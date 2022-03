Cuánto cuestan las garantías de alquiler en los distintos barrios de Buenos Aires

Los seguros de caución pueden ser tomados como una garantía a la hora de firmar un contrato

Desde junio de 2020, cuando entró en vigencia la Ley de Alquileres, los seguros de caución pueden ser tomados como una garantía a la hora de firmar un contrato. Es una de las opciones que tienen los propietarios e inquilinos.

Desde la plataforma Zonaprop realizaron un relevamiento de los valores de los seguros de caución de acuerdo a los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Según el informe, las garantías para alquilar un departamento de dos ambientes tienen precios entre $71.872 hasta $184.635.

Los barrios con valores más altos de garantía son Puerto Madero ($184.635), Palermo ($110.571) y Nuñez ($108.132). Por otro lado, los más económicos son San Telmo ($71.872), La Boca ($75.246) y Floresta ($75.460).

En departamentos de tres ambientes y 70 metros cuadrados, el rango de precios aumenta y los valores son entre $100.500 y $270.150. Puerto Madero también lidera el ranking de precios por barrio con un valor de $270.150, seguido por Palermo ($167.850 pesos) y Belgrano ($162.750). Aquellos más accesibles son San Telmo ($95.100), Liniers ($100.500) y Parque Patricios ($109.200).

El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ofrece garantías a través del programa Garantías + Fácil, que facilita el acceso a seguros de caución de diferentes compañías. Los inquilinos que queden seleccionados en el programa pueden obtener su garantía con un descuento del 70% en el seguro.

Los requisitos para postularse al programa incluyen tener más de 18 años de edad; poseer un ingreso total o familiar de entre 2 y 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (entre $66.000 y $231.000); no contar con antecedentes financieros desfavorables; poseer Documento Nacional de Identidad argentino; y la vivienda a alquilar debe estar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, para acceder al subsidio no se debe haber sido previamente favorecido con otro beneficio del IVC; no encontrarse en el registro de deudores alimentarios. El valor del alquiler no puede superar las 654 UVAs (unos $70.000 a la fecha).

Entre las empresas que ofrecen estos seguros a través del IVC están Zonaprop Garantías, Woranz, Alba Caución, Crédito y Caución y Triunfo Seguros. A través de los seguros, la compañía actúa como garante de alquiler y se encarga de cubrir las pérdidas en caso de que el inquilino no cumpla con el pago del alquiler, los servicios, impuestos o expensas.

Precio de los alquileres

De acuerdo a los datos del portal inmobiliario, Zonaprop, Puerto Madero lidera el ranking de precios de barrios en la Ciudad de Buenos Aires. El alquiler promedio se ubica en $105.990 por mes, mientras que el retorno anual del alquiler se mantiene bajo (2,8%).

Le siguen Palermo ($61.614 por mes) y Nuñez ($59.188) en el ranking. En la zona media se encuentran Villa Urquiza ($53.421), Villa Ortuzar ($51.354), Caballito ($49.830), Santa Rita ($47.675), y Paternal ($45.300). Los barrios más económicos para alquilar son San Telmo ($40.915), La Boca ($42.164) y Constitución ($42.247).

¿Cuánto cuesta alquilar en CABA? El alquiler de un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados se ubica en promedio en $50.891 por mes en febrero de 2022, un 4,5% por encima del mes anterior. Por otra parte, una unidad de tres ambientes y 70 metros cuadrados se alquila por $70.699 por mes.

En 2021 los alquileres acumularon una suba de 52,8%, levemente por encima de la inflación. La oferta sigue acotada en la ciudad de Buenos Aires: el volumen actual de avisos es 15% menor al de 2020 y 25% menor al de 2019.

