Para el presidente del Banco Central, el acuerdo con el FMI “permitirá una recomposición de reservas muy importante”

Miguel Pesce, presidente del Banco Central

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró este miércoles que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitiría “una recomposición de reservas muy importante” no solo por los desembolsos del organismo, sino por el ingreso de capitales asociados a la inversión extranjera y el financiamiento del comercio exterior.

Pesce afirmó que “sería muy grave” no firmar un acuerdo con el FMI debido “no solo el efecto de los desembolsos sobre las reservas. Tenemos vencimientos con los organismos multilaterales del orden de los USD 2.500 millones anuales, entre intereses y capital. El año pasado tuvimos un saldo negativo, especialmente por los pagos que tuvimos que hacer al Fondo Monetario. Estamos previendo que con acuerdo con el Fondo vamos a tener ingresos por multilaterales del orden de los USD 4.700 millones. El acuerdo con el Fondo destrabaría el financiamiento a nuestro comercio exterior, de los organismos multilaterales, de la inversión extranjera directa que nos permitiría una recomposición de reservas muy importante”.

“De no darse el acuerdo, todo esto se vuelve negativo, porque no podemos esperar sin acuerdo, entrando en cesación de pagos con el Fondo, que los organismos multilaterales nos presten. Tenga presente que el FMI es el organismo internacional creado para solucionar los problemas de balanza de pago de los países para que no tengan que aplicar políticas de ajuste extraordinaria”, argumentó Miguel Pesce.

“En el caso de la Argentina el que está provocando el problema de balanza de pagos es el propio Fondo”

“En el caso de la Argentina el que está provocando el problema de balanza de pagos -y esto lo ha reconocido el FMI- es el Fondo. Tenemos un precipicio de USD 19.000 millones este año. Entonces el problema es cómo resolvemos esos USD 19.000 millones de vencimientos este año y USD 19.000 millones el año que viene. Quién le va a prestar a la Argentina, quién va a financiar a la Argentina cuando el organismo encargado de resolver la balanza de pagos es el que los provoca y en una magnitud inusitada, que son el 25% de nuestras exportaciones del año pasado lo que hay que pagarle al Fondo”, expresó el presidente del Banco Central.

“Que había que acumular reservas, no me cabe la menor duda. Que había que intentar mantener el tipo de cambio real lo habíamos planteado ya en los lineamientos de enero de 2020. Que hay que tratar de mantener tasas de interés reales a aquellos que deciden ahorrar especialmente a los pequeños ahorristas lo hemos planteado desde el principio de la gestión”, indicó Pesce en diálogo con El Destape FM.

“La Argentina necesita desarrollar su mercado de capitales. El Banco Central tiene esterilizados 4,5 billones de pesos que necesitamos que se transformen en inversión y desarrollo”, agregó.

Pesce subrayó el objetivo del BCRA de sostener un ritmo de devaluación del peso afín con la inflación, así como tasas reales positivas. “Con el tipo de cambio hemos cambiado el paso devaluatorio, pero no hemos producido un salto extraordinario. Nosotros esperábamos una moderación de la inflación en los próximos meses. Estamos viendo los shocks que se han producido en los precios internacionales y de ninguna manera estimábamos un salto devaluatorio brusco ni aún bajo esa referencia que hicimos en el acuerdo con respecto al tipo de cambio del cierre de 2021. Así que lo único que hemos hecho es cambiar el paso devaluatorio y, en la medida en que la inflación lo permitiera, íbamos a acelerar o cambiar el paso devaluatorio nuevamente. Estamos en un momento donde se ha producido un shock internacional. Vamos a ver cómo continuamos”.

“Ninguna economía puede crecer cuando tiene que destinar el 25% de sus exportaciones a pagarle a un organismo multilateral”

Por otra parte, consideró que “hay altísima volatilidad en los precios, dispersiones en los precios, según el continente donde se mida el gas natural licuado. No podemos saber todavía a que precio nos van a vender a nosotros el gas, así que todos estos elementos los tendremos que ir analizando día a día”.

“Los precios internacionales tienen una altísima volatilidad, están subiendo y bajando fuertemente cada día. Cada día los gobiernos toman decisiones. El presidente Biden prohibió el desembarco de combustible ruso en puertos norteamericanos. Esto ha vuelto a afectar los precios. El primer impacto esta mañana es de caída del precio del petróleo y del gas, obviamente siguen en valores superlativos, y también caída del precio del trigo. De todas formas, estamos con precios récord del trigo en este siglo y una cosa es afrontar esta circunstancia en los países europeos, donde los niveles de pobreza son muy bajos y otra es afrontar estos desafíos en un país que tiene 40% de su población por debajo de la línea de pobreza”, indicó el funcionario.

Acerca de la posibilidad de incrementar las retenciones a las exportaciones de granos y derivados, estimó que “Argentina siempre necesita soluciones propias. Por un lado el aumento de precios de los granos favorece la balanza comercial; por otro lado, hasta que logremos destrabar las inversiones en hidrocarburos, estamos importando energía, así que el aumento del precio de los combustibles nos afecta negativamente en nuestra balanza y por supuesto tenemos que cuidar la mesa de los argentinos. Así que como somos un país idiosincrático, tenemos que encontrar una solución idiosincrática a este tema. Es difícil obtener consensos amplios, así que seguramente el Gobierno encontrará un camino dentro de su propia esfera para poder afrontar este problema. En esto estamos trabajando con los ministerios de Economía, de Producción, de Agricultura, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Comercio, para tratar de encontrar una solución y que esto no termine impactando en la mesa de los argentinos”.

