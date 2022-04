Cavallo habló de dolarización y dijo que Milei es el gran ganador de las peleas internas del oficialismo y de Cambiemos

Domingo Cavallo

El último posteo del ex ministro de Economía Domingo Cavallo en su blog personal tuvo un poco más de análisis político que lo normal, cuando en general son de tono económico. Hubo elogios para Javier Milei y críticas y pronósticos de pronta ruptura para los dos espacios políticos centrales, Cambiemos y el Frente de Todos.

Cavallo comenzó diciendo que acertó con el dato inflacionario cercano al 5%, “cuando los funcionarios del gobierno y la mayor parte de los analistas económicos esperaban una tasa de inflación de entre 3 y 4% mensual”. “Estuve en lo cierto y es probable que esa tasa sea, a partir de ahora, un nuevo piso para la inflación” , aseguró.

Luego pasó a la política, y mencionó las discusiones legislativa en el Congreso que se dieron con el FMI y posteriores que “ponen de manifiesto una peligrosa dispersión de ideas y estrategias, tanto dentro del oficialismo como de la oposición”.

El ex ministro dijo que no debe sorprender la propuesta de reforma financiera y monetaria, reducción drástica del gasto público y apertura irrestricta de a economía que propone Milei, “porque es enteramente consistente con su visión de que la marcha económica actual, con las ideas que predominan entre los dirigentes que él denomina la ‘casta política’, va a terminar en una desorganización completa de la estructura productiva y en una hiperinflación por repudio generalizado del peso”.

Dolarizar

Cavallo también habló del proyecto dolarizador de Milei. “Lo primero que hay que advertir para entender la propuesta de Milei, es que él, como candidato a la Presidencia en 2023, obsesionado por impactar con su estilo de comunicación, quiere dejar absolutamente claro que su primera prioridad será erradicar la inflación, algo que todas las encuestas indican que es la mayor demanda popular en este momento”, afirmó.

Javier Milei

Aclara también que como Milei predice que el Frente de Todos y las propuestas de las otras fuerzas políticas conducirán a una hiperinflación, el actual diputado “se imagina implementando las reformas después de la hiperinflación, un escenario como el que precedió a la implementación del plan de convertibilidad en 1991″. Y destaca que el líder de Libertad Avanza “tiene la precaución de advertir que él no impone autoritariamente el dólar, sino que sostiene que esa es la moneda que elegirá la gente en un sistema de libre elección”

Cavallo cree que Milei “le ganó de mano como pregonero de la lucha contra la inflación” a los economistas de Cambiemos, como Alejandro Cacase, quien presentó su propio proyecto dolarizador, con la crítica de miembros de su propio espacio, como Gerardo Morales.

“Morales ayudó a Milei a trasmitir a la opinión pública que nadie está tan comprometido como él en la lucha por la estabilidad”, dijo el ex ministro, quien también habló de las críticas de Carlos Melconian. “Su crítica es pertinente y constructiva frente a la propuesta de Cacase, pero no invalida la propuesta de Milei. Melconian argumentó que la dolarización completa no es posible porque prácticamente no hay reservas. Utilizó la metáfora de que para dolarizar previamente debería traerse a David Copperfield para que haga aparecer reservas suficientes en el balance del Banco Central. Prefirió recurrir a la imagen de un mago en lugar de hacerlo a la más lúgubre de la hiperinflación”.

“Lo interesante de esta discusión sobre la dolarización es que obliga a la dirigencia política a pensar seriamente sobre la necesidad de estabilizar y al mismo tiempo impulsar el crecimiento de la economía. De las posiciones que vayan adoptando los principales dirigentes, será posible deducir quienes están realmente comprometidos con una reorganización de la economía con chances de lograr la estabilidad que demanda la gente y sin la cual, ninguno de los otros problemas económicos y sociales encontrará solución”, afirmó Cavallo.

También se refirió a las internas, tanto en el Frente de Todos, “entre los Albertistas y los Cristinistas”, como dentro del radicalismo, entre los radicales tradicionales, “a la Gerardo Morales y los radícales más jóvenes del movimiento evolución”.

Oficialismo

Sobre la pelea entre la coalición Gobernante, dijo:

- “Las posturas diametralmente opuestas sobre cómo debe relacionarse Argentina con el Mundo y como debe organizarse la política y la economía que anidan dentro del Frente de Todos”.

- “Alberto Fernández se debatió frente al dilema de conformar a Cristina y de implementar políticas mínimamente consistentes con la idea de no agravar la situación económica y social heredada del gobierno de Macri y, al cabo de dos años, descubrió que ello no era posible. Por eso se resignó a firmar el muy poco ambicioso acuerdo con el FMI que trabajosamente había tejido Martín Guzmán con el staff de aquella institución, aun cuando sabía que la vicepresidente estaba en contra”.

- “La virulencia que ha tomado este enfrentamiento hace muy difícil predecir que el gobierno llegue a implementar las medidas contempladas en el acuerdo sin graves conflictos sociales”.

Gerardo Morales

- “Es inimaginable que el sector Cristinista del Frente de Todos haga causa común con el Albertismo para tratar de neutralizar y controlar estos estallidos”.

La interna en Juntos por el Cambio

- “Más allá de las competencias naturales que se observan dentro del PRO entre Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el propio Mauricio Macri, el enfrentamiento que tiene una componente ideológica más preocupante es el que se observa dentro del Radicalismo entre el Presidente del Partido y Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y los dirigentes más jóvenes liderados por Martín Lousteau”.

- “Este enfrentamiento dentro del Radicalismo es muy preocupante porque en cierta medida reproduce el que existió dentro de esa misma fuerza entre el Alfonsinismo y el Delaruismo y que tanto contribuyó al fracaso del gobierno de la Alianza en el 2001″.

- Es perfectamente posible imaginar un consenso entre economistas como Carlos Melconian, Luciano Laspina, Hernán Lacunza, Martín Tetaz, Martín Lousteau y Ricardo López Murphy, pero difícilmente se pueda construir un consenso alrededor de un plan económico consistente con la interpretación de la historia a la que adhiere Gerardo Morales”.

