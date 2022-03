Las criptomonedas y el primer conflicto bélico con impacto global: más dudas o alternativa en medio de la incertidumbre

La invasión de Rusia a Ucrania es el primer conflicto bélico a gran escala en el que los bandos beligerantes utilizan criptomonedas como medio digital de intercambio (Reuters)

La invasión de Rusia a Ucrania es el primer conflicto bélico a gran escala en el que los bandos beligerantes utilizan criptomonedas como medio digital de intercambio. En este marco, los criptoactivos demostraron como nunca antes ser una alternativa clave para resguardar riqueza en un escenario de peligro a nivel mundial. Y tras su derrumbe al comienzo de la invasión rusa, las criptomonedas luego gozaron de un fuerte rebote, aunque mantuvieron una alta volatilidad (subibaja).

Cuál será el impacto en los criptoactivos en este contexto y cuáles podrían ser los que tengan un mayor crecimiento de cara a los próximos meses, según pronosticaron diferentes expertos este viernes en diálogo con Infobae.

En la semana, en medio de la invasión rusa a Ucrania y de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados al agresor, el precio del Bitcoin (BTC) -por ejemplo- se volvió a disparar y se ubicó muy cómodamente por arriba de los USD 40.000. El salto en la demanda se debió en parte a que los rusos escaparon del rublo luego de que las sanciones económicas y a la prohibición a la compra de moneda extranjera provocaran una caída del 30% en el valor de la moneda rusa y se desatara una corrida bancaria entre ciudadanos temerosos de perder sus ahorros.

Frente a este escenario, las criptomonedas se mostraron como un vehículo eficaz para la transferencia de fondos. “El gobierno ucraniano puede fondear recursos que la gente le envía para apoyarlos mediante las cripto. También permite a los bancos, empresarios o personas de Rusia hacer transferencias por fuera del sistema tradicional Swift que en gran parte están suspendidos. Es decir, desde un punto de vista tecnológico resuelve los problemas de poder transferir riquezas o a través de medios no regulados por gobiernos ni por organizaciones internacionales”, dijo Manuel Calderón, profesor de Criptomonedas de la Maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

Esta semana el precio del Bitcoin (BTC) se volvió a disparar, aunque mantuvo alta volatilidad (CriptoNoticias)

Respecto del precio de las criptomonedas, hay diferentes puntos a tener en cuenta. Por el lado negativo, este año hay muchos factores de riesgo : comenzó asociado a la inflación de EE.UU., a la suba de tasas. “Las inversiones salían de las posiciones más riesgosas a nivel global y eso generó mucha volatilidad, mucha caída de precios en el mercado de las criptos. Después se sumó la guerra, que inicialmente fue un factor de incertidumbre adicional, y eso también generó un aumento de riesgo; una caída de las cripto, lo mismo de otros activos, de acciones, índices”, entre otros, agregó el académico.

Sin embargo, por el otro lado, las cripto después demostraron ser útiles para la transferencia de riquezas. “Eso puede provocar un impacto positivo -resaltó el especialista-, porque a pesar de las guerras, de los problemas entre países para realizar transacciones y transferencias, las cripto se mostraron como una alternativa eficaz para ahorrar”.

Ariel Scaliter, director de cripto economía de Ucema, estimó que en la medida que haya más problemas en el mundo -como la guerra de Rusia y Ucrania- habrá mayor incentivo a tener una moneda que no dependa de un Estado en particular ni censurado. “Esto vale tanto para los rusos, que ven decaer su moneda como para los no rusos que ven cómo los Gobiernos por una decisión política podrían intervenir en sus cuentas en caso de que estén metidos en algún conflicto”, subrayó.

Y en ese sentido explicó que en las guerras los gobiernos tienen problemas y, ante este panorama, “el Bitcoin o algunas criptomonedas lo que hacen es crear un sistema donde la moneda y el Estado no sean lo mismo”. Según su perspectiva, situaciones como las actuales ratifican la necesidad de un sistema monetario no censurable por los gobiernos.

Con lo cual, el impacto podría ser un crecimiento en el mercado de las criptomonedas y posiblemente la valuación de algunos activos de resguardo de valor como el BTC, reflexionó el también cofundador y Chief Technology Officer (CTO) de Agrotoken.

Para Florencia Benson, analista y consultora especializada en cripto, en principio “en el corto plazo habrá una reconfiguración entre las relaciones entre el Estado nación y las criptomonedas”, donde dejará de ser tan clara la distinción entre lo legal y lo ilegal.

Según sus proyecciones, posiblemente haya una jerarquización de los activos cripto en los distintos niveles tanto de legitimidad como de valor. De acá a un año, “se está tendiendo hacia una estabilización del sistema. Pero creo que este conflicto impactará de manera tal que se ordenen esos vínculos entre Estado nación y las cripto. Y dentro del universo cripto se va a ordenar, jerarquizar y depurar un poco la oferta”, vaticinó.

Consultada sobre si cree que el conflicto bélico hará que las criptomonedas aumenten o disminuyan su valor en los próximos meses y de cara al 2023, Benson deslizó: “Creo que va a generar más FOMO (siglas de ‘Fear Of Missing Out’) y también más desconfianza. Es decir, se van a cancelar mutuamente en cierto sentido estas tendencias. Algunas van a subir y otras van a bajar, naturalmente”.

Por su parte, Calderón se mostró sin dudas respecto del inminente crecimiento de los criptoactivos: “Estoy convencido de que la industria y el mercado de las criptomonedas va a seguir creciendo muy rápido”. En ese eje, remarcó que las cripto ya se están mostrando como una alternativa muy interesante en situaciones de conflictos y peligros a nivel global para resguardar riqueza, para ahorrar. Y eso le genera más valor a las cripto. Es que, de esta forma, ya no está la incertidumbre de que un banco va a ser controlado, porque es imposible que un Gobierno controle el sistema transaccional de las criptomonedas.

Las “estrellas”

De acuerdo con el profesor, las criptomonedas que crecerán más en los próximos meses serán Ethereum (ETH), Luna y Fantom; en tanto que para el CTO de Agrotoken serán el Bitcoin y otras ligadas a plataformas de blockchain como ETH, Polkadot y Algorand.

Según el punto de vista de Benson, se va a consolidar el Bitcoin como reserva de valor global y quizás hacia un reemplazo del patrón global post Bretton Woods. “Ethereum ya está consolidada en segundo lugar y después tenés proyectos challengers interesantes como Solana Polkadot Terra Fantom, pero nada de esto se verá afectado por el conflicto geopolítico. Cualquier ventaja o desventaja va a ser temporal”, cerró.

Cómo cerraron los precios de las principales criptomonedas al cierre de los mercados el último viernes:

- Bitcoin. USD 41.600,137, bajó 0,97 por ciento.

- Ethereum: USD 2.744,564, perdió 0,76 por ciento.

- TetherUs: USD 1, sin cambios.

- BNB. USD 396,648, subió 0,13 por ciento.

- Litecoin: USD 107,312, cayó 1,99 por ciento.

- Dogecoin: USD 0,127, disminuyó 0,78 por ciento.

