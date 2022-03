Los países del Mercosur unificarán los requisitos sanitarios para los viajes internacionales

El Mercosur se comprometió a homologar los requisitos de ingreso para los viajeros de la región. Foto: Julián Alvarez

Los ministros de Salud de los países del Mercosur acordaron avanzar hacia una unificación de los requisitos necesarios para cruzar las fronteras en el marco de la situación regional vinculada a la pandemia de Covid-19.

Durante el encuentro, “se reafirmó la necesidad de una armonización regional de estrategias, medidas y criterios en salud relativos al tránsito en las fronteras, en función a los principios y objetivos del Mercosur y las posibilidades para el establecimiento de consensos y procesos”, según reza el comunicado del Ministerio de Salud. En síntesis, esto implicaría un fuerte avance en la agilización de los viajes internacionales regionales , en un contexto de casos graves de coronavirus en franca baja y con campañas de vacunación exitosas.

No obstante, esto no quiere decir que las medidas de cuidado y control serán levantadas, sino que los países se comprometieron a llegar a una homologación de los requisitos de ingreso para que los viajes sean más fáciles, aunque no dejaron de remarcar que seguirán fortaleciendo las estrategias regionales para la intensificación de la vacunación.

De rojo, Carla Vizotti, Ministra de Salud argentina en la IV Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Mercosur y países asociados. (Ministerio de Salud)

La IV Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Mercosur y Estados Asociados, realizada en Montevideo, contó con la participación de Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, y de sus pares Julio César Borba Vargas (Paraguay), Marcelo Queiroga (Brasil), María Begonia Yarza Sáez (Chile) y Daniel Salinas (Uruguay).

El ministro uruguayo dijo luego de la reunión que “se procurará la convergencia respecto a los requisitos de ingreso a cada país, en lo que refiere a vacunas, formas de declaración jurada y análisis de ingresos”. Por ejemplo Chile, tiene un requisito único en la región que les exige a los viajeros internacionales a que homologuen sus vacunas previamente al viaje, la idea de los ministros es que esta clase de exigencias no rijan para la región.

Los países también acordaron definir una estrategia integrada para abordar al Covid-19 en el marco de la circulación de otros virus respiratorios, reforzando la necesidad de mantener las medidas de prevención comunes a esta clase de virus, es decir que las prácticas a las cuales la sociedad ya se acostumbró para evitar la propagación del coronavirus seguirán vigentes para combatir otro tipo de infecciones. Entre ellas se encuentran el uso del barbijo, la buena higienización de las manos, la ventilación adecuada de los espacios cerrados, ya sean laborales, sociales, escolares, entre otros.

Esta medida agilizaría los viajes regionales. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Sumado la armonización de las reglamentaciones, los funcionarios acordaron impulsar iniciativas entre localidades fronterizas, en temas de interés mutuo como los controles de salud en las llamadas “ciudades espejo” (por ejemplo Concordia-Salto) y el impulso de campañas de vacunación en fronteras, para combatir y evitar la emergencia de enfermedades como el sarampión, la rubéola y la fiebre amarilla, entre otras.

Por último, los ministros llegaron al compromiso de fortalecer las estrategias de comunicación de riesgo y compartir las buenas prácticas aprendidas por cada país, con el propósito de aumentar la efectividad de las políticas públicas sanitarias.

Este anuncio sobre la flexibilización de los requisitos de frontera en la región, si bien aún no fue confirmado ni se fijaron fechas, seguramente será celebrado por la industria turística argentina y de la región, ya que estará orientado a la recuperación del sector de las consecuencias ocasionadas por la pandemia.

