El nuevo negocio fintech de Gabriel Martino, ex CEO de HSBC: quiere convertirse en el unicornio latino de los préstamos digitales

Gabriel Martino, ex presidente de HSBC y socio de Clave

Con el resultado de la colocación de un fideicomiso en el mercado quedó formalmente lanzada la operatoria local de Clave, el nuevo negocio fintech de Gabriel Martino, el ex CEO del banco HSBC.

“Tras recibir autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Clave Créditos, compañía afiliada a la fintech tecnológica norteamericana Clave con base en Argentina, hizo su presentación formal en el mercado de capitales local con su primer Fideicomiso Financiero Clave I, logrando captar inversiones por más de 561.000.000 millones de pesos, lo que demuestra la confianza del mercado al recibir ofertas que superan ampliamente la oferta emitida por la compañía”, destacó la empresa en un comunicado.

“Somos banqueros, tenemos 30 años de experiencia en prestar y tenemos mucho acceso al fondeo institucional en EEUU” (Martino)

Clave, que ya opera en Colombia, es una plataforma de préstamos digitales que brinda a los usuarios una billetera para acceder a “soluciones simples, intuitivas y seguras a los servicios financieros tradicionales que incluyen crédito, pagos y transferencias, además de brindar una puerta de entrada a una nueva era de productos financieros basados en la tecnología blockchain”, según destacan los fundadores

Martino renunció a la presidencia del banco local en 2019 y luego de un breve paso por Londres se desvinculó de la entidad. Ahora se asoció a otros banqueros para comandar Clave: se trata de Pablo Pizzimbono (CEO), Marcelo Pizzimbono (presidente) y William Kelly (CFO), todos con amplia experiencia en entidades como JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs, entre otros. Su cargo será el de “advisor”: “Muy involucrado, pero lejos del día a día”, le dijo a Infobae en una charla en la que detalló en exclusiva los objetivos del proyecto. En el equipo, además, hay ejecutivos con trayectoria en el mercado financiero, fintech y asegurador local.

“El negocio tiene que ver con los préstamos convencionales, pero con un anclaje digital desde una app. Lo que haremos con blockchain en el futuro es ponerlo a servicio de la gente y que el que quiera pueda tener en la aplicación sus contratos digitales, sus NFT. Apuntamos a toda la región, desde Canadá para abajo y vamos a ser un banco en Estados Unidos ”, definió Martino.

Pablo Pizzimbono, CEO de la fintech (en el cetro, de camisa gris) con otros empleados de la empresa

“Somos una empresa tecnológica que busca promover el acceso digital a créditos, pagos, transferencias y a un portal blockchain. No somos un exchange ni una app para comprar y vender cripto: proveemos productos financieros online que son muy necesarios y queremos ayudar a que la gente se eduque financieramente en nuevos servicios que vendrán por la blockchain. Somos un puente”, agregó Pizzimbono, un banquero argentino que vivió casi toda su vida en EEUU, que pasó por JP Morgan, HSBC y Morgan Stanley y que es amigo de Martino desde hace 30 años.

El ex CEO de HSBC asegura que, en medio de la irrupción de una gran cantidad de empresas fintech en América Latina, el diferencial del nuevo proyecto será la tecnología. “Vamos a competir con todos y cada vez habrá más fintech. Somos banqueros, tenemos 30 años de experiencia en prestar y tenemos mucho acceso al fondeo institucional en EEUU. En Colombia ya estamos prestando por medio de Kandeo, un private equity que tiene varios retailers [Rayco en este caso], y colocaremos USD 25 millones en seis meses en créditos en ese país. Vamos a poner mucho foco en los latinos en EEUU, no a los que trabajan en Wall Street sino en los 60 millones que están mal atendidos ”, dijo Martino.

La empresa ya debutó en la región y este año, además de Argentina y Colombia, lanzará operaciones también en Uruguay y México

Pizzimbono describe esa desatención con un ejemplo personal: si bien vivió toda su vida en EEUU, se llama Pablo y Spotify, que lo identifica como latino, le recomienda siempre productos de consumo, pero nunca servicios financieros. “Vamos por ese target”, aseguró.

La empresa ya debutó en la región y este año, además de Argentina y Colombia, lanzará operaciones también en Uruguay y México; a comienzos de 2023 será el turno para Perú y Guatemala y a fines de ese año, EEUU, con foco en los estados de California, Texas, Florida y nueva York, donde está el 80% de los latinos.

A fines de 2022 esperan tener 2 millones de clientes en la región, pero aún no dieron detalles del plan de crecimiento en EEUU ni hicieron público el total de inversiones recibidas . También buscan aportar al desarrollo de los mercados de capitales locales: “Nuestra idea no es sólo el préstamo promedio en consumo sino, por medio de nuestro estructurador y el fondeo que tendremos, hacer productos más sofisticados para el mercado americano. Vamos a ser una compañía que trascienda: queremos ser un unicornio”, aseguró Martino.

A nivel local el modelo de préstamos será por múltiples vías, incluido el retail: habrá códigos de descuentos; mercado abierto y también direccionado, como por medio de cadenas de electrodomésticos; y compras puntuales, desde una moto a un celular, por ejemplo.

La economía argentina

En los últimos días, el banquero también habló de su relación con Horacio Rodríguez Larreta y criticó la economía local. “Con Horacio tengo una amistad de más de 30 años, no tendría problema en acercarle un plan de gobierno. El tema público me interesa y puedo aportar mi granito de arena para que esto salga adelante”, aseguró en una entrevista en Radio Con Vos en la que también dijo que Argentina no es un “país creíble”.

“Necesitamos un plan económico, sí o sí” , sintetizó en la charla con Infobae. “Hubo que arreglar rápido con los bonistas y con el FMI para tener acceso a los mercados de capitales, no sólo para el país sino también para las empresas. La única forma de desarrollar inversiones de mediano y largo plazo es con el mercado de capitales. Necesitamos ese plan y arreglar con el Fondo para no caernos, pero ese plan tiene que ser, básicamente, para que los argentinos y el resto del mundo quieran venir a invertir al país”, afirmó el ex banquero, ahora empresario fintech.

