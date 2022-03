El acuerdo con el FMI es casi un hecho: ¿van a subir los bonos y bajar el riesgo país?

La fachada del FMI en Washington (REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo)

El fin de la principal tarea que se le encomendó al ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando llegó al cargo en diciembre de 2019 está cerca. La deuda con privados está reestructurada y de no mediar un cisne negro el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará en los próximos días el programa ya acordado con el staff del organismo y avalado, con bemoles, por el Congreso. Llegado ese punto, queda por preguntarse entonces si el problema de la deuda empieza a encontrar una solución, si el riesgo país tiene chances de bajar y si, en ese caso, los bonos argentinos vuelven a ser una alternativa de inversión para perfiles moderados o moderadamente de riesgo .

Una primera respuesta la dan los precios en el mercado. El riesgo país en 1789 puntos, nivel al que cerró este viernes, muestra que a la hora de hacer apuestas el mercado sigue considerando a la deuda argentina de alto riesgo. Algunas mejoras, no tanto en los precios sino en el valor implícito del dólar, se pudieron ver en las últimas semanas hasta la concresión del acuerdo a nivel de staff. Subas algo diluidas por la desmejora del contexto internacional como resultado de la guerra en Europa.

Los bonos Globales son una muestra de que la salud de la deuda soberana argentina todavía está lejos de ser buena. Las seis emisiones surgidas del canje 2020 cotizan bien por debajo de los 40 centavos por dólar de valor técnico, mientras que dos de ellas lo hacen debajo de los 30 centavos por dólar. Esa marca, la de los 30 centavos, es muy significativa en un mercado de deuda: es el precio al que suele posarse la dedua en problemas -distressed-, al borde del default o necesitada de una reestructuración.

Consultados por Infobae, mientras tanto, especialistas intentaron dilucidar lo que creen que sigue. El presente es malo, pero la puesta en marcha del programa que evita el default con el FMI y mueve algunas variables macro podría tener efectos sobre los precios de los bonos.

Las respuestas no son unánimes. A tono con los precios del mercado, la visión más común es que las mejoras que se pueden esperar en los precios de la deuda son como mucho modestas. Caso contrario, los precios ya estarían subiendo previendo la mejora. Aunque, cabe aclarar, hay visiones más pesimistas que otras.

Una de las miradas es que los precios del mercado tienen implícito que el acuerdo con el Fondo evita un escenario peor, pero que no habilita a pensar mejoras. Y que el mercado, en este caso, no se equivoca.

“El sendero fiscal marcado por el programa del FMI es visto como poco ambicioso. No despeja el temor a una nueva reestructuración. Por lo tanto, el mercado toma el valor de recupero (aproximadamente 30 centavos por dólar) como valor de referencia. Si hay una noticia mala que tira el precio por debajo de ese valor, se genera una oportunidad de compra. Si por el contrario mejora el clima, la suba potencial es limitada, porque arriba de 35 centavos por dólar tenes fila de vendedores”, dijo Norberto Sosa de Invertir En Bolsa.

Para el analista, el contexto internacional tiene más posibilidades de definir el rubo de los bonos argentinos que la marcha del programa acordado con el Fondo.

“Hay una gran correlación este año entre los precios de los bonos en dólares y los bonos emergentes en general”, sostuvo Sosa.

“Cuando parecía que no había acuerdo, los bonos fueron muy castigados y generaron una oportunidad compra. El acercamiento con el FMI hizo recuperar los precios, pero luego se movieron con el mismo ritmo de todos los bonos emergentes. Así que si el conflicto bélico se va disipando, los bonos argentinos van a seguir recuperando, pero te destaco que su recuperación estará limitada por la posición técnica que tienen los fondos externos sobre Argentina”, concluyó.

La “posición técnica” es un ya algo añejo karma para la deuda local. El furor por la deuda argentina durante el período 2015 a 2018 hizo que muchos fondos tomaran grandes posiciones en bonos argentinos. Cuando, tras la crisis de balanza de pagos de 2018 y la corrida contra el peso de 2019, esos fondos quisieron vender, se encontraron con un mercado demasiado pequeño como para descargar tenencias tan grandes.

Decididos a abandonar sus bonos argentinos, esos fondos terminan poniendo un techo a toda suba porque ante cada repunte del mercado aprovechan la mejora en los precios para vender grandes volúmenes y eso deprime los precios una vez más.

“El acuerdo con el Fondo, si bien evita un default lo que es algo muy importante, no soluciona ninguno de los problemas que tiene Argentina”, dijo Martín Vauthier, economista de Anker.

“Implica un ordenamiento macro muy gradual y no incorpora ninguna reforma estructural que le permita a la Argentina salir de ya 15 años de estancamiento. Entonces si bien elimina un escenario muy disruptivo, los problemas de la macro argentina siguen estando. Entonces me parece que el acuerdo no funciona para revertir expectativas, de hecho reflejan altas probabilidades de que se necesite una reestructuración”, agregó.

Pero no todos los análisis consideran a los bonos argentinos un activo que no genera oportunidades de inversión. Aunque lejos de pintar un panorama dorado, una recomendación de estrategia de IOL InvertirOnline se atreve a sugerir que, como inversión de riesgo, los precios de los bonos argentinos en dólares presentan hoy una oportunidad.

El análisis que lleva la firma de Maximiliano Donzelli y Damián Vlassich remarca que hoy los bonos en dólares están por debajo del valor que tenían antes de que se anunciara el entendimiento, previo al acuerdo, en enero último. Mirando la evolución del Riesgo País de otros países de la región, el informe concluye que los movimientos bajistas fueron generalizados. Y que la mejora en los bonos en pesos que se dio al mismo tiempo puede sugerir que hay una divergencia entre los dos mercados que eventualmente deberá desaparecer.

“Por lo tanto, la mala performance de los bonos en dólares no tendría su origen a una peor situación macroeconómica local, sino que es parte de un fenómeno más global, ligado al conflicto en Europa que afectó a las posiciones de renta fija que no son de calidad”, sostiene el análisis.

“Por ende, creemos que es un buen momento para incorporar en la cartera algunos bonos soberanos en dólares. Nos basamos en que vemos probable que los valores de las cotizaciones aumenten una vez que los bonos reflejen con mayor precisión la situación financiera local (acuerdo con el FMI, acumulación de Reservas Internacionales, precios de materias primas agrícolas altos) tal cual lo hicieron el resto de los activos financieros”, agregó el reporte de IOL InvertirOnline.

“Por lo tanto, y en un horizonte de corto plazo, esperamos que los bonos en dólares se acoplen al buen desempeño del resto de los activos financieros presentando la mejor relación riesgo-retorno los bonos en ley extranjera Global 35 y Global 41″, concluyeron.

