Dólar hoy: la cotización libre continúa en $212,50 y en enero vuelve a perder contra la inflación

La brecha cambiaria se sostiene sobre el 100 por ciento

El dólar libre es negociado sin variantes este lunes, a $212,50 para la venta. Tras el desplome del viernes, en enero el dólar libre aún gana 4,50 pesos o 2,2%, para quedar otra vez debajo de la tasa de inflación, que se prevé estará cerca del 4% a lo largo del primer mes del año.

El dólar mayorista es operado con un incremento de 18 centavos, a $105,02 y una brecha cambiaria respecto del dólar “blue” de 102,3 por ciento.

Claudio Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), se refirió al entendimiento entre el Gobierno argentino y el organismo. Manifestó que “el ajuste (fiscal) en Argentina va a ocurrir aunque no lo digan”. En diálogo con FM Milenium indicó que “hay un problema de semántica, porque dicen que no hay ajuste y lo llaman ordenamiento. Primero, no puede haber renovación del crecimiento más allá de lo que pasó en el 2021, que fue salir del pozo, sin disciplina fiscal y monetaria”.

“Dado que el ajuste no es brutal sino que es progresivo, es un gradualismo que quiere decir vamos cerrando la brecha financiera y esto nos va a permitir bajar la emisión monetaria y con el Fondo pueden entrar algunos fondos para proyectos del Gobierno, del Banco Mundial, quizás de países como los del Club de París y eso va a permitir que haya cierto movimiento por ese lado. Pero decir que no vamos a sentir nada, es realmente un problema porque se van a encontrar dentro de seis meses que se va a notar. El país está empobrecido debido a las políticas que se han seguido, la inflación del 70% es el peor impuesto a la gente, especialmente a los pobres. Bajar la inflación puede implicar que por algún lado tengan que pagar más”, explicó Claudio Loser.

El Banco Central registra un saldo neto negativo en enero por sus intervenciones por unos USD 126 millones, según datos sujetos a ajuste, en su tercer mes con tendencia negativa.

Las reservas internacionales cayeron USD 896 millones el viernes, después que el Gobierno abonará el vencimiento con el FMI de USD 731 millones. Además del pago al Fondo, también se cancelaron unos USD 90 millones con otros organismos multilaterales. Así, las reservas finalizaron en USD 37.621 millones, para mostrar el monto bruto más bajo desde diciembre de 2016, cinco años atrás.

Según el BCRA, la deuda externa del sector privado totalizó USD 78.091 millones al cierre del tercer trimestre de 2021, con lo que registró una caída trimestral de 2.679 millones de dólares. Esta baja estuvo explicada tanto por la deuda comercial (reducción de USD 1.919 millones), como por la deuda financiera (cancelaciones netas por USD 759 millones). Con respecto al cierre del mismo trimestre del año 2020, la deuda externa mostró una caída de USD 937 millones, explicada por cancelaciones de deuda financiera (USD 2.494 millones), ya que la deuda comercial mostró una suba de 1.557 millones de dólares.

Además, según el último Balance Cambiario del BCRA, las personas humanas compraron en diciembre de forma neta USD 421 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (USD 201 millones, con un incremento de 20% con respecto al mes anterior) y para atesoramiento (USD 169 millones en billetes, similar al mes previo). Asimismo, los Inversores institucionales y otros, tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas en el mes por 154 millones de dólares.

También se observó una estabilización del déficit por turismo, que alcanzó en el último mes de 2021 los USD 367 millones, en la cifra más amplia desde diciembre de 2019, pero apenas USD 13 millones superior al registro de noviembre del año pasado. El rojo que representó en la cuenta servicios el balance por turismo alcanzó un total de USD 2.469 millones en 2021.

