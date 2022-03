Empezó como albañil y hoy lidera una multinacional que edifica obras industriales y de retail

Pablo Ostapovich y una maqueta de uno de los parques industriales que lleva adelante en la zona norte del GBA

Pablo Francisco Ostapovich en el inicio de su vida laboral jamás imaginó que se convertiría en un empresario capaz de liderar una compañía que se dedica a construir obras llave en mano y comandar una estructura compuesta por 800 empleados.

Desde sus oficinas ubicadas en el kilómetro 40,5 del ramal Escobar de la ruta Panamericana, cuando el ritmo laboral se lo permite, suele recorrer su historia personal y a veces hasta le parece que no ocurrió lo que vivió.

No es común que una persona de ser un trabajador de la construcción que se inició a una temprana edad por el impulso de un tío suyo, con los años pase a liderar una compañía que construye naves industriales y de retail llave en mano, además de otras operaciones vinculadas con el segmento en nuestro país y Uruguay.

Es el director de Hormetal que dio sus primeros pasos en 2004 al poco tiempo de salir la Argentina de la crisis de 2001. Pertenece al grupo Ostapovich que lleva más de 35 años en el ámbito de la construcción.

“Nos especializamos en fabricación de estructuras metálicas y pisos industriales, para la construcción de obras logísticas, industriales, agroindustriales y retail. Fuimos pioneros en la implementación del sistema de obra llave en mano resolviendo necesidades del cliente desde el anteproyecto hasta entrega de la obra terminada”, dijo con entusiasmo Pablo Francisco Ostapovich, presidente de Hormetal.

“Fuimos pioneros en la implementación del sistema de obra llave en mano resolviendo necesidades del cliente desde el anteproyecto hasta entrega de la obra terminada” (Ostapovich)

La empresa es en la actualidad referente del sector, con más de 3,5 millones de metros cuadrados (m2) edificados en la región. El desarrollo de lo logístico y tecnológico permitió que desde 2010 también tengan una sede en Montevideo. Desde allí han construido inmuebles para marcas como Coca-Cola, L’Oreal, Sodimac, Nestlé, Estancias del Lago y Polo Oeste, entre otras firmas líderes y multinacionales radicadas también en Uruguay, donde llevan edificados más de 500.000 m2.

Actualmente llevan 47 obras en ejecución

Facturación y presente

El último año la empresa facturó cerca de $ 4.000 millones, “y esperamos este año poder cerrar con un incremento del 40%, afortunadamente estamos con varios proyectos a la vez y aun en pandemia pudimos seguir creciendo”, dijo el líder de Hormetal.

El mercado de la construcción siempre fue uno de los motores económicos de la Argentina; abarca un porcentaje importante del Producto Bruto Interno (PBI) y es un generador de empleo constante para todos los estratos sociales.

Ostapovich se refirió a la actual coyuntura económica argentina: “Desde el último año transitamos una fuerte brecha entre el tipo de cambio libre y oficial lo que generó oportunidades tentadoras para iniciar proyectos. Y ante el acuerdo con el FMI, esperamos que varias empresas se lancen a desarrollar varios proyectos que estaban a la espera de que se calme la situación externa y se pueda hacer un esquema económico que promueva la expansión”.

El empresario confía en que mejore la economía y que haya expansión para el sector

El hoy empresario argumentó que hay mucho crecimiento y oportunidades para la fabricación nacional, porque hay mucha industria argentina que está reemplazando a los productos importados.

Desarrollo e innovación edilicia en el ámbito industrial

Actualmente la compañía tiene 47 obras en construcción, de las cuales 16 están siendo edificadas en Plaza Industrial Escobar y Plaza Industrial Pilar. Se trata de dos parques industriales orientados a Pymes y logísticas, que están desarrollando en la zona norte del Gran Buenos Aires (GBA). “Entre ambos -precisó Ostapovich- totalizan más de 300 hectáreas en acción donde se instalarán más de 250 empresas en los próximos años. La infraestructura ya está culminada y hay un buen ritmo de trabajos para poder concluir las naves a tiempo”.

Las principales innovaciones vienen hoy de la mano de la sustentabilidad. Las empresas entienden que mitigar los impactos medioambientales les brinda también réditos económicos. “Para lograr ese objetivo nosotros nos encargamos de construir obras que se adapten a las normas más exigentes a nivel mundial y que puedan cumplir los parámetros que plantea la certificación LEED”, explicó Ostapovich.

Muchas empresas hacen eje en la edificación sustentable y que todo, incluida la operación a posterior sea amigable con el medio ambiente

Otro eje de innovación de la mano de la sustentabilidad, fue la incorporación de sistemas constructivos industrializados como el steel frame, que permitió acortar los tiempos de edificación y aumentar la eficiencia energética de los inmuebles, utilizando materiales que tienen menor impacto ambiental en su cadena de producción.

En sus obras emplean alma llena, hierro, acero, suelen hacerse galpones de más de 8 metros algo que priorizan las compañías que operan en lo fabril, logístico y retail. Además, de pisos industriales de alta resistencia.

Por una obra de 2.000 m2 cubiertos hay que calcular una inversión superior a los USD 150.000, valor que dependerá también de la superficie y terminaciones que requiera el cliente, y si pide que las estructuras dispongan de oficinas u otras áreas como vestuarios, por ejemplo.

Historia personal

Ostapovich contó qué lo llevó a sumergirse en el sector de la construcción: “Siempre digo que yo no soy ingeniero, soy ingenioso. No tengo educación secundaria ni terciaria, y a los 13 años comencé como de obrero de la construcción con mi tío y así fue como me inicié en la industria. Lógicamente, tuve una cuota de suerte, además de mucho trabajo, porque no paraba, era de lunes a lunes”, dijo.

Luego de unos años comenzó a realizar montajes industriales, y ya con más experiencia, en la década del ‘80 emprendió su propio negocio. “Compré un pequeño lote sobre la ruta Panamericana en Garín, en donde hoy funciona Comercial CMP, una de las empresas emblemas del grupo Abrir mi compañía fue un desafío enorme, pero siempre tuve espíritu ambicioso, aunque creo que ni en mis sueños más optimistas hubiese creído llegar hasta donde llegué”.

Las empresas fabriles, logísticas y agroindustriales piden galpones altos que por lo general superen los 8 metros para poder trabajar con comodidad

Recuerda que contrató a un obrero, después a 5, después a 10 y así fue creciendo y sorteando avatares de nuestra economía. “Creo que una de las claves fue haber incorporado gente capacitada de la que aprendí mucho, y gracias a eso crecí, crecieron mis colaboradores y la empresa”, añadió.

También se hace espacio para su familia. Hoy está en pareja con Jimena con quien tiene un hijo, y de su primer matrimonio tiene 6 hijos, “Ya me me dieron 3 hermosos nietos y tengo otro en camino”, acota.

En sus tiempos libres hace deportes, entrena con continuidad. Desde running y bicicleta hasta tenis, golf y esquí.

“Disfruto mucho de viajar con mi familia, conocer lugares nuevos y compartir todos mis logros con las personas que amo”, relató.

Sobre el contexto general futuro, sostuvo que si bien la política no es su especialidad “como empresario creo que es importante mantener una estabilidad económica controlando la inflación para que podamos planificar a mediano y largo plazo con más certeza. Hay mucha modificación e incremento de impuestos, como por ejemplo la doble indemnización, que no fomenta la creación de nuevo empleos sino todo lo contrario”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: