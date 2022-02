Ahorros: cómo integrar la cartera si se es un inversor conservador, moderado o arriesgado

El perfil del inversor es un conjunto de atributos personales y financieros (Reuters)

Existe un amplio abanico de alternativas de inversión a diferentes plazos, con diferentes monedas y riesgos . Entonces, ¿cómo saber cuáles son más adecuados para nosotros? Antes de dar el primer paso y actuar en el mercado es fundamental definir el perfil de riesgo dispuesto a asumir, dado que no existe una renta asegurada.

¿Cuál es mi punto de partida y mi objetivo final del dinero? ¿Qué tiempo dispongo para alcanzar mi propósito? ¿Estoy dispuesto a soportar alguna caída en el valor de mi inversión? ¿Cuánto conozco el mercado de capitales? ¿Qué experiencia tengo como inversor? ¿Aproximadamente, qué porcentaje de mis ingresos mensuales ahorro por mes?

Esas son algunas de las preguntas que podrán acercarnos a saber qué tipo de inversor es uno: conservador, moderado o arriesgado. Esencialmente, el perfil del inversor es el conjunto de atributos personales y financieros que determinan la manera en que uno va a invertir el dinero. Conocer bien estas características es clave a la hora de contratar los productos.

Perfiles del inversor:

- Conservador (bajo): busca opciones de renta moderadas para no asumir riesgos importantes. Prioriza una disponibilidad (liquidez en la jerga del mercado) inmediata y minimiza la incidencia de las variaciones y/o fluctuaciones del mercado.

- Moderado (medio): asume ciertas oscilaciones en el capital invertido, esperando que en un mediano o largo plazo pueda obtener mayor rentabilidad. Puede tolerar cierto riesgo.

- Arriesgado (alto): su propósito esencial es maximizar el rendimiento de su cartera y, para ello, asume un componente de riesgo alto. Está dispuesto a mantener sus colocaciones de dinero por períodos largos, sin asignarle una alta prioridad a la disponibilidad inmediata de sus activos invertidos.

Para Miguel Boggiano "absolutamente todos tienen una sobrestimación de su tolerancia al riesgo”

Los economistas consultados por Infobae coincidieron en destacar que no hay un monto de dinero más conveniente que otro para invertir según cada perfil riesgo, ya que esto dependerá exclusivamente de la voluntad de cada persona.

Nery Persichini, analista económico y financiero, afirmó que “el monto a invertir no siempre está asociado al riesgo”. Y a su turno, el economista Miguel Boggiano opinó que “no importa si (las personas) tienen USD 1.000 o USD 100 millones, ya que absolutamente todos tienen una sobrestimación de su tolerancia al riesgo”.

Guido Lorenzo, director de LCG, dio a este medio tres opciones para llenar la cartera de inversión según el perfil de cada uno:

“Si uno es conservador, que se cubra contra la inflación plazos fijos UVA, y si tiene algo de dólar que lo coloque en títulos americanos”, aconsejó. Si sos más moderado, señaló, de tu cartera podés tener un 50% en títulos de renta fija y plazo fijo, un 25% en acciones y un 25% en títulos de Estados Unidos”.

Absolutamente todos tienen una sobrestimación de su tolerancia al riesgo (Boggiano)

Para quienes tienen un perfil más arriesgado, más agresivo, destacó que “se podría pensar en una cartera con 40% de renta variable, 20% de algún título público de Argentina y el resto en títulos de afuera o una mezcla entre títulos de afuera y plazos fijos ajustables por inflación de Argentina”. Según sus dichos, estos inversores “suelen ser más jóvenes porque no tiene realmente la necesidad ese dinero”.

Herramientas del sistema financiero

El Banco Nación tiene disponible en su página web la opción de realizar un test para conocer qué perfil de inversor es cada uno. Se puede acceder a través del siguiente link: https://www.bna.com.ar/Personas/TestDelInversor.

A fin de informar sobre los productos que son y no son adecuados de acuerdo con cada perfil, desde el Banco Santander pusieron a disposición criterios orientativos de concentraciones máximas por familias de productos financieros para cada perfil de inversor. Se establecieron teniendo en consideración el riesgo y liquidez asociado a cada producto. Y adicionalmente, dentro de cada familia, se fijaron concentraciones máximas específicas para cuando se adquieran productos en moneda extranjera, con una calificación crediticia baja o productos de alto riesgo.

1) Plazo Fijo: conservador 100%, moderado 100% y agresivo 100%;

2) Lebacs: conservador 100%, moderado 100% y agresivo 100%;

3) Fondos de Liquidez (Super Ahorro $ /Super Ahorro Plus): conservador 100%, moderado 100% y agresivo 100%;

4) Productos y Fondos Comunes de Inversión de Letes (Letras del Tesoro en Dólares / Pesos): conservador 80%, moderado 100% y agresivo 100%;

5) Fondos Comunes de Inversión de Renta Mixta (Super Gestión Balanceado resto cuotas (NO C) / Supergestión / Super Gestión Multimercados resto de cuotas (NO C) / Superfondo Renta Futura cuota B / Superfondo Combinado): conservador 50%, moderado 75% y agresivo 100%.

Si uno es conservador, que se cubra contra la inflación a través de plazos fijos UVA, y si tiene algo de dólar que lo coloque en títulos americanos (Lorenzo)

6) Productos y Fondos Comunes de Inversión de Renta Fija Pública (Superfondo Renta $ / Super Bonos / Superfondo Renta Fija / Superfondo Renta Fija Dólares / Superfondo Renta Fija Dólares II / Superfondo Estratégico/ Superfondo Renta Fija Latam): conservador 50%, moderado 75% y agresivo 100%;

- Productos en moneda extranjera: conservador 50%, moderado 75% y agresivo 100%;

- Productos de alto riesgo*: conservador 5%, moderado 10% y agresivo 15%;

7) Productos y Fondos Comunes de Inversión de Renta Fija Privada: conservador 20%, moderado 30% y agresivo 40%;

- Productos en moneda extranjera con Calificación Mayor a A: conservador 20%, moderado 30% y agresivo 40%;

El perfil de inversor arriesgado busca maximizar el rendimiento de su cartera y, para ello, asume un componente de riesgo alto (EFE)

- Productos de alto riesgo (son los que por su alta volatilidad pueden ocasionar una posible pérdida de capital): conservador 5%, moderado 10% y agresivo 15%.

8) Productos y Fondos Comunes de Inversión de Renta Variable (Superfondo Acciones / Superfondo Renta Variable / Superfondo Latinoamérica / Superfondo Acciones Brasil): conservador 15%, moderado 30% y agresivo 60%;

-Productos de alto riesgo: conservador 10%, moderado 20% y agresivo 30%.

Algunos ejemplos de productos de ato riesgo pueden ser los de renta fija pública (Cedines, Cupón vinculado al PBI, Opciones sobre Bonos); los de renta fija privada (Bonos corporativos con calificación menor a A, Fideicomisos subordinados a Tramo A) y los de renta variable (Acciones preferidas, ADRs, Cedears, Opciones de Renta Variable).

Otras alternativas

Mariano Calviello, Head Portfolio Manager de Fondos Fima, sugirió invertir de la siguiente forma según los distintos perfiles:

- Perfil conservador: para los clientes que busquen rentabilizar sus excedentes de liquidez en un contexto de alta inflación, Fima Premium permite obtener rendimientos en el área del 30% con liquidez inmediata. Este fondo invierte mayormente en cuentas remuneradas y plazos fijos. Incluso podrían utilizar fondos que ya invierten en títulos públicos de muy corto plazo, con liquidez en 24 horas, como Fima Ahorro Pesos o Fima Ahorro Plus. En su mayoría, estos dos fondos invierten en letras del Tesoro (con ajuste fijo o CER), obligaciones negociables y plazos fijos. Poseen volatilidad precio, pero tienen horizontes de inversión muy cortos dado el contexto.

- Perfil moderado: para los inversores que buscan mantener el valor del capital contra la inflación, Fima Renta Pesos y Fima Renta Plus son productos que invierten mayormente en activos con ajuste CER. Su comportamiento logró capturar en el pasado gran parte de la evolución de la inflación medida por el IPC, con la volatilidad propia de los activos en los que invierte: títulos públicos con ajuste CER, letras de descuento, obligaciones negociables, plazos fijos. En estos casos el horizonte de inversión recomendado sería aproximadamente de seis meses.

- Perfil arriesgado : para quienes tienen una alta tolerancia a la volatilidad y un horizonte de inversión de largo plazo, el contexto local e internacional presenta algunas oportunidades. “Para aquellos que busquen cobertura contra el tipo de cambio, obligaciones negociables de empresas argentinas emitidas en dólares con vencimientos extensos (2025, 2027) ofrecen rendimientos en niveles del 10%”, precisó Calviello. Y remarcó: ”estos activos -por su plazo de vencimiento- pueden enfrentar alta volatilidad en sus cotizaciones, sumado al contexto normativo que pueda afectar a los emisores que los obligue a refinanciarlas, por ejemplo”.

Para aquellos que busquen cobertura contra el tipo de cambio, obligaciones negociables de empresas argentinas emitidas en dólares con vencimientos extensos (2025, 2027) ofrecen rendimientos en niveles del 10% (Calviello)

A su vez, también existen emisiones locales de empresas de primera línea de obligaciones negociables dólar-linked que ajustan por el tipo de cambio oficial que son de largo plazo y permiten obtener rendimientos positivos en dólares, aunque menores que las anteriores. Otra opción es la inversión en Cedear de empresas extranjeras que permite tener exposición al mercado internacional y al tipo de cambio implícito, resaltó. “Estos activos poseen la volatilidad propia de una acción, sumado al movimiento del tipo de cambio”.

Otra alternativa son los bonos con ajuste CER de largo plazo, que ofrecen rendimientos reales positivos. A modo de cierre, el Head Portfolio Manager de Fondos Fima ultimó: “Este tipo de activos pueden ser una buena alternativa como consecuencia del comportamiento de la inflación en relación al movimiento del tipo de cambio, pudiendo capturar el movimiento del fx a través del IPC, por ejemplo”.

SEGUIR LEYENDO: