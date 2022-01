Registro no llame: cómo funciona el servicio gratuito para dejar de recibir llamadas publicitarias

Las multas fueron impuestas porque se verificaron incumplimientos por parte de las empresas

Las denuncias al Registro No Llame , que garantiza el derecho a no recibir llamadas publicitarias, disminuyeron “considerablemente” por segundo año consecutivo tras una fuerte estrategia de multas impuestas a empresas, según informó el último lunes la Agencia de Acceso a la Información Pública.

“Luego de haber aplicado multas ejemplares durante el año 2020, bajó considerablemente el número de denuncias recibidas ante el Registro Nacional No Llame”, afirmó la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. De este modo, destacó que se consiguió “un alto nivel de cumplimiento por parte de las empresas que realizan publicidad y marketing telefónico”.

Paso a paso, cómo registrar una línea y cuáles son las excepciones en los llamados

El Registro Nacional No Llame reúne los números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias . En este marco, las empresas de publicidad y marketing telefónico, antes de ofrecer bienes o servicios, están obligadas a consultar el Registro Nacional No Llame.

En diálogo con Infobae, desde la Agencia de Acceso a la Información Pública especificaron que “esto abarca líneas fijas y móviles, y es tanto para llamados como mensajes, Whatsapp y cualquier otro servicio de mensajería”.

Las empresas de publicidad y marketing telefónico, antes de ofrecer bienes o servicios, están obligadas a consultar el Registro

El trámite de inscripción para denunciar, se realiza de manera completamente gratuita y online a través de la página web.

El servicio está dirigido a titulares y usuarios de líneas telefónicas fijas o de celular. Sin embargo, cabe aclarar que durante una campaña electoral, por campañas de bien público o en caso de emergencia, aunque inscribas tu teléfono pueden contactarte igualmente. También aquellas empresas con las que contrataste un bien o servicio, siempre que se relacione con el producto que adquiriste.

¿Qué necesito para inscribirme? Es necesario el DNI del titular o usuario de la línea telefónica, el código de área y número del teléfono que querés inscribir y la dirección de correo electrónico.

En cuanto al procedimiento, primero se debe completar el formulario de “registro de línea” en la página web y luego se deberá clickear en “declaración jurada” y “guardar”. De esa forma, el teléfono quedará inscripto en el Registro Nacional No Llame y estará vigente hasta que se decida dar de baja el teléfono del registro.

“Luego de alcanzar multas récord en los años anteriores, las empresas más sancionadas entendieron que deben cumplir y esto se ve reflejado en la importante baja de infracciones durante el 2021″ (Cimato)

No obstante, hay que tener en cuenta que “la entrada en vigencia de la inscripción puede demorar hasta 30 días”.

Link del formulario de “registro de línea”: https://nollame.aaip.gob.ar/nueva-linea.html

Cómo reclamar que te siguen llamando

Si una empresa de publicidad o marketing telefónico sigue contactando a un teléfono que inscribiste en el Registro se puede hacer el reclamo correspondiente (también de forma totalmente gratuita).

¿Qué necesito? Para poder realizar el reclamo, se debe contar con el DNI del titular o usuario de la línea telefónica inscripta en el Registro Nacional No Llame; el código de área y número del teléfono en el que recibiste la llamada de publicidad; el número del teléfono del que provino la llamada, en caso de que lo poseas.

A su vez, es necesario saber el día y hora en que recibiste la llamada; tener datos del contenido de la oferta recibida (como nombre o marca de la empresa y producto o servicio ofertado) y por último la dirección del correo electrónico.

El servicio está dirigido para cualquier usuario o titular de una línea telefónica que recibió una llamada publicitaria pese a haberla inscripto en el Registro Nacional No Llame. Con todo, recordá que para poder reclamar deben haber pasado al menos 30 días desde que inscribiste la línea telefónica en el Registro Nacional No Llame.

¿Cómo hago para denunciar? Tenés que completar el “formulario de denuncia” en la página web y después hacer click en “declaración jurada” y “guardar”. Así, el teléfono quedará inscripto en el Registro Nacional No Llame.

Según pudo saber este medio, por fuentes de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la cantidad de denuncias recibidas en el Registro Nacional No Llame a lo largo del 2021 fueron 12.664. Asimismo, el año pasado se inscribieron 155.213 líneas, acumulando un total de 1.696.465 líneas registradas desde la creación del Registro.

Link del “formulario de denuncia”: https://nollame.aaip.gob.ar/denunciar.html

Multas

Las multas fueron impuestas –sobre todo a empresas de telefonía, bancos y tarjetas de crédito– debido a que se verificaron incumplimientos por parte de las empresas, “que garantiza el derecho a no recibir llamadas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios a aquellos usuarios inscriptos en el registro”.

“Luego de alcanzar multas récord en los años anteriores, las empresas más sancionadas entendieron que deben cumplir con el registro y esto se ve reflejado en la importante baja de infracciones durante el 2021 ″, apuntó Eduardo Cimato, director nacional de Protección de Datos Personales.

Igualmente, aclaró, es necesario que aquellos ciudadanos y ciudadanas que se encuentren inscriptos en el registro y continúen siendo contactados hagan la denuncia “ya que es la única manera que tenemos para seguir verificando los incumplimientos y mejorando el funcionamiento del registro”.

SEGUIR LEYENDO: