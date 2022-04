Semana Santa complicada en la ruta: el paro de transportistas por falta de gasoil afecta el movimiento turístico

"Estamos todos yendo por la mano contraria... no sé cómo hacen los autos que vienen”: la protesta de camioneros se extiende en diferentes lugares del país

Se profundiza el paro por tiempo indeterminado de los transportistas de granos, tras el fracaso de ayer en las negociaciones en el ministerio de Transporte, luego que no hubo acuerdo por la actualización de la tarifa de flete, y la garantía de abastecimiento de gasoil a precios transparentes .

Una problemática que impacta en la exportación de granos, en la logística de la cosecha de soja y maíz, y también en el transito por las diferentes rutas en plena Semana Santa.

Son varios los videos que circulan el redes con largas filas de camiones que complican el tránsito en las rutas argentinas. En uno de ellos, publicado en el comienzo de esta nota, una turista asegura: “Estamos acá, hace más de 10 kilómetros, con todos los camiones parados. Es a la altura de Rufino, Santa Fe. La fila sigue y sigue, es una cola de camiones y pasa en varias ciudades. Estamos todos yendo por la mano contraria... no sé cómo hacen los autos que vienen” , detalló.

Según la información proporcionada por los integrantes de la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), entidad que organiza la protesta que comenzó el último lunes, las mayores movilizaciones y asambleas de transportistas al costa de las rutas se están concentrando en las siguientes zonas: Rufino, Diego de Alvear, Venado Tuerto, el cruce de las rutas 33 y 14, Murphy, Acceso norte y ruta 10, Necochea, la rotonda de ingreso a Victoria, en la bajada del puente Rosario-Victoria, Lincoln, Tres Arroyos, Chacabuco, Salto, Madariaga, Lobería y Tartagal.

El impacto de la medida de fuerza en la entrada de camiones a los puertos del Gran Rosario, fue muy grande en el día de ayer, donde el ingreso fue de 13 unidades, cuando hace dos años atrás para la misma fecha el promedio diario de ubicó entre las 4.300 y 4.500. Tras el fracaso de las negociaciones en el ministerio de Transporte, la Cámara de la Industria Aceitera advirtió que “esto genera una gran insatisfacción para el sector, debido a que no se están recibiendo granos en ninguna terminal. La solución debe ser ahora”. Al reclamo de dicha entidad también se sumaron la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Puertos Privados, exigiendo que se levante la medida de fuerza.





Protesta de camiones en la rotonda que conecta al Puente Rosario-victoria, del lado de Entre Ríos. (Foto: FETRA)

“El paro genera pérdidas para toda la cadena agroindustrial y además afecta la credibilidad del país como proveedor de alimentos, ataca los ingresos fiscales y las divisas que tanto nos hacen falta y pone en riesgo el suministro de aceites refinados para el mercado nacional”, agregaron desde CIARA. Además los integrantes de la Cámara precisaron que el conflicto tiene que solucionarse en los próximos cuatro días, sino aseguran que los puertos dejarán de operar. El presidente de la entidad, Gustavo Idígoras, comentó que son 50 barcos que están esperando cargar mercadería en la zona del Gran Rosario, y que dificulta el ingreso de divisas al país.

También hay un impacto de la medida de fuerza en la cosecha de soja y maíz, los dos principales complejos exportadores de la Argentina. Los productores expresan su preocupación porque se dificulta conseguir camiones para retirar la producción de los campos con destino a los diferentes centros de comercialización. De acuerdo al relevamiento semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hasta el momento se cosechó el 14,4% de la superficie sembrada con soja, mientras que en maíz la recolección nacional es del 19,4 % del área sembrada. A los problemas que genera el paro de transportistas y el faltante de gasoil, se suma el clima: las lluvias dispares que se fueron registrando a lo largo de la región agrícola, impiden que las labores tomen fluidez.

Negociaciones

Tras el fracaso de las negociaciones de ayer para destrabar el conflicto de los transportistas de granos, Edgardo Maurenzi, Tesorero de FETRA, en diálogo con Infobae dijo que no hubo acuerdo porque “veníamos en materia de actualización de tarifas con una expectativa totalmente diferente a la que nos ofrecieron. Las entidades ofrecen hacer un tarifa con un valor del gasoil oficial, que hoy no se puede conseguir. Entonces quedamos muy lejos de nuestra propuesta.” Según lo expresado por el transportista, su sector pidió una actualización de tarifa del 30%, y las entidades del campo ofrecieron un 10%.

Tras la reunión, FETRA en un comunicado expresó que “las entidades del agro niegan el precio real del gasoil que están pagando los transportistas, y ofrecieron un aumento que no cubre los costos de la actividad”. Por su parte, el economista jefe de la Sociedad Rural Argentina, Ezequiel De Freijo, quien se retiró del mismo porque no se cumplió con los tres planteos que se habían presentado. Además, Carlos Odriozola, Secretario de la SRA, dijo tras la reunión: “Nos mantenemos firmes en la decisión de que, hasta tanto no se levante la medida de fuerza, como así también el gobierno garantice el abastecimiento de gasoil a un precio transparente el acuerdo no será posible”.

Por último, en línea con lo planteado por la Rural, hace instantes la Cámara de Puertos Privados Comerciales reclamó que los transportistas levanten la protesta, tras la convocatoria realizada por el Ministerio de Transporte de la Nación para tratar los puntos objeto del reclamo de la federación que encabeza la medida de fuerza. El pedido de la entidad está fundamentado en que la falta de arribo de camiones a los puertos genera pérdida de días de trabajo, especialmente a los transportistas pero también a aquellos trabajadores que viven día a día del comercio con ellos.

