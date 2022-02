Subsidios, reservas del BCRA e inflación: qué pasará en el 2022, según Martín Guzmán, tras el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, realiza una conferencia de prensa por un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, en Buenos Aires, el 28 de febrero de 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

En medio de la ebullición que generó en el seno del Gobierno Nacional la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, habló el ministro de Economía Martín Guzmán y brindó definiciones sobre subsidios a las tarifas, el nivel de reservas en las arcas del Estado y lo que sucederá con inflación en 2022, luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Si bien reconoció que nadie en el oficialismo “puede estar contento con el FMI”, Guzmán aseguró que “se hizo todo lo que podría hacerse” en la negociación, y advirtió que la opción de no acordar era “dar un paso hacia lo desconocido, abrir la puerta de la angustia y de la posibilidad de que el país tuviese una seria crisis de empleo y que empeoraran los problemas de inflación”. “Podría haber pasado cualquier cosa e iban a haber menos dólares, la gente iba a estar peor si no se arreglaba en las condiciones que se arregló”, agregó este lunes por la noche en diálogo con Intratables (América).

El titular de la cartera de Economía explicó que la deuda de 45 mil millones de dólares contraída por Mauricio Macri en 2018 “hoy es imposible de pagar”. “Entre este año y el que viene tenemos que pagar 39 mil millones de dólares, no existe ese dinero en las arcas del Estado”. En este marco, celebró el principio de refinanciación acordado el viernes último, y fustigó a la administración de Cambiemos por haber financiado “la salida de capitales” con el préstamo alcanzado “para pagarle a acreedores privados y para los que querían llevarse los dólares”.

“Es lamentable que Argentina esté negociando con el FMI . Para evitar estar en una situación trágica tenemos que negociar para que el Fondo nos permita no pagar ahora”, agregó.

Guzmán estima que este año Argentina “generará 5 mil millones de dólares de reservas”. Cada tres meses el organismo multilateral de crédito revisará si los objetivos planteados por el Gobierno se van cumpliendo “y desembolsan el dinero”. “Esto no lo tendríamos que vivir si no fuese por la deuda que tomó Macri en 2018″, insistió el ministro, quien resaltó que la disputa con el Fondo “es una cuestión de poder, no existe la caridad, es un proceso político en donde hay intereses enormes en juego”.

Con respecto a la emisión monetaria, ratificó la voluntad de “bajarla”, pero señaló que “es necesario que haya más producción de lo que le vendemos al mundo” para generar el ingreso de dólares.

Una de las metas a cumplir tiene que ver con los subsidios a las tarifas de energía. En ese sentido, mientras aún se están definiendo los aumentos para este año, Guzmán dijo que el Gobierno irá “focalizando los subsidios”. “Los vamos a destinar a los segmentos de la población que realmente los necesitan, a los más vulnerables, y se los vamos a sacar a los sectores más pudientes que tienen capacidad de pagar los servicios”, explicó.

Con respecto a la postura que tomó Máximo Kirchner públicamente, la misma que en privado tiene Cristina Kirchner, Guzmán admitió que “nadie de nuestro espacio político puede estar contento con tener al FMI en Argentina”, pero señaló que “se hizo todo lo que se pudo hacer”. “Ese acuerdo permite generar mas tranquilidad y certezas, es un paso, va a llevar años resolver el problema de las deudas y los problemas estructurales”, resaltó.

Guzmán destacó “la ayuda de todo el Gabinete”, el rol de Alberto Fernández “conduciendo” en la negociación y la colaboración del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y envió un mensaje hacia dentro de la coalición gobernante: “Sería bueno actuar como una Argentina fuerte, como un equipo”.

“Con el acuerdo que alcanzamos, Argentina va a seguir generando trabajo, creciendo, gradualmente vamos a poder ir bajando la inflación... cuanto mayor sea el apoyo, más chances vamos a tener de que nos vaya mejor. Casi todos los gobernadores de las distintas fuerzas apoyaron, los sindicatos, los movimientos sociales, la mayor parte del sector privado, todos apuntando en la misma dirección. Eso permitirá estar año a año mejor. Esta deuda se va a estar pagando hasta 2034″, concluyó el ministro de Economía de la Nación.

SEGUIR LEYENDO: