El dólar libre sube a $203 y también avanzan las cotizaciones bursátiles

El dólar libre es ofrecido con alza de 50 centavos este lunes, a $203 para la venta. Hay que recordar que la divisa informal llegó a operarse en un piso de $199 el pasado martes.

El dólar mayorista es pactado con ganancia de 30 centavos, a $110, con una brecha cambiaria de 84,5% respecto del dólar informal.

“En el mes el dólar oficial lleva una depreciación del 2,08% mientras que el contado con liquidación se apreció 4,1%. La brecha cierra la semana en niveles del 78%, por debajo de los máximos de 120% de hace unos meses. Esperamos que el acercamiento de la ejecución del programa con el FMI, y la liquidación del agro continúen aflojando la presión sobre la brecha”, puntualizó Paula Gándara, Head Portfolio de Adcap Asset Manager.

Tras la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara Alta, ahora el board del Fondo votará el próximo 25 de marzo -según confirmó el organismo- el acuerdo que firmó con Argentina por la deuda. Si bien el 22 de marzo es el vencimiento de un compromiso con el FMI, el organismo dio la posibilidad al Gobierno de correr el pago de los próximos dos vencimientos sin caer en default.

El comunicado del Fondo firmado por el portavoz Gerry Rice consta de cuatro ejes centrales: reconoce el amplio apoyo social y político logrado frente al acuerdo; destaca el trabajo arduo de las autoridades argentinas; informa sobre la postergación de los vencimientos previstos para el 21 y 22 de este mes por unos 2.014 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) en total, que podrán concretarse hasta el 31 de marzo sin que se considere en cesación de pago, y confirma que el board se reunirá el 25 de marzo para votar el memorando.

Las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron en la semana pasada unos USD 25 millones y finalizaron en 37.013 millones de dólares. La entidad monetaria sostiene un saldo comprador en el mercado mayorista por unos USD 500 millones en el transcurso de marzo.

El directorio del BCRA estudia incrementar la tasa de referencia entre 1,5 y 2 puntos porcentuales a corto plazo para adecuar el rendimiento a la alta inflación, afirmó a Reuters una fuente con conocimiento directo del tema.

Por otro lado, ante un índice de inflación que en febrero mostró un fuerte aumento, el presidente Alberto Fernández dio el viernes un discurso para sólo anunciar la creación de un Fondo de Estabilización del trigo. El mercado esperaba anuncios más concretos sobre cómo frenar la suba de precios.

“La aprobación final del acuerdo con el FMI es un paso adelante que evita por el momento una mayor complejidad macroeconómica, principalmente en términos financieros. No obstante, esto no resuelve los problemas internos que tiene la economía argentina los cuales deberán abordarse, más temprano que tarde y a pesar de la resistencia dentro del espacio político oficialista, mediante un programa de estabilización. No en vano el anuncio del Presidente, aunque no muy atinado dado el contexto, sobre la guerra que se inicia”, resumió Martín Calveira, investigador del IAE Business School de la Universidad Austral.

