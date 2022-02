Viajar a Europa: requisitos, condiciones y vacunas aceptadas para los argentinos en los principales destinos

Viajar a Europa puede ser un dolor de cabeza si no se tienen en cuenta los requisitos de cada país. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Irse de vacaciones a Europa es uno de los sueños compartidos por gran parte de los argentinos, el viejo continente maravilla por su historia, su cultura, su gastronomía y su variedad de paisajes que cambian bruscamente sólo con desplazarse algunos kilómetros. Sus naciones, mucho más pequeñas que la Argentina, superan por bastante a la población nacional y la distribución de sus ciudades se ubican a lo largo y ancho de sus territorios, enriqueciendo la experiencia de un viajero.

No obstante, viajar a Europa no es fácil, por un lado por el costo que significa, y por el otro a causa de la pandemia, la crisis sanitaria mundial obligó a los países europeos a imponer restricciones cambiantes que, en algunos casos, no se condicen con la de sus países vecinos, lo que genera un clima de confusión y desconcierto a la hora de emprender un vuelo hacia allí.

Es importante saber bien qué exige el país por el se ingresará al viejo continente. Guillén/Archivo

¿Qué requisitos exigen? ¿Qué vacunas aceptan? Son sólo algunos de los interrogantes que se plantean los viajeros argentinos antes de emprender un viaje a Europa, por ello, Infobae confeccionó una guía con todos los detalles para poder visitar el viejo continente sin inconvenientes ni dolores de cabeza en las fronteras.

España

Para poder ingresar a España siendo argentino es necesario estar completamente vacunado con un esquema vacunal reconocido por las autoridades sanitarias del país. Para que la pauta sea válida, la última aplicación debe ser de un inoculante aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), y debe haber sido administrada un mínimo de 14 días antes del arribo al país, y un máximo de 270 días previos.

Las vacunas reconocidas son: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac, Bharat, Sanofi-GSK, Novavax y Valvena. Si bien las vacunas Sputnik-V y Cansino -que fueron administradas en Argentina- no forman parte de esta lista, las autoridades españolas aclararon en un documento que “también se admiten certificados con vacunas no autorizadas por estos organismos, pero la última dosis administrada debe ser de una de las vacunas autorizadas”.

Es decir que los argentinos que hayan recibido alguna dosis de Sputnik-V o Cansino, pero que la última vacuna que hayan recibido sea alguna reconocida por la OMS o la EMA, también podrán ingresar a España. Una vez más, es importante recordar que se aceptarán como válidos aquellos certificados de vacunación a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis y con un máximo de 270 días desde dicha aplicación.

España es el único país de este listado que indirectamente acpeta la vacuna rusa Sputnik-V. REUTERS/Dado Ruvic

Por otra parte será necesario cumplimentar el Formulario de Control Sanitario (FCS) antes de ingresar a España, a través del sitio web www.spth.gob.es. Tras completar el formulario, se recibirá un código QR individualizado que el viajero deberá presentar a las compañías de transporte antes del embarque, así como en los puntos de control sanitario de entrada al país. Los menores de 12 años, eximidos de presentar el certificado de vacunación, sí deben hacer el FCS.

Francia

El caso de Francia es diferente, Argentina está actualmente incluido en la lista “naranja”, y por ello, para poder viajar siendo argentino es necesario contar con un esquema de vacunación completo y reconocido por el país. Para ello, es necesario haberse administrado el esquema completo (ya sea de dos dosis o monodosis) de alguno de los inoculantes que reconoce “L’hexagone”.

Según información que compartió la Embajada de Francia en Argentina con este medio, las vacunas reconocidas son: AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Johnson & Jhonson. Un viajero que cuenta con la pauta completa de alguna de ellas, o la combinación entre ellas, estará autorizado para ingresar al país. En cambio, quienes cuenten con dos dosis de Sinopharm, deberán haberse aplicado un refuerzo de Moderna o Pfizer -únicamente- para ser reconocidos, por el carácter de estos inoculantes de ser hechos en base a la tecnología ARN mensajero.

Por el momento Francia continua exigiendo el "Pasaporte de vacunación" para poder ingresar a muchos establecimientos cerrados. EFE/EPA/IAN LANGSDON

¿Qué pasa con la Sputnik-V? Aquí hay malas noticias, Francia no reconoce a la vacuna rusa . El único escenario posible para que un argentino vacunado con este inmunizante pueda ingresar a Francia es si recibió una dosis de Jonhson & Johnson, que será valida por su carácter monodósico.

Por otra parte, es importante remarcar que actualmente existe un “Pasaporte de vacunación” en Francia, que debe ser tramitado tanto por locales como visitantes para poder ingresar a trenes, restaurantes, bares, y más establecimientos. Para obtener este documento es necesario haberse aplicado sí o sí un inmunizante ARN mensajero en los últimos 4 meses.

No obstante, fuentes de la Embajada francesa dijeron a este medio que en el día de hoy Gabriel Attal, el portavoz del Gobierno dirigido por Emmanuel Macron, dijo este miércoles que si la situación mejora, dicho pasaporte será removido entre finales de marzo y principios de abril.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Kay Nietfeld/Pool vía REUTERS

Italia

Por su parte, el Gobierno italiano le exige a los viajeros argentinos que cumplan con tres requisitos para ingresar al país:

1. Completen el formulario on-line de localización para ser presentado, desde un celular o de forma impresa, a la aerolínea encargada del viaje en el momento del embarque, y a las autoridades italianas que hayan sido designadas para efectuar los controles una vez se llegue a destino.

2. Puedan acreditar ante la compañía aérea, también en el embarque, y a toda autoridad que lo requiera, la certificación de estar completamente vacunado con algún inoculante reconocido por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), es decir con: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax. Las vacunas Sinopharm, Cansino y Sputnik-V no están avaladas por la autoridad sanitaria del viejo continente.

3. Presenten a la empresa aérea, nuevamente al momento de embarcar, un certificado que demuestre el resultado negativo de un test PCR negativo efectuado dentro de las 72 horas previas al viaje, o una prueba de detección de antígenos de mismo resultado hecha 24 horas antes del embarque.

Pasajeros con mascarillas protectoras caminan en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, Italia. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

No obstante, aún existe una forma de ingresar a Italia para los argentinos que hayan sido recibido alguna de las vacunas que no reconoce la EMA. Quienes estén en esa condición, deberán:

- Someterse a un aislamiento por 5 días, informando a la Agencia Sanitaria Local (ASL) competente, para que active los controles necesarios en la dirección donde el viajero se hospedará (informada en el formulario online) y a la cual sólo podrá acceder en un vehículo privado.

- Efectuar un segundo test PCR o de detección de antígenos una vez que haya finalizado los 5 días de asilamiento.

Alemania

A la hora de viajar a Alemania desde la Argentina es preciso saber que hay que contar con un esquema de vacunación completo y reconocido por la autoridad sanitaria del país, el mismo debe cumplir con tres condiciones, a saber:

1. Deberá tratarse de un certificado Covid Digital de la UE o un comprobante de vacunación equiparable de forma digital o física en alemán, inglés, francés, italiano o español. No se aceptarán fotografías de comprobantes en papel. Y los de carácter digital deben haber sido emitidos por la entidad autorizada y transmitidos al titular.

2. El mismo deberá contener datos personales de la persona vacunada, fecha de vacunación, número de dosis, denominación de la vacuna, nombre de la enfermedad contra la cual se aplican los inmunizantes y distintivos que permitan identificar a la persona o la institución responsable de la vacunación o de la emisión del certificado, por ejemplo un símbolo oficial o nombre del emisor.

3. Por último, el certificado deberá demostrar vacunas aprobadas por el Instituto Paul Ehrlich, a saber: Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, y Moderna. En todos los casos -incluida la vacuna producida por los laboratorios Janssen- se deberá contar con 2 dosis, ya sea de la misma vacuna o combinación de ellas.

FOTO DE ARCHIVO: Imagen de la calle comercial Kurfurstendamm de Berlín, Alemania. REUTERS/Fabrizio Bensch

Las personas que no han cumplido 12 años de edad y que no han sido vacunadas pueden ingresar al país acompañadas de por lo menos un progenitor vacunado completamente y presentando el comprobante de una prueba (prueba PCR o prueba de antígenos). En este contexto, las personas que no han cumplido 6 años de edad no requieren presentar ningún comprobante de una prueba.

Por el momento las autoridades alemanas no se han expresado sobre la validez de las vacunas Sputnik-V, Sinopharm o Cansino, por lo que los argentinos inoculados con dichos inmunizantes no estarán autorizados para entrar al país.

Además, similar a lo que sucede en Francia, el Gobierno Federal alemán y los Estados Federados restringen el acceso a hospedaje, restaurantes y eventos deportivos, culturales o de ocio solamente para vacunados contra el Covid-19 o recuperados de la enfermedad. También se podría exigir un PCR negativo, dependiendo el caso, y algunos Estados Federados aceptan únicamente certificados de vacunación digitales reconocidos en Alemania.

Inglaterra

En las últimas horas se supo que el Reino Unido levantará todas las restricciones por Covid-19 a fin de febrero. No obstante, Infobae se comunicó con voceros de la Embajada británica en Argentina para consultar sobre todas las restricciones de ingreso que existen para los argentinos, la información que brindaron es que el 11 de febrero, es decir el viernes próximo, las condiciones de ingreso cambiarán, hasta entonces, la situación es la siguiente:

Es importante remarcar que el Reino Unido sí acepta viajeros no vacunados, en tanto presenten un test PCR de resultado negativo hecho dentro de las 48 horas previas al viaje, reserven antes del viaje, y paguen, dos test PCR que deberán realizarse en el día 2 y en el día 8 (el día del arribo es considerado como el 0), esos test deberán hacerse durante el periodo de cuarentena obligatorio de 10 días.

Los viajeros serán considerados vacunados en tanto presenten un certificado de vacunación que cuenten con las dosis necesarias de alguna de las siguientes vacunas: Covaxin, Moderna, Johnson & Johnson (monodosis), Novavax, AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm y Sinovac. Además, hasta el 11 de febrero, habrá que reservar y abonar un test PCR que deberá realizarse a las 48 horas luego de la llegada al país. No existen escenarios en los que quienes recibieron Sputnik-V o Cansino sean considerados como inmunizados por el Reino Unido.

Después del 11 de febrero:

Los completamente vacunados, que deberán cumplir con las mismas condiciones antes mencionadas, no deberán realizarse un test PCR a las 48 de haber arribado al Reino Unido. Únicamente con acreditar un certificado de vacunación completo y válido se podrá ingresar al país siendo argentino.

Quienes no estén vacunados, según los criterios del Reino Unido, podrán ingresar en tanto presenten un test PCR de resultado negativo hecho dentro de las 48 horas antes del viaje, y deberán reservar y pagar un segundo test PCR que deberá ser hecho luego del arribo.

