siempre será más barato viajar en las temporadas intermedias, aquí es cuando menos gente viaja por lo que tanto los vuelos como los alojamientos son más económicos. Esto no es todo, además de que se ahorrará dinero, se viajará más tranquilo con menos personas que abarroten las atracciones.

Usar los puntos de recompensa de las tarjetas de crédito también puede servir para ahorrar en los viajes. “Mi forma favorita de ahorrar dinero en viajes es no pagar nada”, dice Chris Hutchins, presentador de All the Hacks , un podcast sobre cómo mejorar tu vida, tu dinero y tus viajes. “He ‘hackeado viajes’ por todo el mundo utilizando los puntos y las millas que he acumulado con las tarjetas de crédito para volar o alojarme en hoteles de forma gratuita”.

Cuando el vuelo o el hotel puede pagarse con puntos de la tarjeta de crédito hay que aprovecharlo, por ello es importante conocer los beneficios de su tarjeta y banco.

Suscribirse a un servicio de alerta de vuelos también ayudará a ahorrar, ya que podrá estar al tanto de todas las ofertas al momento en que salgan. A través del mail o las notificaciones de su celular, sabrá cuando están bajas las tarifas aéreas para su destino.

El último consejo, prepararse para lo inesperado. No hay que olvidarse que las cosas no siempre salen como se planearon. Por lo que siempre hay que estar listo para una posible emergencia financiera.

Si se viaja internacionalmente siempre es recomendable averiguar previamente donde está la embajada argentina, que podría brindarle una ayuda de ser necesario. Llevar dinero en efectivo de emergencia también es una buena idea así como una tarjeta de crédito de respaldo por cualquier imprevisto.

Contratar un seguro de viajes también puede ser una buena idea ya que puede protegerlo contra una gran variedad de riesgos y pérdidas financieras. Más allá de esto, hoy en día, contar con una cobertura médica internacional es casi indispensable para ingresar a cualquier país del mundo, debido a la pandemia de Covid-19.

Las vacaciones están destinadas al placer, la diversión y el descanso. Adoptar un enfoque inteligente para planearlas es un buen camino para no andar preocupándose por las finanzas cuando se esté de viaje y poder disfrutar de ellas al máximo.

SEGUIR LEYENDO