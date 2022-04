Cristiano Ratazzi: “La inflación es ajuste”

Cristiano Rattazi, ex presidente de Fiat y miembro de la familia que es la principal accionista de Stellantis, el grupo que controla a la empresa

El empresario automotriz ítalo-argentino, Cristiano Rattazzi, dijo que “la inflación es un ajuste tremendo” por lo que los intentos de los Gobiernos por evitar tomar medidas para frenarla por su posible impacto en la actividad son “todas pavadas” . Aún así, se mostró optimista respecto a que un cambio político como resultado de las elecciones presidenciales de 2023 tiene el potencial de generar un giro en la política económica. Los empresarios hoy se preguntan “cómo hacer un plan macro que funciones” dijo y aseguró que “eso es lo que hay que hacer ahora”.

Rattazi dijo ver a la Argentina “complicada” en la actualidad.

“Complicada, como hace 90 años que Argentina se complica todo el tiempo, con pequeños momentos de mejoría. Pero ahora la verdad que los números de déficit fiscal y de inflación, principalmente, son preocupantes”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

“Todo lo que es más de 10% por año es alta inflación en el mundo, por lo tanto [acá es] altísima. Yo siempre digo que la inflación es el peor impuesto para las personas de menores ingresos”, comentó.

“La inflación es ajuste. Entonces todas esas pavadas de que yo no voy a hacer ajuste, no hacemos ajustes... la inflación es un ajuste tremendo”, concluyó.

Consultado respecto a la situación política, Rattazi eligió evadir todo análisis respecto del Gobierno de Alberto Fernández para preferir mostrarse esperanzado por la manera en que resultaron las últimas elecciones legislativas.

“Yo prefiero que este Gobierno llegue hasta el final de lo que tiene que ser, que es diciembre del año que viene. No quiero más nada de golpes”

“Hay algo muy importante políticamente para el país. Que en la última elección se mostró que los jóvenes quieren un país un poco diferente. Quieren más libertad, más inserción en el mundo, más república democrática y no república autártica. No se habla especialmente que en Gran Buenos Aires hay un cambio”, dijo.

“Entonces dentro de un año y medio hay elecciones, y se muestran claramente las tendencias que quieren algo diferente. Y eso ya va a empezar a permear a toda la sociedad dentro de 6 meses, 8 meses, cuando ya se entra en período de elecciones. Entonces yo soy bastante optimista que con eso empieza la gente a decir, no pero puede ser que tengamos un país más normal, más serio, no querer parecernos a Venezuela sino más bien parecernos a los países a los que les va bien”, analizó el empresario.

“Es extraordinario que el mes pasado tuvimos más inflación que Venezuela. Venezuela está volviendo atrás. Creo que vamos al camino correcto, en un año y medio hay elecciones”, agregó.

Consultado respecto a cuáles son los temas de conversación entre grandes empresarios, Rattazi dijo que la economía es el punto principal.

“[Se discute] cómo hacer un plan macro que funcione. Porque ahora la economía está totalmente rota y hay que armar una macroeconomía seria, sana, de tipo occidental. Y para eso hay varios proyectos y programas muy importantes. Desde varios think-tanks de economistas para tener una economía sana. Y eso es lo que ahora hay que hacer”, señaló.

Respecto a los dichos del senador radical Alfredo Cornejo, quien sugirió que si el de Fernández no fuera un gobierno peronista “a lo mejor estaríamos hablando de una Asamblea Legislativa”, Rattazzi se mostró en desacuerdo con que eso sea una solución.

“Yo prefiero que este Gobierno llegue hasta el final de lo que tiene que ser, que es diciembre del año que viene. No quiero más nada de golpes. Para mi lo que le hicieron a [Raúl] Alfonsín, a [Eduardo] Duhalde y [Fernando] De la Rúa, OK, no fue un golpe militar pero fue un golpe civil aunque mucha gente dice que fue todo legal”, opinó.

“Yo no quiero más golpe, quiero que la gente llegue a dónde tiene que llegar. Y es diciembre del año que viene. Y después habrá cambios en función de las elecciones y de los nuevos equipos que entrarán a funcionar”, concluyó.

